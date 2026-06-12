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«Победа не наступит сама по себе – ее нужно финансировать», – руководство VUSO об ответственном лидерстве
Большой бизнес во время войны — это конкретные цифры: более 348 млн. грн. налогов и почти 100 млн. грн. на ВСУ от страховой компании VUSO (УСО). О поддержке государства и помощи армии говорим с Председателем наблюдательного совета VUSO Михаилом Назарчуком и Председателем правления Андреем Артюховым.
- С начала полномасштабной войны экономика испытала беспрецедентный шок. Благодаря каким решениям компании удается сохранять высокую эффективность и создавать масштабные доходы?
Михаил Назарчук: Как и весь бизнес, VUSO столкнулась с вызовами полномасштабного вторжения. Мы мгновенно активировали план непрерывности бизнеса: оптимизировали внутренние расходы, расширили инвестиции в IT-решения и онлайн урегулирование убытков.
Время и денежные характеристики доказывают, что эти решения были эффективными. За 25 лет работы на рынке VUSO сформировала достаточный запас прочности, чтобы не только пройти кризис, но и не уклониться от долгосрочной стратегии развития. По состоянию на сегодняшний день ВУСО уверенно входит в ТОП-3 среди страховщиков Украины. Наша команда существенно выросла и сейчас насчитывает более 800 профессионалов. А по итогам 2025 года мы достигли исторического максимума – объем собранных страховых премий превысил 5 миллиардов гривен.
В этом процессе мы придерживались нашего принципа: абсолютная клиентоориентированность и прозрачность бизнес-процессов. Именно такая бизнес-модель и доверие клиентов позволяют СК «ВУСО» сегодня демонстрировать высокую доходность и, как следствие, поддерживать экономику страны многомиллионными налоговыми вычетами.
- Уплата налогов является одним из главных маркеров прозрачности и успешности бизнеса. Если говорить об общем срезе, каковы объемы ваших налоговых отчислений от операционной деятельности на сегодня и как вы оцениваете эту фискальную нагрузку?
Андрей Артюхов: Сегодня фискальная дисциплина – это индикатор ответственности компании. Налоги – это база. Позиция VUSO здесь бескомпромиссна: мы ведем бизнес исключительно в прозрачном правовом поле.
Если говорить на языке цифр, то за 2025 год наш общий вклад в бюджеты всех уровней превысил 348 миллионов гривен.
Страховые компании имеют двухуровневую систему уплаты налога на прибыль: первоначально 3% от оборота и затем 18% от прибыли. Совокупно, по СК ВУСО в 2025 году общая налоговая нагрузка получилась 41,5% от прибыли.
Это очень высокий показатель. Но мы понимаем, что сегодня эти сотни миллионов гривен критически необходимы бюджету и обороне страны.
В довоенное время налоги частенько воспринимались как статья расходов. Однако в состоянии войны парадигма кардинально иная. Все внутренние поступления идут на финансирование сил обороны — международные партнеры не оплачивают нашу армию. Поэтому мы не воспринимаем это как "нагрузку".
- Сегодня бизнес сталкивается с жестким кадровым дефицитом и миграцией специалистов. Какие масштабы вашей команды сейчас и как удается удерживать людей?
Андрей Артюхов: В Украине сейчас действительно сложная ситуация на рынке труда. Огромное количество квалифицированных экспертов либо встали на защиту государства с оружием в руках, либо были вынуждены уехать за границу из-за риска безопасности. Сегодня мы наблюдаем картину, когда количество предложений от работодателей превышает количество релевантных кандидатов. К примеру, в Киеве в отдельных нишах конкуренция доходит до того, что на одного специалиста приходится почти 20 вакансий. Можно констатировать: на рынке началась настоящая борьба за профессионалов.
Несмотря на этот кадровый голод VUSO удалось сохранить и масштабировать команду. На сегодня наша команда непрерывно растет.
"Базовые условия" - это уже давно не то, что может привлечь сильного специалиста. Мы предлагаем удобный формат работы, системное обучение, комплексное медицинское страхование и скидки на медицинское обслуживание, что для нас как страховой компании является стандартом заботы. Также обеспечиваем сезонную вакцинацию и организуем досуг.
Но будем реалистами, при любых дополнительных бенефитах ключевым элементом успешного офера остается достойный уровень заработной платы.
