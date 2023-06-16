PIN-UP Global во второй раз стала официальным партнером Премии HR-Бренд Украина-2023.

Экосистема PIN-UP Global второй год поддерживает Премию HR-Бренд Украина, определяющую наиболее успешные проекты в области управления человеческим капиталом, репутацией и имиджем компаний как работодателей. В этом году Премия состоится в онлайн-формате с 7 сентября по 26 октября.

PIN-UP Global стремится не только добиваться высоких результатов в своей отрасли, но и поддерживать и признавать достижения других компаний, которые делятся своей экспертизой и опытом. Это партнерство является продолжением плодотворного сотрудничества PIN-UP Global и grc.ua и подчеркивает вклад обоих в поддержку лучших практик в области управления человеческим капиталом в Украине и развития рынка труда.

“ Мы рады, что продолжаем сотрудничество с нашими украинскими партнерами, которые, несмотря на сложное состояние в стране, будут определять лучших работодателей. Мы благодарны grc.ua за возможность PIN-UP Global делиться своей экспертизой и совместно поддерживать развитие профессиональной среды и способствовать строительству сильных брендов работодателей в Украине”, - прокомментировала CHRD PIN-UP Global, член жюри Премии HR-Бренд Украина Оксана Измайлова .

Второй год подряд Оксана Измайлова будет экспертным членом жюри, которое будет анализировать кейсы компаний-номинантов и определять лучших. PIN-UP Global также продолжит практику в прошлом году и выберет компанию-победителя в личной партнерской номинации "Бизнес с человечным лицом".

Премия HR-бренд Украина - главная, ежегодная, независимая, авторитетная премия в Украине за наиболее успешные проекты в области управления человеческим капиталом, репутацией и имиджем компаний как работодателей.