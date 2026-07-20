Более 1000 нарушений за полгода: за какую рекламу чаще всего штрафовали украинский бизнес

По результатам проверок в первом полугодии 2026 года специалисты Госпродпотребслужбы выявили 1075 нарушений специальных требований закона Украины "О рекламе" и открыли соответствующие дела. Лидерами по количеству взысканий стали реклама табака и использование негосударственной речи.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Наибольшее количество нарушений зафиксировано в следующих областях:

реклама табачных изделий, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания и связанной продукции - 305 нарушений, принято 21 решение о приостановлении рекламы, 289 решений о наложении штрафов на сумму 1,14 млн грн;

реклама с применением негосударственного языка - 297 нарушений, принято 6 решений о приостановлении рекламы, 290 решений о наложении штрафов на сумму 714,0 тыс. грн;

реклама алкогольных напитков и торговых марок, под которыми они выпускаются - 227 нарушений, принято 3 решения о приостановлении рекламы, 211 решений о наложении штрафов на сумму 628,0 тыс. грн;

реклама лекарственных средств, медицинской техники, методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации - 165 нарушений, принято 10 решений о приостановлении рекламы, 162 решения о наложении штрафов на сумму 550,0 тыс. грн;

дискриминационная реклама по признаку пола — 70 нарушений, принято 7 решений о приостановлении рекламы, 63 решения о наложении штрафов на сумму 245,2 тыс. грн;

реклама детского питания – 10 нарушений, принято 8 решений о наложении штрафов на сумму 16,9 тыс. грн;

реклама объектов строительства - 1 нарушение, за которое принято решение о наложении штрафа.

По данным Госпродпотребслужбы, из 1,14 млн грн штрафных санкций за нарушение требований по рекламе табачных изделий и связанной продукции уже уплачено 838,0 тыс. грн. В сфере рекламы алкогольных напитков в бюджет поступило 500,2 тыс. грн, за рекламу с применением негосударственного языка уплачено 468,1 тыс. грн, а за нарушение в рекламе лекарственных средств — 410,7 тыс. грн.

Напомним, за 11 месяцев в прошлом году в Киеве было демонтировано 20069 незаконных рекламных конструкций и вывесок.