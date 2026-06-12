«Перемога не настане сама по собі — її потрібно фінансувати», — керівництво VUSO про відповідальне лідерство

Великий бізнес під час війни — це конкретні цифри: понад 348 млн грн податків і майже 100 млн грн на ЗСУ від страхової компанії VUSO (ВУСО). Про підтримку держави та допомогу армії говоримо з Головою наглядової ради VUSO Михайлом Назарчуком та Головою правління Андрієм Артюховим.

З початку повномасштабної війни економіка пережила безпрецедентний шок. Завдяки яким рішенням компанії вдається зберігати високу ефективність та генерувати масштабні прибутки?

Михайло Назарчук: Як і весь бізнес, VUSO зіткнулася з викликами повномасштабного вторгнення. Ми миттєво активували план безперервності бізнесу: оптимізували внутрішні витрати, розширили інвестиції в IT-рішення та онлайн-врегулювання збитків.

Час і фінансові показники доводять, що ці рішення були ефективними. За 25 років роботи на ринку VUSO сформувала достатній запас міцності, щоб не лише пройти кризу, а й не відхилитися від довгострокової стратегії розвитку. Станом на сьогодні ВУСО впевнено входить у ТОП-3 серед страховиків України. Наша команда суттєво зросла і зараз налічує понад 800 професіоналів. А за підсумками 2025 року ми досягли історичного максимуму — обсяг зібраних страхових премій перевищив 5 мільярдів гривень.

У цьому процесі ми дотримались нашого принципу: абсолютна клієнтоорієнтованість та прозорість бізнес-процесів. Саме така бізнес-модель та довіра клієнтів дозволяють СК «ВУСО» сьогодні демонструвати високу прибутковість і, як наслідок, підтримувати економіку країни багатомільйонними податковими відрахуваннями.

Михайло Назарчук, Голова наглядової ради VUSO

Сплата податків є одним із головних маркерів прозорості та успішності бізнесу. Якщо говорити про загальний зріз, якими є обсяги ваших податкових відрахувань від операційної діяльності на сьогодні і як ви оцінюєте це фіскальне навантаження?

Андрій Артюхов: Сьогодні фіскальна дисципліна — це індикатор відповідальності компанії. Податки — це база. Позиція VUSO тут безкомпромісна: ми ведемо бізнес виключно у прозорому правовому полі.

Якщо говорити мовою цифр, то за 2025 рік наш загальний внесок до бюджетів усіх рівнів перевищив 348 мільйонів гривень.

Страхові компанії мають дворівневу систему сплати податку на прибуток: спочатку 3% від обороту і потім 18% від прибутку. Сукупно, по СК ВУСО в 2025 році загальне податкове навантаження вийшло 41,5% від прибутку.

Це дуже високий показник. Але ми розуміємо, що сьогодні ці сотні мільйонів гривень критично необхідні для бюджету та оборони країни.

У довоєнний час податки часто сприймалися як стаття витрат. Проте у стані війни парадигма кардинально інша. Всі внутрішні надходження йдуть на фінансування Сил оборони — міжнародні партнери не оплачують нашу армію. Тому ми не сприймаємо це як «навантаження».

Андрій Артюхов, Голова правління VUSO

Сьогодні бізнес стикається з жорстким кадровим дефіцитом та міграцією фахівців. Які масштаби вашої команди зараз та як вдається утримувати людей?

Андрій Артюхов: В Україні зараз справді складна ситуація на ринку праці. Величезна кількість кваліфікованих експертів або стали на захист держави зі зброєю в руках, або були змушені виїхати за кордон через безпекові ризики. Сьогодні ми спостерігаємо картину, коли кількість пропозицій від роботодавців значно перевищує кількість релевантних кандидатів. Наприклад, у Києві в окремих нішах конкуренція доходить до того, що на одного спеціаліста припадає майже 20 вакансій. Можна сміливо констатувати: на ринку почалася справжня боротьба за професіоналів.

Незважаючи на цей кадровий голод, VUSO вдалося зберегти та масштабувати команду. Станом на сьогодні наша команда безперервно зростає.

«Базові умови» — це вже давно не те, що може привабити сильного фахівця. Ми пропонуємо зручний формат роботи, системне навчання, комплексне медичне страхування та знижки на медичне обслуговування, що для нас як для страхової компанії є стандартом турботи. Також забезпечуємо сезонну вакцинацію та організовуємо дозвілля.

Але будемо реалістами, за будь-яких додаткових бенефітів ключовим елементом успішного оферу залишається достойний рівень заробітної плати.

