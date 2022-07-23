Parimatch продолжает работать в Украине через нелицензионный сайт

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Несмотря на то, что уже 2 года действует Закон Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», в Украине продолжат предоставлять услуги операторы игорного бизнеса, не получившие на это соответствующую лицензию. И среди них – крупнейшие и известные игроки этого рынка.

Так, всемирно известный бренд Parimatch продолжает осуществлять в Украине свою деятельность через международный сайт http://parimatch.com, доступный украинским пользователям, но при этом не имеющий лицензии на букмекерскую деятельность.

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей обратила на это внимание, и еще 25 января 2022 приняла решение №41, которым обязала компанию Parimatch ограничить доступ на свой сайт http://parimatch.com, через который она организует, проводит и предоставляет доступ к азартным играм без соответствующей лицензии.

По закону «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» у оператора есть три рабочих дня, чтобы его выполнить. Но спустя полгода решение КРАИЛ так и не было выполнено, и указанный сайт не был заблокирован до сих пор, продолжая свою деятельность на территории Украины по сегодня.

Как объясняют эксперты рынка азартных игр, пользователям выгоднее играть через нелицензионные сайты, потому что эти сайты не удерживают налог с выигрыша, а это около 20% от суммы вознаграждения.

Поэтому неудивительно, что в Украине продолжает действовать большое количество нелегальных операторов игорного бизнеса, а самим операторам невыгодно получать лицензии – игроки предпочитают нелицензионные сайты, потому что через них они могут получить большую сумму вознаграждения.

Между тем, государственный бюджет Украины недополучает большие средства, что снова актуализирует вопрос налогообложения азартных игр.

По данным Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, в настоящее время в Украине действуют более 1400 веб-сайтов, нелегально предоставляющих услуги азартных игр без лицензии.