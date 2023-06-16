PIN-UP Global вдруге стала офіційним партнером Премії HR-Бренд Україна-2023

Екосистема PIN-UP Global другий рік поспіль підтримує Премію HR-Бренд Україна, яка визначає найбільш успішні проєкти в галузі управління людським капіталом, репутацією та іміджем компаній як роботодавців. Цього року Премія пройде в онлайн-форматі з 7 вересня по 26 жовтня.

PIN-UP Global прагне не тільки досягати високих результатів у своїй галузі, але й підтримувати та визнавати досягнення інших компаній, які діляться своєю експертизою та досвідом. Це партнерство є продовженням плідної співпраці між PIN-UP Global і grc.ua та підкреслює вклад обох у підтримку найкращих практик в галузі управління людським капіталом в Україні та розвитку ринку праці.

“Ми раді, що продовжуємо співпрацю з нашими українськими партнерами, які попри складний стан в країні визначатимуть найкращих роботодавців. Ми вдячні grc.ua за можливість PIN-UP Global ділитися своєю експертизою і спільно підтримувати розвиток професійного середовища та сприяти будівництву сильних брендів роботодавців в Україні”, - прокоментувала CHRD PIN-UP Global, членкиня журі Премії HR-Бренд Україна Оксана Ізмайлова.

Другий рік поспіль Оксана Ізмайлова буде експертним членом журі, яке аналізуватиме кейси компаній-номінантів і визначатиме кращих. PIN-UP Global також продовжить практику минулого року і обере компанію-переможця в особистій партнерській номінації “Бізнес з людяним обличчям”.

Премія HR-бренд Україна - головна, щорічна, незалежна, авторитетна премія в Україні за найбільш успішні проєкти в галузі управління людським капіталом, репутацією та іміджем компаній як роботодавців.