Сегодня средняя заработная плата в VUSO уже пересекла отметку в 40 тыс. грн, что более чем на 50% превышает средний показатель по стране по данным Госстата. Но самое главное – это абсолютно прозрачный, 100% «белый» доход.
- Уплата налогов – это обязанность, но сегодня общество ждет от бизнеса большего. Кроме многомиллионных налогов, как именно компания вовлечена в прямую, адресную поддержку подразделений Вооруженных Сил Украины?
Михаил Назарчук: Наша поддержка эволюционировала от ситуативных решений к системной стратегии. Общий объем помощи ВСУ от страховой компании «ВУСО» уже приближается к 100 млн. грн. Главное для нас эффективность, поэтому мы работаем с подразделениями напрямую, точечно закрывая потребности в авто, РЭБ и БПЛА.
Среди самых масштабных реализуемых проектов финансирования морского дрона Magura W6P для ГУР, передача спецтранспорта для 411-й бригады «Ястребы», партнерский сбор с командой Atlas Festival для фонда «Вернись живым», где наш прямой взнос составил 3 млн грн.
- Другой критический вызов – это интеграция ветеранов в гражданскую жизнь. Как важно сегодня работать с долгосрочной адаптацией военных и как вы интегрируете это направление в свои бизнес-процессы?
Андрей Артюхов: Мы видим ветеранов не как получателей помощи, а будущих предпринимателей и движителей новой экономики. Наша цель – дать им инструменты для гражданской жизни.
СК «ВУСО» первым из небанковских учреждений инвестировала 2 млн грн в ветеранские облигации через проект FinStream, созданный Сергеем Позняком и Ассоциацией предпринимателей-ветеранов АТО. Кроме того, летом мы подключаем СТО ветеранов в нашу систему урегулирования моторных рисков, обеспечивая их бизнес стабильными заказами.
Используя нашу страховую экспертизу, в сентябре мы запускаем бесплатную медицинскую патронатную службу для ветеранов. Туда ветеран обращается с запросом, а всю дальнейшую организацию лечения, поиск клиник и врачей компания полностью берет на себя.
- Каково глобальное видение VUSO на ближайшие годы?
Михаил Назарчук: Победа не наступит сама по себе – ее нужно финансировать, приближать и создавать для нее крепкий фундамент уже сейчас.
Наш главный драйвер – это социальная ответственность. Перед нашей командой, перед доверяющими клиентами, перед военными, которые нас защищают, и перед государством. Мы видим свое будущее исключительно в Украине, потому наши бизнес-планы ориентированы на рост. Для нас ближайшие годы это время развития новой, устойчивой экономики. Большой и прозрачный бизнес должен быть опорой, на которую страна сможет полагаться как сегодня, в условиях войны, так и завтра, на этапе восстановления.
Справка. VUSO (ВУСО) — один из ведущих украинских страховщиков, более 25 лет формирующий надежные и эффективные решения в сфере финансовой защиты граждан и бизнеса. В 2025 году компания вошла в тройку лидеров страхового рынка Украины.
VUSO предлагает широкий спектр страховых продуктов для частных и корпоративных клиентов, обеспечивая высокий уровень обслуживания и клиентского опыта. 23 апреля 2024 г. НБУ переоформил лицензии компании на полный перечень классов прямого страхования и входного перестрахования (право осуществлять деятельность по 1-14 и 16-18 классам).
По итогам 2025 года объем страховых премий компании превысил 5,1 млрд. грн. VUSO заняла 2-е место по направлениям ДМС и туристического страхования, 3-е место – в сегментах КАСКО и страхование имущества, а также вошла в ТОП-10 страховщиков по автогражданке.
В своей деятельности компания руководствуется принципами инновационности и адаптивности, клиентоцентричности и социальной ответственности, последовательно внедряя современные цифровые решения и сервисные стандарты.
По словам Председателя наблюдательного совета ВУСО Михаила Назарчука, одним из ключевых конкурентных преимуществ компании является собственная in-house-разработка ИТ-решений, которую обеспечивает команда высококвалифицированных специалистов. Это позволяет оперативно адаптировать продукты и сервисы к потребностям клиентов и рынка.
Компания придерживается принципов добродетели, ответственности и прозрачности в корпоративном управлении. Прозрачность структуры собственности подтверждена решением Нацбанка от 23 апреля 2023 года.