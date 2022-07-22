Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Категория
Бизнес
Дата публикации

Philip Morris до конца 2022 года планирует покинуть российский рынок

Philip Morris, Philip Morris International Inc, сигареты, филипп морис

Американская табачная компания Philip Morris International Inc до конца 2022 года планирует уйти с российского рынка.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщил гендиректор компании Яцек Ольчак в интервью Bloomberg

"Мы прилагаем все усилия, чтобы завершить свое присутствие в России, но я не думаю, что это произойдет в течение следующего квартала. Он может быть завершен примерно к концу года. Это довольно сложный процесс", - сказал Яцек Ольчак.  

В марте компания Philip Morris заявила, что работает над вариантами выхода из России после ее полномасштабного вторжения в Украину. 

Напомним, 11 июля французская сеть косметических магазинов Sephora заявила об уходе из Российской Федерации. Об уходе также заявили такие компании, как ElectroluxWhirlpool, Michelin, KONENikeTikkurila и другие. 

Автор:
Анастасия Перцева