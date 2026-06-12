«Победа не наступит сама по себе – ее нужно финансировать», – руководство VUSO об ответственном лидерстве

Большой бизнес во время войны — это конкретные цифры: более 348 млн. грн. налогов и почти 100 млн. грн. на ВСУ от страховой компании VUSO (УСО). О поддержке государства и помощи армии говорим с Председателем наблюдательного совета VUSO Михаилом Назарчуком и Председателем правления Андреем Артюховым.

С начала полномасштабной войны экономика испытала беспрецедентный шок. Благодаря каким решениям компании удается сохранять высокую эффективность и создавать масштабные доходы?

Михаил Назарчук: Как и весь бизнес, VUSO столкнулась с вызовами полномасштабного вторжения. Мы мгновенно активировали план непрерывности бизнеса: оптимизировали внутренние расходы, расширили инвестиции в IT-решения и онлайн урегулирование убытков.

Время и денежные характеристики доказывают, что эти решения были эффективными. За 25 лет работы на рынке VUSO сформировала достаточный запас прочности, чтобы не только пройти кризис, но и не уклониться от долгосрочной стратегии развития. По состоянию на сегодняшний день ВУСО уверенно входит в ТОП-3 среди страховщиков Украины. Наша команда существенно выросла и сейчас насчитывает более 800 профессионалов. А по итогам 2025 года мы достигли исторического максимума – объем собранных страховых премий превысил 5 миллиардов гривен.

В этом процессе мы придерживались нашего принципа: абсолютная клиентоориентированность и прозрачность бизнес-процессов. Именно такая бизнес-модель и доверие клиентов позволяют СК «ВУСО» сегодня демонстрировать высокую доходность и, как следствие, поддерживать экономику страны многомиллионными налоговыми вычетами.

Михаил Назарчук, Председатель наблюдательного совета VUSO

Уплата налогов является одним из главных маркеров прозрачности и успешности бизнеса. Если говорить об общем срезе, каковы объемы ваших налоговых отчислений от операционной деятельности на сегодня и как вы оцениваете эту фискальную нагрузку?

Андрей Артюхов: Сегодня фискальная дисциплина – это индикатор ответственности компании. Налоги – это база. Позиция VUSO здесь бескомпромиссна: мы ведем бизнес исключительно в прозрачном правовом поле.

Если говорить на языке цифр, то за 2025 год наш общий вклад в бюджеты всех уровней превысил 348 миллионов гривен.

Страховые компании имеют двухуровневую систему уплаты налога на прибыль: первоначально 3% от оборота и затем 18% от прибыли. Совокупно, по СК ВУСО в 2025 году общая налоговая нагрузка получилась 41,5% от прибыли.

Это очень высокий показатель. Но мы понимаем, что сегодня эти сотни миллионов гривен критически необходимы бюджету и обороне страны.

В довоенное время налоги частенько воспринимались как статья расходов. Однако в состоянии войны парадигма кардинально иная. Все внутренние поступления идут на финансирование сил обороны — международные партнеры не оплачивают нашу армию. Поэтому мы не воспринимаем это как "нагрузку".

Андрей Артюхов, Председатель правления VUSO

Сегодня бизнес сталкивается с жестким кадровым дефицитом и миграцией специалистов. Какие масштабы вашей команды сейчас и как удается удерживать людей?

Андрей Артюхов: В Украине сейчас действительно сложная ситуация на рынке труда. Огромное количество квалифицированных экспертов либо встали на защиту государства с оружием в руках, либо были вынуждены уехать за границу из-за риска безопасности. Сегодня мы наблюдаем картину, когда количество предложений от работодателей превышает количество релевантных кандидатов. К примеру, в Киеве в отдельных нишах конкуренция доходит до того, что на одного специалиста приходится почти 20 вакансий. Можно констатировать: на рынке началась настоящая борьба за профессионалов.

Несмотря на этот кадровый голод VUSO удалось сохранить и масштабировать команду. На сегодня наша команда непрерывно растет.

"Базовые условия" - это уже давно не то, что может привлечь сильного специалиста. Мы предлагаем удобный формат работы, системное обучение, комплексное медицинское страхование и скидки на медицинское обслуживание, что для нас как страховой компании является стандартом заботы. Также обеспечиваем сезонную вакцинацию и организуем досуг.

Но будем реалистами, при любых дополнительных бенефитах ключевым элементом успешного офера остается достойный уровень заработной платы.

