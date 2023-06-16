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- Новости компаний
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- Бизнес
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PIN-UP Global во второй раз стала официальным партнером Премии HR-Бренд Украина-2023.
Экосистема PIN-UP Global второй год поддерживает Премию HR-Бренд Украина, определяющую наиболее успешные проекты в области управления человеческим капиталом, репутацией и имиджем компаний как работодателей. В этом году Премия состоится в онлайн-формате с 7 сентября по 26 октября.
PIN-UP Global стремится не только добиваться высоких результатов в своей отрасли, но и поддерживать и признавать достижения других компаний, которые делятся своей экспертизой и опытом. Это партнерство является продолжением плодотворного сотрудничества PIN-UP Global и grc.ua и подчеркивает вклад обоих в поддержку лучших практик в области управления человеческим капиталом в Украине и развития рынка труда.
“ Мы рады, что продолжаем сотрудничество с нашими украинскими партнерами, которые, несмотря на сложное состояние в стране, будут определять лучших работодателей. Мы благодарны grc.ua за возможность PIN-UP Global делиться своей экспертизой и совместно поддерживать развитие профессиональной среды и способствовать строительству сильных брендов работодателей в Украине”, - прокомментировала CHRD PIN-UP Global, член жюри Премии HR-Бренд Украина Оксана Измайлова .
Второй год подряд Оксана Измайлова будет экспертным членом жюри, которое будет анализировать кейсы компаний-номинантов и определять лучших. PIN-UP Global также продолжит практику в прошлом году и выберет компанию-победителя в личной партнерской номинации "Бизнес с человечным лицом".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Премия HR-бренд Украина - главная, ежегодная, независимая, авторитетная премия в Украине за наиболее успешные проекты в области управления человеческим капиталом, репутацией и имиджем компаний как работодателей.
PIN-UP Global – это экосистема независимых компаний, вовлеченных в жизненный цикл различных развлекательных продуктов. PIN-UP Global делится на направления в зависимости от профиля: PIN-UP.TECH, PIN-UP.BUSINESS, PIN-UP.CRM, PIN-UP.TRAFFIC, PIN-UP.PLAY, PIN-UP.CARE, PIN-UP .TEAM. Компании экосистемы внедряют инновационные технологии, нестандартные решения по развитию и масштабированию продуктов и услуг.