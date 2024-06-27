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Бизнес
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Победители конкурса маркетинговых проектов X-RAY

Победители конкурса маркетинговых проектов X-RAY

25 июня в Киеве состоялся MRKTNG марафон , на котором эксперты и топовые представители ведущих украинских бизнесов поделились, как из тех самых лимонов, которые ежедневно нам подсовывает жизнь, сделать лимонад и еще «упаковать» его так, чтобы весь мир наблюдал за солдаутом.

В ходе MRKTNG марафона были объявлены победители Конкурса маркетинговых проектов X-RAY в номинациях Brand Experience, Социальный маркетинг, Искусственный интеллект, Ситуативный маркетинг, Кампания в соцсетях, Кампания при участии инфлюэнсера, Международная кампания, Коллаборация брендов. Итак, представляем вам самые лучшие маркетинговые проекты, которые отметил оргкомитет:

Социальный маркетинг

Фото 2 — Победители конкурса маркетинговых проектов X-RAY
  • ДТЭК: Битва за свет
  • METRO Украина: Люди с возможностями
  • Kormotech (кормотех): Ни на один праздник Животное — не подарок
  • ПУМБ: Жить навстречу
  • 1+1 media: Роща детских снов
  • БФ РУСЛАНА ШЕСТАКА: ГеройCar
  • Farmak, Аптека Доброго Дня: Лекарство утилизируй — планету спасай
  • SOCAR: Украина. вместе

Brand Experience

Фото 3 — Победители конкурса маркетинговых проектов X-RAY
  • Kernel: Мед минных полей
  • Новая почта: Завтра будет!
  • EVA: Новый формат магазина EVA BEAUTY
  • Sigma Software: Old but Gold – интерактивный музей технологий
  • МХП: Музей Еды от семьи брендов МХП
  • Дарница: Мистерия фармацевтики

Коллаборация брендов

Фото 4 — Победители конкурса маркетинговых проектов X-RAY
  • SOVA, Киевстар и Вернись живым: Дом, который всегда с тобой
  • Новая почта: Доставка сказки в ваш город
  • Укрзализныця и Киевстар ТВ: Поезд домой
  • Uklon и Mastercard: Сантакар
  • PAW Patrol (поу-петрол) и ЭКО-Сфера: Сбор средств на спецавтомобиль для кинологической службы ГСЧС
  • Добробут и ИНГО: Доброполис

Международная компания

Фото 5 — Победители конкурса маркетинговых проектов X-RAY
  • Новая почта: Доставка как дома
  • oversize: #MAKERUSSIAPAY

Компания в соцсетях

Фото 6 — Победители конкурса маркетинговых проектов X-RAY
  • ДТЭК: TikTok между кринжем и флексом
  • YASNO: Мемы как инструмент коммуникации
  • Bolt: KitTok
  • OLX Украина: Мы — OLX
  • AIR Brands: "Агент 3700" от ПриватБанка

Кампания с участием инфлюэнсера

Фото 7 — Победители конкурса маркетинговых проектов X-RAY
  • Сбербанк: Мое инклюзивное тревел-шоу
  • NOVUS: Соль «Воля» и Даша Астафьева
  • МХП: «Куриная сенсация» – запуск бренда «Супер ФилеО»
  • Kormotech: Секретная миссия боевого кота Шайбы и немецкого стилиста Фрэнка Вильде
  • Foundation Coffee Roasters: Если кофе – то Foundation

Ситуативный маркетинг

Фото 8 — Победители конкурса маркетинговых проектов X-RAY
  • Киевстар: Ситуативная коммуникация во время кибератаки
  • YASNO: Без света, но с идеями
  • ИНГО: Поддержать тех, кто держится

Искусственный интеллект

Фото 9 — Победители конкурса маркетинговых проектов X-RAY
  • Ощадбанк: Мой банк будущего
  • Эскулаб: Загляни вглубь себя