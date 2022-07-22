Philip Morris до конца 2022 года планирует покинуть российский рынок

Американская табачная компания Philip Morris International Inc до конца 2022 года планирует уйти с российского рынка.

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Об этом сообщил гендиректор компании Яцек Ольчак в интервью Bloomberg.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы завершить свое присутствие в России, но я не думаю, что это произойдет в течение следующего квартала. Он может быть завершен примерно к концу года. Это довольно сложный процесс", - сказал Яцек Ольчак.

В марте компания Philip Morris заявила, что работает над вариантами выхода из России после ее полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, 11 июля французская сеть косметических магазинов Sephora заявила об уходе из Российской Федерации. Об уходе также заявили такие компании, как Electrolux, Whirlpool, Michelin, KONE, Nike, Tikkurila и другие.