Добро, яке перемагає: "ТОП-100" відзначає найбільших корпоративних благодійників України

Від початку повномасштабного вторгнення великі українські компанії активно долучаються до підтримки Збройних сил України, постраждалих громадян та гуманітарних ініціатив. Бізнесмени та їхні корпорації спрямовують мільярди гривень на найрізноманітніші потреби — від закупівлі озброєння та техніки для армії до гуманітарної допомоги переселенцям.

Під час війни українці демонструють унікальну стійкість, активно підтримуючи та допомагаючи армії, цивільним і тваринам. Донати надходять від великих корпорацій, малих бізнесів, організацій, фондів і приватних осіб. Великі компанії вкладають мільярди гривень у потреби війська, гуманітарні проєкти, відновлення інфраструктури та багато іншого.

Одночасно мільйони громадян переказують гроші, великі та найдрібніші суми, адже, як кажуть українці, малих донатів не буває. Так і є. Будь-яка допомога конвертується у потужний фінансовий ресурс. За різними оцінками, загальний благодійний внесок вітчизняних компаній упродовж двох років війни становив майже 59 млрд грн.

ТОП-10 найбільших благодійників серед великих компаній CKM 8 млрд грн Бізнес та фонди Віктора Пінчука 5,77 млрд грн Епіцентр 5 млрд грн Група компаній Nova 2,9 млрд грн Shell 2,9 млрд грн Київстар 2,3 млрд грн Kernel 2,3 млрд грн АТБ 2 млрд грн ОККО 1,8 млрд грн Астарта-Київ 1,22 млрд грн

Лідером за розмірами відрахувань стала компанія СКМ, що належить Рінату Ахметову. Обсяг її благодійної підтримки — 8 млрд грн, з яких значна частина спрямована на військові потреби у межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова", а також на гуманітарну допомогу.

Однією з найважливіших розробок компанії є спеціальні мобільні укриття — сталеві криївки, що виготовляють на виробничих потужностях "Метінвесту" та встановлюють під землею. Окрім того, на базі криївок "Метінвест" створює командні пункти для ЗСУ. Восени цього року побудували перший в Україні підземний шпиталь, який укомплектований сучасним медичним обладнанням і може приймати понад 100 пацієнтів щодоби. Вартість проєкту — понад 20 млн грн.

На другій позиції — група компаній Віктора Пінчука, яка виділила 5,77 млрд грн. Ці кошти спрямовані на допомогу армії та реалізацію проєктів медичного забезпечення.

Значний внесок зробила група компаній Nova, сума якої становить 2,9 млрд грн. Окрім гуманітарної допомоги та підтримки військових, група займається переобладнанням відділень та поштоматів з фокусом на безбар’єрність, а також реалізує багато ініціатив, що роблять компанію соціально відповідальною.

Мережа Shell стала лідером серед українських операторів АЗС, пожертвувавши під час повномасштабної війни рекордні 2,9 млрд грн на підтримку українців.

Компанія "Епіцентр" також зробила вагомий внесок, спрямувавши 5 млрд грн на організацію гуманітарних штабів, допомогу волонтерам і забезпечення військових медиків.

Від початку повномасштабного вторгнення компанія "Київстар" інвестувала у допомогу ЗСУ, суспільству, в національні програми цифрового відновлення, безоплатні сервіси та допомогу абонентам понад 2,3 млрд грн.

Агрохолдинг Kernel виділив 2,3 млрд грн на підтримку армії та гуманітарну допомогу. Щоб надати поміч саме там, де вона потрібна, команда компанії співпрацює із ЗСУ, координаторами ТрО, волонтерськими організаціями та органами місцевої влади. У регіонах присутності компанія активно допомагає переселенцям: забезпечує тимчасовим прихистком, надає продукти харчування, речі першої потреби та техніку для налагодження побуту.

Корпорація АТБ також має потужні соціальні проєкти з метою підтримки українців та надає допомогу військовим. Загальна сума благодійної допомоги Збройним силам України, добровольчим формуванням, волонтерським організаціям, рятівникам та медичним установам вже подолала позначку у понад 2 млрд грн.

За останні два з половиною роки група ОККО перерахувала як благодійну допомогу на підтримку армії та відбудову країни понад 1,8 млрд грн. Крім того, компанія підтримує ВПО, волонтерів та впроваджує різні проєкти разом із благодійними фондами та іншими організаціями, щоб спільними силами підтримати військо і цивільних.

Від початку повномасштабного вторгнення родинний благодійний фонд "Повір у себе" засновника та СЕО агропромхолдингу "Астарта-Київ" Віктора Іванчика переорієнтував свою діяльність і започаткував гуманітарну платформу Common Help UA, щоб допомогти відновити повноцінне життя українців, що постраждали від російської агресії. Натепер фінансова оцінка благодійних внесків та наданої гуманітарної допомоги проєкту вже перевищує 1,22 млрд грн.

Масштаби підтримки як від великого бізнесу, так і МСБ вражає. Крім того, допомагає не тільки бізнес, а й фонди, організації, приватні особи, адже бажання перемогти у війні об’єднало багато людей в Україні і весь цивілізований світ.

На жаль, трагічні події часто стають поштовхом до єднання та зміцнення зусиль. Після обстрілу одного з корпусів дитячої клінічної лікарні "Охматдит" українські бізнесмени та компанії активно долучилися до допомоги, надаючи кошти, товари, рятувальну техніку та багато іншого, щоб допомогти постраждалим. Крім того, завдяки ініціативам monobank та UNITED24 вдалося зібрати 300 млн грн на відновлення лікарні. Це лише один із багатьох прикладів, коли бізнес і суспільство разом підтримують тих, хто потребує допомоги.