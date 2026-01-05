От модернизации до гуманитарной поддержки: как ArcelorMittal менял Кривой Рог два десятилетия

За 20 лет работы ArcelorMittal инвестировал в криворожское предприятие более 11 млрд долларов и уплатил государству более 120 млрд грн налогов. За годы работы предприятие модернизировало производство, сократило общие выбросы на 84%, профинансировало соцпроекты на сотни миллионов гривен и поддержало общину во время войны. Но сегодня "АрселорМиттал Кривой Рог" предупреждает: в условиях неконтролируемого повышения тарифов природных монополий для промышленности существуют угрозы для дальнейшей работы в Украине.

Крупнейший иностранный инвестор

Первая масштабная инвестиционная программа Криворожстали появилась вскоре после приватизации предприятия компанией Mittal Steel. Это стало лишь первым шагом к экологической модернизации родившегося еще в советское время предприятия к современным требованиям. Всего с 2006 года "АрселорМиттал Кривой Рог" инвестировал только в природоохранные мероприятия более 12 млрд грн. В рамках этого компания реконструировала 83 и построила 56 новых высокоэффективных газоочистных установок. С 2006 года общие выбросы в атмосферу были снижены на 84%.

Всего ArcelorMittal за 20 лет работы вложил в развитие своего украинского актива более $11 млрд, что превышает сумму, которую компания оплатила государству за покупку "Криворожстали" в 2005 году. За время работы в Украине "АрселорМиттал Кривой Рог" уплатил в государственный бюджет более 114 млрд грн (включая первое полугодие 2025).

Крупнейшие инвестиционные проекты в "АрселорМиттал Кривой Рог" за 20 лет:

Даже несмотря на войну, предприятие не прекращает инвестировать в украинский актив — компания ежегодно закладывает в финансовый план капитальные инвестиции в размере $150 млн. В настоящее время крупнейшим проектом компании остается строительство нового хвостохранилища площадью более 500 Га. Этот проект начат еще в 2020 году, а его стоимость оценивается в $180 млн. Также реализуется проект по реконструкции системы транспортировки руды в пределах одного из карьеров, что позволит продолжить разрабатывать залежи железной руды в долгосрочной перспективе. Кроме того, компания реализует много мелких проектов в металлургическом производстве, направленных на уменьшение себестоимости и увеличение энергоэффективности. "АрселорМиттал Кривой Рог" модернизирует локомотивный парк и инвестирует в охрану труда.

Лидер в области социальной ответственности

"АрселорМиттал Кривой Рог" - крупнейший работодатель в городе. Вместе с дочерними компаниями предприятие обеспечивает работой более 18 тысяч работников, а также является основным наполнителем бюджетов местных общин. За 20 лет работы компания направила более 5,6 млрд грн на социальное развитие и благотворительность. Основными направлениями таких программ являются здравоохранение, образование, развитие местных общин и экология.

В 2021 году предприятие подписало меморандум с городскими властями, в рамках которого профинансировало важные для Кривого Рога проекты на сумму 100 млн гривен. Среди таких проектов – масштабный ремонт ЛОР-центра криворожской больницы №2, где предоставляется экстренная интенсивная отоларингическая помощь.

После начала полномасштабной войны предприятие сфокусировалось на гуманитарной помощи гражданским жителям городов и поселков, пострадавших в результате войны, поддержке внутренне перемещенных лиц и помощи больницам. Общий объем благотворительной помощи, которую компания выделила с начала войны, составила более 710 млн грн.

Благодаря платформе сбора средств UNICEF собрал в начале полномасштабного вторжения почти $3 млн, после чего компания удвоила эту сумму до $6 млн. Также АрселорМиттал Кривой Рог направил хирургическое оборудование и средства для лечения ран на сумму $350 тысяч долларов для двух криворожских больниц и медучреждения Новополья Криворожского района. Кроме того, компания передала медицинское оборудование на сумму $250 тысяч больницам Львова, принимавшим львиную долю раненых военных и гражданских.

Предприятие является лидером по реинтеграции ветеранов. На сегодняшний день более 3 тысяч работников предприятия защищает Украину от врага. Те из них, кто возвращается с войны, успешно реинтегрируются в общество благодаря усилиям компании.

Работу предприятия с ветеранами признают не только в Украине, но и в мире. В 2025 году компания ArcelorMittal получила награду всемирной ассоциации Worldsteel Steelie Awards в номинации "Совершенство в людях" именно из-за поддержки на украинском предприятии возвращающихся к работе ветеранов, а также за заботу о семьях погибших работников.

С июля 2025 года АрселорМиттал Кривой Рог официально присоединился к Принципам бизнеса, дружественного к ветеранам и ветеранок. Эти принципы включают 12 ключевых положений, среди которых справедливые условия трудоустройства, реабилитация, ментальная поддержка, образовательные программы, переквалификация и безбарьерность.

На предприятии создан Координационный центр на базе Центра предоставления услуг "Единое окно", где работают специалисты, помогающие ветеранам войны вернуться на работу. Комплексная поддержка состоит, в частности, из социальной интеграции, медицинского и реабилитационного сопровождения, психологической и юридической поддержки, трудоустройства и поддержки работы (переподготовка и повышение квалификации, адаптация рабочих мест для людей с ограниченными возможностями, введение дистанционной работы и так далее).

