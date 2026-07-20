Понад 1000 порушень за пів року: за яку рекламу найчастіше штрафували український бізнес

За результатами перевірок у першому півріччі 2026 року фахівці Держпродспоживслужби виявили 1 075 порушень спеціальних вимог закону України "Про рекламу" та відкрили відповідні справи. Лідерами за кількістю стягнень стали реклама тютюну та використання недержавної мови.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба установи.

Найбільшу кількість порушень зафіксовано у таких сферах:

реклама тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння та пов'язаної продукції — 305 порушень, прийнято 21 рішення про зупинення реклами, 289 рішень про накладення штрафів на суму 1,14 млн грн;

реклама із застосуванням недержавної мови — 297 порушень, прийнято 6 рішень про зупинення реклами, 290 рішень про накладення штрафів на суму 714,0 тис. грн;

реклама алкогольних напоїв та торговельних марок, під якими вони випускаються — 227 порушень, прийнято 3 рішення про зупинення реклами, 211 рішень про накладення штрафів на суму 628,0 тис. грн;

реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації — 165 порушень, прийнято 10 рішень про зупинення реклами, 162 рішення про накладення штрафів на суму 550,0 тис. грн;

дискримінаційна реклама за ознакою статі — 70 порушень, прийнято 7 рішень про зупинення реклами, 63 рішення про накладення штрафів на суму 245,2 тис. грн;

реклама дитячого харчування — 10 порушень, прийнято 8 рішень про накладення штрафів на суму 16,9 тис. грн;

реклама об'єктів будівництва — 1 порушення, за яке прийнято рішення про накладення штрафу.

За даними Держпродспоживслужби, із 1,14 млн грн штрафних санкцій за порушення вимог щодо реклами тютюнових виробів та пов'язаної продукції вже сплачено 838,0 тис. грн. У сфері реклами алкогольних напоїв до бюджету надійшло 500,2 тис. грн, за рекламу із застосуванням недержавної мови сплачено 468,1 тис. грн, а за порушення в рекламі лікарських засобів — 410,7 тис. грн.

Нагадаємо, за 11 місяців минулого року у Києві було демонтовано 20 069 незаконних рекламних конструкцій та вивісок.