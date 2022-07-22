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Категорія
Бізнес
Дата публікації

Philip Morris до кінця 2022 року планує покинути російський ринок

Philip Morris International Inc, цигарки, табачні вироби

Американська тютюнова компанія Philip Morris International Inc до кінця 2022 планує піти з російського ринку.

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Про це повідомив гендиректор компанії Яцек Ольчак в інтерв'ю Bloomberg.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб завершити свою присутність у Росії, але я не думаю, що це відбудеться протягом наступного кварталу. Вона може бути завершена приблизно до кінця року. Це досить складний процес", - сказав Яцек Ольчак.

У березні компанія Philip Morris заявила, що працює над варіантами виходу із Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, 11 липня французька мережа косметичних магазинів Sephora заявила про звільнення з Російської Федерації. Про звільнення також заявили такі компанії, як   Electrolux, Whirlpool, Michelin, KONE, Nike, Tikkurila та інші.

Автор:
Анастасія Перцева