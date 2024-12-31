Побеждающее добро: "ТОП-100" отмечает крупнейших корпоративных благотворителей Украины

С начала полномасштабного вторжения крупные украинские компании активно вовлекаются в поддержку Вооруженных сил Украины, пострадавших граждан и гуманитарных инициатив. Бизнесмены и их корпорации направляют миллиарды гривен на самые разные нужды — от закупки вооружения и техники для армии до гуманитарной помощи переселенцам.

Во время войны украинцы демонстрируют уникальную устойчивость, активно поддерживая и помогая армии, гражданским и животным. Донаты поступают от крупных корпораций, малых бизнесов, организаций, фондов и частных лиц. Крупные компании вкладывают миллиарды гривен в нужды армии, гуманитарные проекты, восстановление инфраструктуры и многое другое.

Одновременно миллионы граждан переводят деньги, большие и мелкие суммы, ведь, как говорят украинцы, малых донатов не бывает. Так и есть. Любая помощь преобразуется в мощный финансовый ресурс. По разным оценкам, общий благотворительный взнос отечественных компаний за два года войны составил почти 59 млрд грн.

ТОП-10 крупнейших благотворителей среди крупных компаний CKM 8 млрд грн Бизнес и фонды Виктора Пинчука 5,77 млрд грн Эпицентр 5 млрд грн Kernel 3,1 млрд грн Группа компаний Nova 2,9 млрд грн Shell 2,9 млрд грн Киевстар 2,3 млрд грн АТБ 2 млрд грн ОККО 1,8 млрд грн Астарта-Киев 1,22 млрд грн

Лидером по размерам отчислений стала компания СКМ, принадлежащая Ринату Ахметову. Объем благотворительной поддержки — 8 млрд грн, из которых значительная часть направлена на военные нужды в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова", а также на гуманитарную помощь.

Одной из важнейших разработок компании являются специальные мобильные укрытия — стальные тайники, которые производят на производственных мощностях "Метинвеста" и устанавливают под землей. Кроме того, на базе тайников "Метинвест" создает командные пункты для ВСУ. Осенью этого года построили первый в Украине подземный госпиталь, который укомплектован современным медицинским оборудованием и может принимать более 100 пациентов в сутки. Стоимость проекта – более 20 млн грн.

На второй позиции – группа компаний Виктора Пинчука, которая выделила 5,77 млрд грн. Эти средства направлены на помощь армии и реализации проектов медицинского обеспечения.

Значительный вклад внесла группа компаний Nova, сумма которой составляет 2,9 млрд грн. Кроме гуманитарной помощи и поддержки военных, группа занимается переоборудованием отделений и почтоматов с фокусом на безбарьерность, а также реализует многие инициативы, которые делают компанию социально ответственной.

Сеть Shell стала лидером среди украинских операторов АЗС, пожертвовав во время полномасштабной войны рекордные 2,9 млрд грн в поддержку украинцев.

Компания "Эпицентр" также внесла весомый взнос, направив 5 млрд грн на организацию гуманитарных штабов, помощь волонтерам и обеспечение военных медиков.

С начала полномасштабного вторжения компания "Киевстар" инвестировала в помощь ВСУ, обществу, в национальные программы цифрового восстановления, безвозмездные сервисы и помощь абонентам более 2,3 млрд грн.

Агрохолдинг Kernel выделил 2,3 млрд. грн. в поддержку армии и гуманитарную помощь. Чтобы оказать помощь именно там, где она нужна, команда компании сотрудничает с ВСУ, координаторами ТРО, волонтерскими организациями и органами местных властей. В регионах присутствия компания активно помогает переселенцам: обеспечивает временное убежище, предоставляет продукты питания, вещи первой потребности и технику для налаживания быта.

Корпорация АТБ также имеет мощные социальные проекты с целью поддержки украинцев и оказывает помощь военным. Общая сумма благотворительной помощи Вооруженным силам Украины, добровольческим формированиям, волонтерским организациям, спасателям и медицинским учреждениям уже преодолела отметку более чем в 2 млрд грн.

За последние два с половиной года группа ОККО перечислила в качестве благотворительной помощи в поддержку армии и восстановление страны более 1,8 млрд грн. Кроме того, компания поддерживает ВПЛ, волонтеров и внедряет различные проекты вместе с благотворительными фондами и другими организациями, чтобы совместными силами поддержать войска и гражданских.

С начала полномасштабного вторжения семейный благотворительный фонд "Поверь в себя" основателя и СЭО агропромхолдинга "Астарта-Киев" Виктора Иванчика переориентировал свою деятельность и начал гуманитарную платформу Common Help UA, чтобы помочь восстановить полноценную жизнь пострадавших от российской агрессии украинцев. В настоящее время финансовая оценка благотворительных взносов и оказанной гуманитарной помощи проекту уже превышает 1,22 млрд грн.

Масштабы поддержки как от крупного бизнеса, так и МСБ впечатляют. Кроме того, помогает не только бизнес, но и фонды, организации, частные лица, ведь желание победить в войне объединило множество людей в Украине и весь цивилизованный мир.

К сожалению, трагические события часто становятся толчком к единению и укреплению усилий. После обстрела одного из корпусов детской клинической больницы "Охматдет" украинские бизнесмены и компании активно включились в помощь, предоставляя средства, товары, спасательную технику и многое другое, чтобы помочь пострадавшим. Кроме того, благодаря инициативам monobank и UNITED24 удалось собрать 300 млн грн на восстановление больницы. Это лишь один из многих примеров, когда бизнес и общество вместе поддерживают тех, кто нуждается в помощи.