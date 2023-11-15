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Категория
Бизнес
Дата публикации

Опыт более 70 ведущих управленцев на GET Business Festival 2023

Опыт более 70 ведущих управленцев на GET Business Festival 2023

13 декабря на GET Business Festival более 70 предпринимателей, специалистов по маркетингу, digital, PR, цифровых технологий, e-commerce и финансов поделятся кейсами адаптации бизнеса к новым реалиям.

Главная тема фестиваля – стратегии побед.

Среди спикеров:

  • Андрей Здесенко, основатель и СЕО корпорации Биосфера,
  • Анатолий Редер, генеральный директор фармацевтической компании «ИнтерХим»,
  • Екатерина Рожкова, Первый заместитель Председателя Национального банка Украины,
  • Александр Соколовский, основатель группы компаний Текстиль-Контакт,
  • Ольга Бафоева, коммерческий директор Meest China,
  • Игорь Лиски, Председатель наблюдательного совета EFI Group, соучредитель Украинского института будущего,
  • Татьяна Шерман, руководитель департамента маркетинга и коммуникаций Академии ДТЭК,
  • Алекс Лисситса, СЕО Индустриальной молочной компании,
  • Евгений Клопотенко, шеф-повар, ресторатор, общественный активист,
  • Вячеслав Полиновский, CEO GoITeens,
  • Геннадий Гриненко, Head Of Sales Alterra Group,
  • Николоз Мачарашвили, pасновник и руководитель VIRNO Consulting

и еще более 50 бизнес-практиков.

Вы получите:

  • Стратегии развития компаний от собственников и топ-менеджеров крупных компаний,
  • Эффективные алгоритмы масштабирования бизнеса и рыночной экспансии,
  • Инструменты привлечения инвестиций на развитие бизнеса,
  • Кейсы релокации и развития бизнеса во время войны,
  • Digital-инструменты для успешного продвижения бизнеса в онлайн-среде от топовых маркетинг-специалистов,
  • Практические решения в сегменте цифровизации бизнеса: ИТ, CRM, автоматизация бизнес-процессов и искусственный интеллект,
  • Лучшие практики репутационного менеджмента,
  • Стратегии реализации up-to-date коммуникационных и рекламных кампаний от ведущих коммуникационных и креативных специалистов рынка.

Кроме ценных инсайтов от лидеров украинского бизнеса, GET Business Festival – это мощная площадка для нетворкинга предпринимательского сообщества!

В целях безопасности детали места проведения будут объявлены участникам GET Business Festival накануне мероприятия.

Купить билет по наиболее выгодной цене: https://get.delo.ua/  

Присоединяйтесь к GET Business Festival, чтобы всего в один день построить надежный план развития вашего бизнеса в 2024 году!

Партнеры: "ИнтерХим", Академия ДТЭК, UNIT.City.