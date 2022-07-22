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Philip Morris до кінця 2022 року планує покинути російський ринок
Американська тютюнова компанія Philip Morris International Inc до кінця 2022 планує піти з російського ринку.
Про це повідомив гендиректор компанії Яцек Ольчак в інтерв'ю Bloomberg.
"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб завершити свою присутність у Росії, але я не думаю, що це відбудеться протягом наступного кварталу. Вона може бути завершена приблизно до кінця року. Це досить складний процес", - сказав Яцек Ольчак.
У березні компанія Philip Morris заявила, що працює над варіантами виходу із Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, 11 липня французька мережа косметичних магазинів Sephora заявила про звільнення з Російської Федерації. Про звільнення також заявили такі компанії, як Electrolux, Whirlpool, Michelin, KONE, Nike, Tikkurila та інші.