25 июня в Киеве состоялся MRKTNG марафон , на котором эксперты и топовые представители ведущих украинских бизнесов поделились, как из тех самых лимонов, которые ежедневно нам подсовывает жизнь, сделать лимонад и еще «упаковать» его так, чтобы весь мир наблюдал за солдаутом.

В ходе MRKTNG марафона были объявлены победители Конкурса маркетинговых проектов X-RAY в номинациях Brand Experience, Социальный маркетинг, Искусственный интеллект, Ситуативный маркетинг, Кампания в соцсетях, Кампания при участии инфлюэнсера, Международная кампания, Коллаборация брендов. Итак, представляем вам самые лучшие маркетинговые проекты, которые отметил оргкомитет:

Социальный маркетинг

ДТЭК: Битва за свет

METRO Украина: Люди с возможностями

Kormotech (кормотех): Ни на один праздник Животное — не подарок

ПУМБ: Жить навстречу

1+1 media: Роща детских снов

БФ РУСЛАНА ШЕСТАКА: ГеройCar

Farmak, Аптека Доброго Дня: Лекарство утилизируй — планету спасай

SOCAR: Украина. вместе

Brand Experience

Kernel: Мед минных полей

Новая почта: Завтра будет!

EVA: Новый формат магазина EVA BEAUTY

Sigma Software: Old but Gold – интерактивный музей технологий

МХП: Музей Еды от семьи брендов МХП

Дарница: Мистерия фармацевтики

Коллаборация брендов

SOVA, Киевстар и Вернись живым: Дом, который всегда с тобой

Новая почта: Доставка сказки в ваш город

Укрзализныця и Киевстар ТВ: Поезд домой

Uklon и Mastercard: Сантакар

PAW Patrol (поу-петрол) и ЭКО-Сфера: Сбор средств на спецавтомобиль для кинологической службы ГСЧС

Добробут и ИНГО: Доброполис

Международная компания

Новая почта: Доставка как дома

oversize: #MAKERUSSIAPAY

Компания в соцсетях

ДТЭК: TikTok между кринжем и флексом

YASNO: Мемы как инструмент коммуникации

Bolt: KitTok

OLX Украина: Мы — OLX

AIR Brands: "Агент 3700" от ПриватБанка

Кампания с участием инфлюэнсера

Сбербанк: Мое инклюзивное тревел-шоу

NOVUS: Соль «Воля» и Даша Астафьева

МХП: «Куриная сенсация» – запуск бренда «Супер ФилеО»

Kormotech: Секретная миссия боевого кота Шайбы и немецкого стилиста Фрэнка Вильде

Foundation Coffee Roasters: Если кофе – то Foundation

Ситуативный маркетинг

Киевстар: Ситуативная коммуникация во время кибератаки

YASNO: Без света, но с идеями

ИНГО: Поддержать тех, кто держится

Искусственный интеллект