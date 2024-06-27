25 червня в Києві відбувся MRKTNG марафон, на якому експерти та топові представники провідних українських бізнесів поділилися, як з тих самих лимонів, які щоденно нам підсовує життя, зробити лимонад та ще й «упакувати» його так, щоб весь світ спостерігав за солдаутом.

Під час MRKTNG марафону були оголошені переможці Конкурсу маркетингових проєктів X-RAY у номінаціях Brand Experience, Соціальний маркетинг, Штучний інтелект, Ситуативний маркетинг, Кампанія в соцмережах, Кампанія за участі інфлюенсера, Міжнародна кампанія, Колаборація брендів. Отже, представляємо вам найкращі маркетингові проєкти, які відзначив оргкомітет:

Соціальний маркетинг

ДТЕК: Битва за світло

METRO Україна: Люди з можливостями

Kormotech (кормотех): На жодне свято Тварина — не подарунок

ПУМБ: Жити назустріч

1+1 media: Гай дитячих снів

БФ РУСЛАНА ШОСТАКА: ГеройCar

Farmak, Аптека Доброго Дня: Ліки утилізуй — планету рятуй

SOCAR: Україна. Разом

Brand Experience

Kernel: Мед мінних полів

Нова пошта: Завтра буде!

EVA: Новий формат магазину EVA BEAUTY

Sigma Software: Old but Gold — інтерактивний музей технологій

МХП: Музей Їжі від родини брендів МХП

Дарниця: Містерія фармацевтики

Колаборація брендів

SOVA, Київстар та Повернись живим: Дім, який завжди з тобою

Нова пошта: Доставка казки до вашого міста

Укрзалізниця та Київстар ТБ: Потяг додому

Uklon та Mastercard: Сантакар

PAW Patrol (поу петрол) та ЕКО-Сфера: Збір коштів на спецавтомобіль для кінологічної служби ДСНС

Добробут та ІНГО: Доброполіс

Міжнародна кампанія

Нова пошта: Доставка як вдома

oversize: #MAKERUSSIAPAY

Кампанія в соцмережах

ДТЕК: TikTok між крінжем та флексом

YASNO: Меми як інструмент комунікації

Bolt: KitTok

OLX Україна: МИ — OLX

AIR Brands: «Агент 3700» від ПриватБанку

Кампанія за участі інфлюенсера

Ощадбанк: Моє інклюзивне тревел-шоу

NOVUS: Сіль «Воля» та Даша Астаф’єва

МХП: «Куряча сенсація» — запуск бренду «Супер ФілеО»

Kormotech: Секретна місія бойового кота Шайби та німецького стиліста Френка Вільде

Foundation Coffee Roasters: Якщо кава — то Foundation

Ситуативний маркетинг

Київстар: Ситуативна комунікація під час кібератаки

YASNO: Без світла, але з ідеями

ІНГО: Підтримати тих, хто тримається

Штучний інтелект