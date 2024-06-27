- Тип
- MMR
- Категорія
- Бізнес
- Дата публікації
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Переможці конкурсу маркетингових проєктів X-RAY
25 червня в Києві відбувся MRKTNG марафон, на якому експерти та топові представники провідних українських бізнесів поділилися, як з тих самих лимонів, які щоденно нам підсовує життя, зробити лимонад та ще й «упакувати» його так, щоб весь світ спостерігав за солдаутом.
Під час MRKTNG марафону були оголошені переможці Конкурсу маркетингових проєктів X-RAY у номінаціях Brand Experience, Соціальний маркетинг, Штучний інтелект, Ситуативний маркетинг, Кампанія в соцмережах, Кампанія за участі інфлюенсера, Міжнародна кампанія, Колаборація брендів. Отже, представляємо вам найкращі маркетингові проєкти, які відзначив оргкомітет:
Соціальний маркетинг
- ДТЕК: Битва за світло
- METRO Україна: Люди з можливостями
- Kormotech (кормотех): На жодне свято Тварина — не подарунок
- ПУМБ: Жити назустріч
- 1+1 media: Гай дитячих снів
- БФ РУСЛАНА ШОСТАКА: ГеройCar
- Farmak, Аптека Доброго Дня: Ліки утилізуй — планету рятуй
- SOCAR: Україна. Разом
Brand Experience
- Kernel: Мед мінних полів
- Нова пошта: Завтра буде!
- EVA: Новий формат магазину EVA BEAUTY
- Sigma Software: Old but Gold — інтерактивний музей технологій
- МХП: Музей Їжі від родини брендів МХП
- Дарниця: Містерія фармацевтики
Колаборація брендів
- SOVA, Київстар та Повернись живим: Дім, який завжди з тобою
- Нова пошта: Доставка казки до вашого міста
- Укрзалізниця та Київстар ТБ: Потяг додому
- Uklon та Mastercard: Сантакар
- PAW Patrol (поу петрол) та ЕКО-Сфера: Збір коштів на спецавтомобіль для кінологічної служби ДСНС
- Добробут та ІНГО: Доброполіс
Міжнародна кампанія
- Нова пошта: Доставка як вдома
- oversize: #MAKERUSSIAPAY
Кампанія в соцмережах
- ДТЕК: TikTok між крінжем та флексом
- YASNO: Меми як інструмент комунікації
- Bolt: KitTok
- OLX Україна: МИ — OLX
- AIR Brands: «Агент 3700» від ПриватБанку
Кампанія за участі інфлюенсера
- Ощадбанк: Моє інклюзивне тревел-шоу
- NOVUS: Сіль «Воля» та Даша Астаф’єва
- МХП: «Куряча сенсація» — запуск бренду «Супер ФілеО»
- Kormotech: Секретна місія бойового кота Шайби та німецького стиліста Френка Вільде
- Foundation Coffee Roasters: Якщо кава — то Foundation
Ситуативний маркетинг
- Київстар: Ситуативна комунікація під час кібератаки
- YASNO: Без світла, але з ідеями
- ІНГО: Підтримати тих, хто тримається
Штучний інтелект
- Ощадбанк: Мій банк майбутнього
- Ескулаб: Зазирни вглиб себе