Сьогодні середня заробітна плата у VUSO вже перетнула позначку 40 тис. грн, що більше ніж на 50% перевищує середній показник по країні за даними Держстату. Та найголовніше — це абсолютно прозорий, 100% «білий» дохід.

Сплата податків — це обов'язок, але сьогодні суспільство чекає від бізнесу більшого. Окрім багатомільйонних податків, як саме компанія залучена до прямої, адресної підтримки підрозділів Збройних Сил України?

Михайло Назарчук: Наша підтримка еволюціонувала від ситуативних рішень до системної стратегії. Загальний обсяг допомоги ЗСУ від страхової компанії «ВУСО» вже наближається до 100 млн грн. Головне для нас — ефективність, тому ми працюємо з підрозділами напряму, точково закриваючи потреби в авто, РЕБ та БПЛА.

Серед наймасштабніших реалізованих проєктів фінансування морського дрона Magura W6P для ГУР, передача спецтранспорту для 411-ї бригади «Яструби», партнерський збір із командою Atlas Festival для фонду «Повернись живим», де наш прямий внесок склав 3 млн грн.

Інший критичний виклик — це інтеграція ветеранів у цивільне життя. Наскільки важливо сьогодні працювати з довгостроковою адаптацією військових і як ви інтегруєте цей напрямок у свої бізнес-процеси?

Андрій Артюхов: Ми бачимо ветеранів не як отримувачів допомоги, а як майбутніх підприємців і рушіїв нової економіки. Наша мета — дати їм інструменти для цивільного життя.

СК «ВУСО» першою з небанківських установ інвестувала 2 млн грн у ветеранські облігації через проєкт FinStream, створений Сергієм Позняком та Асоціацією підприємців-ветеранів АТО. Крім того, влітку ми підключаємо СТО ветеранів до нашої системи врегулювання моторних ризиків, забезпечуючи їхній бізнес стабільними замовленнями.

Використовуючи нашу страхову експертизу, у вересні ми запускаємо безкоштовну медичну патронатну службу для ветеранів. Туди ветеран звертається із запитом, а всю подальшу організацію лікування, пошук клінік та лікарів компанія повністю бере на себе.

Якою є глобальна візія VUSO на найближчі роки?

Михайло Назарчук: Перемога не настане сама по собі — її потрібно фінансувати, наближати і створювати для неї міцний фундамент уже зараз.

Наш головний драйвер — це соціальна відповідальність. Перед нашою командою, перед клієнтами, які нам довіряють, перед військовими, які нас захищають, і перед державою. Ми бачимо своє майбутнє виключно в Україні, тому наші бізнес-плани орієнтовані на зростання. Для нас найближчі роки — це час розбудови нової, стійкої економіки. Великий і прозорий бізнес має бути опорою, на яку країна зможе покладатися як сьогодні, в умовах війни, так і завтра — на етапі відновлення.

Довідка. VUSO (ВУСО) — один із провідних українських страховиків, який понад 25 років формує надійні та ефективні рішення у сфері фінансового захисту громадян і бізнесу. У 2025 році компанія увійшла до трійки лідерів страхового ринку України.

VUSO пропонує широкий спектр страхових продуктів для приватних і корпоративних клієнтів, забезпечуючи високий рівень сервісу та клієнтського досвіду. 23 квітня 2024 року НБУ переоформив ліцензії компанії на повний перелік класів прямого страхування та вхідного перестрахування (право здійснювати діяльність за 1-14 та 16-18 класами).

За підсумками 2025 року обсяг страхових премій компанії перевищив 5,1 млрд грн. VUSO посіла 2-ге місце за напрямами ДМС і туристичного страхування, 3-тє місце — у сегментах КАСКО та страхування майна, а також увійшла до ТОП-10 страховиків за автоцивілкою.

У своїй діяльності компанія керується принципами інноваційності та адаптивності, клієнтоцентричності й соціальної відповідальності, послідовно впроваджуючи сучасні цифрові рішення та сервісні стандарти.

За словами Голови наглядової ради ВУСО Михайла Назарчука, однією з ключових конкурентних переваг компанії є власна in-house-розробка ІТ-рішень, яку забезпечує команда висококваліфікованих фахівців. Це дозволяє оперативно адаптувати продукти та сервіси до потреб клієнтів і ринку.

Компанія дотримується принципів доброчесності, відповідальності та прозорості у корпоративному управлінні. Прозорість структури власності підтверджена рішенням Нацбанку від 23 квітня 2023 року.