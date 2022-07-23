Parimatch продовжує працювати в Україні через неліцензійний сайт

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Не дивлячись на те, що вже 2 роки діє Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», в Україні продовжуть надавати послуги оператори грального бізнесу, які не отримали на це відповідної ліцензії. І серед них - найбільші та найвідоміші гравці цього ринку.

Так, всесвітньо відомий бренд Parimatch продовжує здійснювати в Україні свою діяльність через міжнародний сайт http://parimatch.com, який доступний українським користувачам, але при цьому не має ліцензії на букмекерську діяльність.

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей звернула на це увагу, і ще 25 січня 2022 року ухвалила рішення №41, яким було зобов’язано компанію Parimatch обмежити доступ на свій сайт http://parimatch.com, через який вона організовує, проводить та надає доступ до азартних ігор без відповідної ліцензії.

За законом «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» оператор має три робочих дні, аби його виконати. Але, рішення КРАІЛ так і не було виконано, і через півроку вказаний сайт продовжує свою діяльність на території України і не був заблокований.

Як пояснюють експерти ринку азартних ігор, користувачам вигідніше грати через неліцензійні сайти, тому що ці сайти не утримують податок з виграшу, а це близько 20% відсотків від суми винагородження. Тому недивно, що в Україні продовжує діяти велика кількість нелегальних операторів грального бізнесу, а самим операторам невигідно отримувати ліцензії - гравці віддають перевагу неліцензійним сайтам, бо через них вони можуть отримати більшу суму винагороди. Тим часом державний бюджет України недоотримує великі кошти, що знову актуалізує питання оподаткування азартних ігор.

За даними Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, на даний момент в Україні діють більше 1400 веб-сайтів, що нелегально надають послуги азартних ігор без отримання на це ліцензії.