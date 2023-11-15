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Досвід понад 70 провідних управлінців на GET Business Festival 2023
13 грудня на GET Business Festival понад 70 підприємців, фахівців з маркетингу, digital, PR, цифровий технологій, e-commerce та фінансів поділяться кейсами адаптації бізнесу до нових реалій.
Головна тема цьогорічного фестивалю –– стратегії перемог.
Серед спікерів:
- Андрій Здесенко, засновник та СЕО корпорації Біосфера,
- Анатолій Редер, генеральний директор фармацевтичної компанії «ІнтерХім»,
- Катерина Рожкова, Перший заступник Голови Національного банку України,
- Олександр Соколовський, засновник групи компаній Текстиль-Контакт,
- Ольга Бафоєва, комерційна директорка Meest China,
- Ігор Ліскі, Голова наглядової ради EFI Group, співзасновник Українського інституту майбутнього,
- Тетяна Шерман, керівниця департаменту маркетингу і комунікацій Академії ДТЕК,
- Алекс Ліссітса, СЕО Індустріальної молочної компанії,
- Євген Клопотенко, шеф-кухар, ресторатор, громадський активіст,
- Вячеслав Поліновський, CEO GoITeens,
- Генадій Гриненко, Head Of Sales Alterra Group,
- Ніколоз Мачарашвілі, pасновник та керівник VIRNO Consulting
та ще понад 50 бізнес-практиків.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Ви отримаєте:
- Стратегії розвитку компаній від власників та топменеджерів великих компаній,
- Ефективні алгоритми масштабування бізнесу та ринкової експансії,
- Інструменти залучення інвестицій на розвиток бізнесу,
- Кейси релокації та розвитку бізнесу під час війни,
- Digital-інструменти для успішного просування бізнесу в онлайн-середовищі від топових маркетинг-фахівців,
- Практичні рішення у сегменті цифровізації бізнесу: ІТ, CRM, автоматизація бізнес-процесів та штучний інтелект,
- Найкращі практики репутаційного менеджменту,
- Стратегії реалізації up-to-date комунікаційних та рекламних кампаній від провідних комунікаційних та креативних фахівців ринку.
Окрім цінних інсайтів від лідерів українського бізнесу, GET Business Festival – це потужний майданчик для нетворкінгу підприємницької спільноти!
З метою безпеки деталі місця проведення будуть оголошені учасникам GET Business Festival напередодні заходу.
Купити квиток за найбільш вигідною ціною: https://get.delo.ua/
Долучайтеся до GET Business Festival, аби усього за один день побудувати надійний план розвитку вашого бізнесу у 2024 році!
Партнери: «ІнтерХім», Академія ДТЕК, UNIT.City.