Испытание войной

Несмотря на все успехи, с начала полномасштабной войны предприятие находится в кризисном состоянии. С войной на компанию обрушился целый каскад проблем. Предприятию удалось выстоять в результате помощи глобальной компании ArcelorMittal, которая с начала полномасштабной войны вложила в украинский актив $1 млрд.

В первые несколько лет войны самым большим вызовом для украинского бизнеса стала блокада морских портов. Это вынудило компанию на ходу перестраивать логистику и диверсифицировать рынки сбыта. Так что "АрселорМиттал Кривой Рог" был вынужден снизить производство.

На это наложились проблемы, связанные с обстрелами и их последствиями. В декабре 2022 года в результате ракетного удара было повреждено мелкосортное состояние 250-5 в сортопрокатном цехе №2 и погиб работник предприятия, работавший бригадиром по перемещению полуфабрикатов и готовой продукции. Еще три сотрудника — резчик горячего металла и охранники предприятия — получили резаные и осколочные ранения.

Чтобы предотвращать такие случаи и защитить работников, на территории предприятия оборудованы укрытия в разных подразделениях. Персонал "АрселорМиттал Кривой Рог" ознакомлен с правилами поведения во время воздушных тревог, а на предприятии регулярно проводятся обучение и тренировка различных возможных сценариев.

Еще с одним вызовом компания столкнулась, когда в июне 2023 года российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС. В результате этого Каховское водохранилище было разрушено, а многие населенные пункты области затопило. До этого предприятия Кривого Рога потребляли большие объемы воды из Южного водохранилища, но авария на ГЭС повлекла за собой снижение уровня воды на этом водохранилище. Так катастрофа заставила власти Кривого Рога ввести режим экономии воды в городе, а "АрселорМиттал Кривой Рог" приостановить производство стали.

Однако уже в середине июля "АрселорМиттал Кривой Рог" обеспечил переброс воды реверсом через собственные сети водоснабжения, а также в рекордные сроки построил новый трубопровод, который дал возможность наполнить Южное водохранилище водой из реки Ингулец. Работа продолжалась 20 дней, а ее завершение позволило покрыть на 30% дефицит воды в городе и уже после этого обеспечить водой предприятие.

Угроза от природных монополий

Настоящим бедствием для украинского бизнеса стали обстрелы электроэнергетической инфраструктуры и связанное с этим отключение света. Как и другие украинские бизнесы "АрселорМиттал Кривой Рог" инвестирует в собственную энергетическую независимость, по результатам разработки технико-экономического обоснования доказана экономическая целесообразность строительства СЭС номинальной мощностью 28 МВт за $16 млн. Следующим шагом будет поиск потенциальных партнеров.

Однако предприятие потребляет очень много электроэнергии и даже если реализует проекты в солнечной энергетике, сможет покрыть максимум 25% потребности в электроэнергии. Тем временем, цены на электроэнергию для бизнеса в Украине с начала полномасштабной войны выросли почти втрое. Это делает их самыми высокими среди соседних европейских стран.

Поэтому "АрселорМиттал Кривой Рог", потребляющий 250 МВт-ч электроэнергии, вынужден платить за нее дополнительно $200 млн.

"Я вижу, как энергетические компании, несмотря на атаки, потерю активов, а также все те проблемы с которыми они столкнулись, показывают положительные финансовые результаты. Но ведь это наши деньги! Наша группа ArcelorMittal с начала войны влила в украинское предприятие $1 млрд, чтобы мы смогли удержаться и продолжить работу, несмотря на войну. Мы платим очень высокую цену, чтобы остаться в Украине", - говорит генеральный директор предприятия Мауро Лонгобардо. - " У завода убытки с начала войны. Эти запланированные повышения тарифов на электроэнергию и газ будут означать дополнительные расходы более 490 млн гривен без НДС. В ответ нам, возможно, придется приостановить или навсегда прекратить производство на некоторых производственных предприятиях. Поэтому мы просим не повышать тарифы, как это делают в похожей ситуации, например, в Германии".

Мауро Лонгобардо

Еще одним риском может стать повышение тарифов "Укрзализниці". В конце октября компания заявила о планах провести очередную индексацию грузовых железнодорожных тарифов – на 27% в 2025 году и еще на 11% с 1 января 2026 года. Таким образом, суммарное повышение может составить 40%.

Если такое решение будет принято, оно станет разрушительным для украинского бизнеса, который, как и все украинское общество, разделяет все тяготы военного времени, платит налоги, помогает ветеранам и поддерживает общины на местах. В отличие от государственных монополий "АрселорМиттал Кривой Рог" вынужден конкурировать на мировом рынке в достаточно жестких условиях и не может перевести рост цен на электричество, газ, другие энергоресурсы, логистику на своих клиентов.

Только за последний год глобальная компания уже закрыла два завода в Германии и один в Испании из-за высоких цен на электроэнергию, а также закрыла завод в Канаде из-за пошлин, которые ввел президент США Дональд Трамп. Если украинское правительство не выступит арбитром между бизнесом и природными монополиями, это станет существенной угрозой для выживания инвестора, который за 20 лет своей работы принес в страну $10 млрд, 120 млрд грн налогов и высокие стандарты коммуникации с работниками и местными общинами.