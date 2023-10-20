Один бройлер щоденно генерує близько 2,5 грн прибутку - розрахунки

Вирощування курей завжди вигідне, оскільки куряче м’ясо є одним з найпоширеніших продуктів в раціоні українців. Згідно з розрахунками Delo.ua, вирощування одного бройлера щоденно генерує близько 2,5 грн прибутку для свого власника.

Для відповідних розрахунків використовувався онлайн-калькулятор від Державної дослідної станції птахівництва НААН України. Він дозволяє оцінити прогнозовану рентабельність вирощування бройлерів і прикинути параметри майбутньої птахофабрики.

Таким чином, щоб вийти на середній по Україні рівень оплати праці в 16 тис. грн, птахівник має одноосібно утримувати поголів'я курей близько 210 птахів, не враховуючи податкові, логістичні та непередбачені витрати.

Якщо підприємець планує жити за рахунок вирощування бройлерів, потрібно орієнтуватись на курник розміром 60 кв. м, розрахований на 300 і більше птахів. Якщо курник розглядається як джерело для харчування своєї сім'ї, можна вирощувати курей з собівартістю 65 грн/кг, за умови що птахівник готовий працювати і витрачати свій час на утримання курей.

Загалом, орієнтовна рентабельність вирощування бройлерів для домашньої птахофабрики складає 84,69% для приміщення на 100 голів, і 89,97% для приміщення на 300 голів. Якщо врахувати всі інші затрати на ведення бізнесу і можливі помилки при вирощуванні бройлерів, рентабельність їх вирощування зазвичай не падає нижче 60%.

Більше про вирощування курей на м'ясо, показники рентабельності в цьому домашньому бізнесі та облаштування міні-птахофабрики читайте в статті "Розводимо бройлерів для себе чи на продаж: як не вийти в мінус?".

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