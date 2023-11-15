Опыт более 70 ведущих управленцев на GET Business Festival 2023

13 декабря на GET Business Festival более 70 предпринимателей, специалистов по маркетингу, digital, PR, цифровых технологий, e-commerce и финансов поделятся кейсами адаптации бизнеса к новым реалиям.

Главная тема фестиваля – стратегии побед.

Среди спикеров:

Андрей Здесенко, основатель и СЕО корпорации Биосфера,

Анатолий Редер, генеральный директор фармацевтической компании «ИнтерХим»,

Екатерина Рожкова, Первый заместитель Председателя Национального банка Украины,

Александр Соколовский, основатель группы компаний Текстиль-Контакт,

Ольга Бафоева, коммерческий директор Meest China,

Игорь Лиски, Председатель наблюдательного совета EFI Group, соучредитель Украинского института будущего,

Татьяна Шерман, руководитель департамента маркетинга и коммуникаций Академии ДТЭК,

Алекс Лисситса, СЕО Индустриальной молочной компании,

Евгений Клопотенко, шеф-повар, ресторатор, общественный активист,

Вячеслав Полиновский, CEO GoITeens,

Геннадий Гриненко, Head Of Sales Alterra Group,

Николоз Мачарашвили, pасновник и руководитель VIRNO Consulting

и еще более 50 бизнес-практиков.

Вы получите:

Стратегии развития компаний от собственников и топ-менеджеров крупных компаний,

Эффективные алгоритмы масштабирования бизнеса и рыночной экспансии,

Инструменты привлечения инвестиций на развитие бизнеса,

Кейсы релокации и развития бизнеса во время войны,

Digital-инструменты для успешного продвижения бизнеса в онлайн-среде от топовых маркетинг-специалистов,

Практические решения в сегменте цифровизации бизнеса: ИТ, CRM, автоматизация бизнес-процессов и искусственный интеллект,

Лучшие практики репутационного менеджмента,

Стратегии реализации up-to-date коммуникационных и рекламных кампаний от ведущих коммуникационных и креативных специалистов рынка.

Кроме ценных инсайтов от лидеров украинского бизнеса, GET Business Festival – это мощная площадка для нетворкинга предпринимательского сообщества!

В целях безопасности детали места проведения будут объявлены участникам GET Business Festival накануне мероприятия.

Купить билет по наиболее выгодной цене: https://get.delo.ua/

Присоединяйтесь к GET Business Festival, чтобы всего в один день построить надежный план развития вашего бизнеса в 2024 году!

Партнеры: "ИнтерХим", Академия ДТЭК, UNIT.City.