Сегодня средняя заработная плата в VUSO уже пересекла отметку в 40 тыс. грн, что более чем на 50% превышает средний показатель по стране по данным Госстата. Но самое главное – это абсолютно прозрачный, 100% «белый» доход.

Уплата налогов – это обязанность, но сегодня общество ждет от бизнеса большего. Кроме многомиллионных налогов, как именно компания вовлечена в прямую, адресную поддержку подразделений Вооруженных Сил Украины?

Михаил Назарчук: Наша поддержка эволюционировала от ситуативных решений к системной стратегии. Общий объем помощи ВСУ от страховой компании «ВУСО» уже приближается к 100 млн. грн. Главное для нас эффективность, поэтому мы работаем с подразделениями напрямую, точечно закрывая потребности в авто, РЭБ и БПЛА.

Среди самых масштабных реализуемых проектов финансирования морского дрона Magura W6P для ГУР, передача спецтранспорта для 411-й бригады «Ястребы», партнерский сбор с командой Atlas Festival для фонда «Вернись живым», где наш прямой взнос составил 3 млн грн.

Другой критический вызов – это интеграция ветеранов в гражданскую жизнь. Как важно сегодня работать с долгосрочной адаптацией военных и как вы интегрируете это направление в свои бизнес-процессы?

Андрей Артюхов: Мы видим ветеранов не как получателей помощи, а будущих предпринимателей и движителей новой экономики. Наша цель – дать им инструменты для гражданской жизни.

СК «ВУСО» первым из небанковских учреждений инвестировала 2 млн грн в ветеранские облигации через проект FinStream, созданный Сергеем Позняком и Ассоциацией предпринимателей-ветеранов АТО. Кроме того, летом мы подключаем СТО ветеранов в нашу систему урегулирования моторных рисков, обеспечивая их бизнес стабильными заказами.

Используя нашу страховую экспертизу, в сентябре мы запускаем бесплатную медицинскую патронатную службу для ветеранов. Туда ветеран обращается с запросом, а всю дальнейшую организацию лечения, поиск клиник и врачей компания полностью берет на себя.

Каково глобальное видение VUSO на ближайшие годы?

Михаил Назарчук: Победа не наступит сама по себе – ее нужно финансировать, приближать и создавать для нее крепкий фундамент уже сейчас.

Наш главный драйвер – это социальная ответственность. Перед нашей командой, перед доверяющими клиентами, перед военными, которые нас защищают, и перед государством. Мы видим свое будущее исключительно в Украине, потому наши бизнес-планы ориентированы на рост. Для нас ближайшие годы это время развития новой, устойчивой экономики. Большой и прозрачный бизнес должен быть опорой, на которую страна сможет полагаться как сегодня, в условиях войны, так и завтра, на этапе восстановления.

Справка. VUSO (ВУСО) — один из ведущих украинских страховщиков, более 25 лет формирующий надежные и эффективные решения в сфере финансовой защиты граждан и бизнеса. В 2025 году компания вошла в тройку лидеров страхового рынка Украины.

VUSO предлагает широкий спектр страховых продуктов для частных и корпоративных клиентов, обеспечивая высокий уровень обслуживания и клиентского опыта. 23 апреля 2024 г. НБУ переоформил лицензии компании на полный перечень классов прямого страхования и входного перестрахования (право осуществлять деятельность по 1-14 и 16-18 классам).

По итогам 2025 года объем страховых премий компании превысил 5,1 млрд. грн. VUSO заняла 2-е место по направлениям ДМС и туристического страхования, 3-е место – в сегментах КАСКО и страхование имущества, а также вошла в ТОП-10 страховщиков по автогражданке.

В своей деятельности компания руководствуется принципами инновационности и адаптивности, клиентоцентричности и социальной ответственности, последовательно внедряя современные цифровые решения и сервисные стандарты.

По словам Председателя наблюдательного совета ВУСО Михаила Назарчука, одним из ключевых конкурентных преимуществ компании является собственная in-house-разработка ИТ-решений, которую обеспечивает команда высококвалифицированных специалистов. Это позволяет оперативно адаптировать продукты и сервисы к потребностям клиентов и рынка.

Компания придерживается принципов добродетели, ответственности и прозрачности в корпоративном управлении. Прозрачность структуры собственности подтверждена решением Нацбанка от 23 апреля 2023 года.