Киев демонтировал более 20 тысяч незаконных рекламных конструкций в 2025 году (ФОТО)

В 2025 году Киев продолжает борьбу с незаконной рекламой: за 11 месяцев из городского пространства было демонтировано 20069 рекламных конструкций и вывесок.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Демонтаж незаконных рекламных объектов

В ноябре 2025 года в Киеве было демонтировано 1 565 рекламных конструкций и вывесок, размещённых с нарушениями. Больше всего объектов (733) убрали с фасадов зданий, еще 476 конструкций – из заборов, а 233 штендера и 107 мешавших пешеходам наземных объектов также удалили.

С опор и объектов транспорта демонтировали 8 конструкций, столько же – с крыш. Результаты демонтирований свидетельствуют о системности и эффективности работы столичного предприятия в формировании качественной рекламной среды.

В пресс-службе подчеркивают, что для законного размещения рекламных конструкций в Киеве необходимо получить согласование в Управлении по рекламе КГГА. Процедура бесплатная.

Напомним, в августе в Киеве демонтировали 1765 рекламных конструкций и вывесок, установленных с нарушением правил.