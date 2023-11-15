Досвід понад 70 провідних управлінців на GET Business Festival 2023

13 грудня на GET Business Festival понад 70 підприємців, фахівців з маркетингу, digital, PR, цифровий технологій, e-commerce та фінансів поділяться кейсами адаптації бізнесу до нових реалій.

Головна тема цьогорічного фестивалю –– стратегії перемог.

Серед спікерів:

Андрій Здесенко, засновник та СЕО корпорації Біосфера,

Анатолій Редер, генеральний директор фармацевтичної компанії «ІнтерХім»,

Катерина Рожкова, Перший заступник Голови Національного банку України,

Олександр Соколовський, засновник групи компаній Текстиль-Контакт,

Ольга Бафоєва, комерційна директорка Meest China,

Ігор Ліскі, Голова наглядової ради EFI Group, співзасновник Українського інституту майбутнього,

Тетяна Шерман, керівниця департаменту маркетингу і комунікацій Академії ДТЕК,

Алекс Ліссітса, СЕО Індустріальної молочної компанії,

Євген Клопотенко, шеф-кухар, ресторатор, громадський активіст,

Вячеслав Поліновський, CEO GoITeens,

Генадій Гриненко, Head Of Sales Alterra Group,

Ніколоз Мачарашвілі, pасновник та керівник VIRNO Consulting

та ще понад 50 бізнес-практиків.

Ви отримаєте:

Стратегії розвитку компаній від власників та топменеджерів великих компаній,

Ефективні алгоритми масштабування бізнесу та ринкової експансії,

Інструменти залучення інвестицій на розвиток бізнесу,

Кейси релокації та розвитку бізнесу під час війни,

Digital-інструменти для успішного просування бізнесу в онлайн-середовищі від топових маркетинг-фахівців,

Практичні рішення у сегменті цифровізації бізнесу: ІТ, CRM, автоматизація бізнес-процесів та штучний інтелект,

Найкращі практики репутаційного менеджменту,

Стратегії реалізації up-to-date комунікаційних та рекламних кампаній від провідних комунікаційних та креативних фахівців ринку.

Окрім цінних інсайтів від лідерів українського бізнесу, GET Business Festival – це потужний майданчик для нетворкінгу підприємницької спільноти!

З метою безпеки деталі місця проведення будуть оголошені учасникам GET Business Festival напередодні заходу.

Купити квиток за найбільш вигідною ціною: https://get.delo.ua/

Долучайтеся до GET Business Festival, аби усього за один день побудувати надійний план розвитку вашого бізнесу у 2024 році!

Партнери: «ІнтерХім», Академія ДТЕК, UNIT.City.