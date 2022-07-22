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Philip Morris до конца 2022 года планирует покинуть российский рынок
Американская табачная компания Philip Morris International Inc до конца 2022 года планирует уйти с российского рынка.
Об этом сообщил гендиректор компании Яцек Ольчак в интервью Bloomberg.
"Мы прилагаем все усилия, чтобы завершить свое присутствие в России, но я не думаю, что это произойдет в течение следующего квартала. Он может быть завершен примерно к концу года. Это довольно сложный процесс", - сказал Яцек Ольчак.
В марте компания Philip Morris заявила, что работает над вариантами выхода из России после ее полномасштабного вторжения в Украину.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, 11 июля французская сеть косметических магазинов Sephora заявила об уходе из Российской Федерации. Об уходе также заявили такие компании, как Electrolux, Whirlpool, Michelin, KONE, Nike, Tikkurila и другие.