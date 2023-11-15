- Категория
- Бизнес
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Опыт более 70 ведущих управленцев на GET Business Festival 2023
13 декабря на GET Business Festival более 70 предпринимателей, специалистов по маркетингу, digital, PR, цифровых технологий, e-commerce и финансов поделятся кейсами адаптации бизнеса к новым реалиям.
Главная тема фестиваля – стратегии побед.
Среди спикеров:
- Андрей Здесенко, основатель и СЕО корпорации Биосфера,
- Анатолий Редер, генеральный директор фармацевтической компании «ИнтерХим»,
- Екатерина Рожкова, Первый заместитель Председателя Национального банка Украины,
- Александр Соколовский, основатель группы компаний Текстиль-Контакт,
- Ольга Бафоева, коммерческий директор Meest China,
- Игорь Лиски, Председатель наблюдательного совета EFI Group, соучредитель Украинского института будущего,
- Татьяна Шерман, руководитель департамента маркетинга и коммуникаций Академии ДТЭК,
- Алекс Лисситса, СЕО Индустриальной молочной компании,
- Евгений Клопотенко, шеф-повар, ресторатор, общественный активист,
- Вячеслав Полиновский, CEO GoITeens,
- Геннадий Гриненко, Head Of Sales Alterra Group,
- Николоз Мачарашвили, pасновник и руководитель VIRNO Consulting
и еще более 50 бизнес-практиков.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Вы получите:
- Стратегии развития компаний от собственников и топ-менеджеров крупных компаний,
- Эффективные алгоритмы масштабирования бизнеса и рыночной экспансии,
- Инструменты привлечения инвестиций на развитие бизнеса,
- Кейсы релокации и развития бизнеса во время войны,
- Digital-инструменты для успешного продвижения бизнеса в онлайн-среде от топовых маркетинг-специалистов,
- Практические решения в сегменте цифровизации бизнеса: ИТ, CRM, автоматизация бизнес-процессов и искусственный интеллект,
- Лучшие практики репутационного менеджмента,
- Стратегии реализации up-to-date коммуникационных и рекламных кампаний от ведущих коммуникационных и креативных специалистов рынка.
Кроме ценных инсайтов от лидеров украинского бизнеса, GET Business Festival – это мощная площадка для нетворкинга предпринимательского сообщества!
В целях безопасности детали места проведения будут объявлены участникам GET Business Festival накануне мероприятия.
Купить билет по наиболее выгодной цене: https://get.delo.ua/
Присоединяйтесь к GET Business Festival, чтобы всего в один день построить надежный план развития вашего бизнеса в 2024 году!
Партнеры: "ИнтерХим", Академия ДТЭК, UNIT.City.