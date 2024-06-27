- Тип
- MMR
- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
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Победители конкурса маркетинговых проектов X-RAY
25 июня в Киеве состоялся MRKTNG марафон , на котором эксперты и топовые представители ведущих украинских бизнесов поделились, как из тех самых лимонов, которые ежедневно нам подсовывает жизнь, сделать лимонад и еще «упаковать» его так, чтобы весь мир наблюдал за солдаутом.
В ходе MRKTNG марафона были объявлены победители Конкурса маркетинговых проектов X-RAY в номинациях Brand Experience, Социальный маркетинг, Искусственный интеллект, Ситуативный маркетинг, Кампания в соцсетях, Кампания при участии инфлюэнсера, Международная кампания, Коллаборация брендов. Итак, представляем вам самые лучшие маркетинговые проекты, которые отметил оргкомитет:
Социальный маркетинг
- ДТЭК: Битва за свет
- METRO Украина: Люди с возможностями
- Kormotech (кормотех): Ни на один праздник Животное — не подарок
- ПУМБ: Жить навстречу
- 1+1 media: Роща детских снов
- БФ РУСЛАНА ШЕСТАКА: ГеройCar
- Farmak, Аптека Доброго Дня: Лекарство утилизируй — планету спасай
- SOCAR: Украина. вместе
Brand Experience
- Kernel: Мед минных полей
- Новая почта: Завтра будет!
- EVA: Новый формат магазина EVA BEAUTY
- Sigma Software: Old but Gold – интерактивный музей технологий
- МХП: Музей Еды от семьи брендов МХП
- Дарница: Мистерия фармацевтики
Коллаборация брендов
- SOVA, Киевстар и Вернись живым: Дом, который всегда с тобой
- Новая почта: Доставка сказки в ваш город
- Укрзализныця и Киевстар ТВ: Поезд домой
- Uklon и Mastercard: Сантакар
- PAW Patrol (поу-петрол) и ЭКО-Сфера: Сбор средств на спецавтомобиль для кинологической службы ГСЧС
- Добробут и ИНГО: Доброполис
Международная компания
- Новая почта: Доставка как дома
- oversize: #MAKERUSSIAPAY
Компания в соцсетях
- ДТЭК: TikTok между кринжем и флексом
- YASNO: Мемы как инструмент коммуникации
- Bolt: KitTok
- OLX Украина: Мы — OLX
- AIR Brands: "Агент 3700" от ПриватБанка
Кампания с участием инфлюэнсера
- Сбербанк: Мое инклюзивное тревел-шоу
- NOVUS: Соль «Воля» и Даша Астафьева
- МХП: «Куриная сенсация» – запуск бренда «Супер ФилеО»
- Kormotech: Секретная миссия боевого кота Шайбы и немецкого стилиста Фрэнка Вильде
- Foundation Coffee Roasters: Если кофе – то Foundation
Ситуативный маркетинг
- Киевстар: Ситуативная коммуникация во время кибератаки
- YASNO: Без света, но с идеями
- ИНГО: Поддержать тех, кто держится
Искусственный интеллект
- Ощадбанк: Мой банк будущего
- Эскулаб: Загляни вглубь себя