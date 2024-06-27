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Бізнес
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Переможці конкурсу маркетингових проєктів X-RAY

Переможці конкурсу маркетингових проєктів X-RAY

25 червня в Києві відбувся MRKTNG марафон, на якому експерти та топові представники провідних українських бізнесів поділилися, як з тих самих лимонів, які щоденно нам підсовує життя, зробити лимонад та ще й «упакувати» його так, щоб весь світ спостерігав за солдаутом. 

Під час MRKTNG марафону були оголошені переможці Конкурсу маркетингових проєктів X-RAY у номінаціях Brand Experience, Соціальний маркетинг, Штучний інтелект, Ситуативний маркетинг, Кампанія в соцмережах, Кампанія за участі інфлюенсера, Міжнародна кампанія, Колаборація брендів. Отже, представляємо вам найкращі маркетингові проєкти, які відзначив оргкомітет: 

Соціальний маркетинг

Фото 2 — Переможці конкурсу маркетингових проєктів X-RAY
  • ДТЕК: Битва за світло
  • METRO Україна: Люди з можливостями
  • Kormotech (кормотех): На жодне свято Тварина — не подарунок
  • ПУМБ: Жити назустріч
  • 1+1 media: Гай дитячих снів
  • БФ РУСЛАНА ШОСТАКА: ГеройCar
  • Farmak, Аптека Доброго Дня: Ліки утилізуй — планету рятуй
  • SOCAR: Україна. Разом

Brand Experience

Фото 3 — Переможці конкурсу маркетингових проєктів X-RAY
  • Kernel: Мед мінних полів
  • Нова пошта: Завтра буде!
  • EVA: Новий формат магазину EVA BEAUTY
  • Sigma Software: Old but Gold — інтерактивний музей технологій
  • МХП: Музей Їжі від родини брендів МХП
  • Дарниця: Містерія фармацевтики

Колаборація брендів

Фото 4 — Переможці конкурсу маркетингових проєктів X-RAY
  • SOVA, Київстар та Повернись живим: Дім, який завжди з тобою
  • Нова пошта: Доставка казки до вашого міста 
  • Укрзалізниця та Київстар ТБ: Потяг додому 
  • Uklon та Mastercard: Сантакар 
  • PAW Patrol (поу петрол) та ЕКО-Сфера: Збір коштів на спецавтомобіль для кінологічної служби ДСНС
  • Добробут та ІНГО: Доброполіс

Міжнародна кампанія

Фото 5 — Переможці конкурсу маркетингових проєктів X-RAY
  • Нова пошта: Доставка як вдома
  • oversize: #MAKERUSSIAPAY

Кампанія в соцмережах

Фото 6 — Переможці конкурсу маркетингових проєктів X-RAY
  • ДТЕК: TikTok між крінжем та флексом
  • YASNO: Меми як інструмент комунікації
  • Bolt: KitTok
  • OLX Україна: МИ — OLX
  • AIR Brands: «Агент 3700» від ПриватБанку

Кампанія за участі інфлюенсера

Фото 7 — Переможці конкурсу маркетингових проєктів X-RAY
  • Ощадбанк: Моє інклюзивне тревел-шоу 
  • NOVUS: Сіль «Воля» та Даша Астаф’єва 
  • МХП: «Куряча сенсація» — запуск бренду «Супер ФілеО» 
  • Kormotech: Секретна місія бойового кота Шайби та німецького стиліста Френка Вільде
  • Foundation Coffee Roasters: Якщо кава — то Foundation 

Ситуативний маркетинг

Фото 8 — Переможці конкурсу маркетингових проєктів X-RAY
  • Київстар: Ситуативна комунікація під час кібератаки
  • YASNO: Без світла, але з ідеями
  • ІНГО: Підтримати тих, хто тримається

Штучний інтелект

Фото 9 — Переможці конкурсу маркетингових проєктів X-RAY
  • Ощадбанк: Мій банк майбутнього
  • Ескулаб: Зазирни вглиб себе