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Бізнес оштрафували майже на 850 тис. грн за рекламу алкоголю

штраф
Бізнес оштрафували майже на 850 тис. грн за рекламу алкоголю / Depositphotos

За дев’ять місяців 2026 року Держпродспоживслужба виявила 320 порушень вимог до реклами алкогольних напоїв. За результатами розгляду справ ухвалено 290 рішень про накладення штрафів на загальну суму 848,8 тис. грн.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Держпродспоживслужби.

Порушення стосувалися як змісту реклами алкогольних напоїв, так і місць її розміщення.

Зокрема, реклама не повинна заохочувати до вживання алкоголю або створювати враження, що його споживання допомагає досягати успіху чи розв’язувати проблеми.

Із загальної суми накладених штрафів порушники вже сплатили 691,8 тис. грн – понад 80%.

Найбільше порушень у рекламі алкогольних напоїв зафіксували у Київській, Полтавській та Харківській областях.

Нагадаємо, за перше півріччя 2026 року Держпродспоживслужба виявила 227 порушень у рекламі алкоголю. Тоді було ухвалено 211 рішень про штрафи на загальну суму 628 тис. грн.

Автор:
Тетяна Гойденко

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