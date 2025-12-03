Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,33

--0,01

EUR

49,18

--0,13

Наличный курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,30

49,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Киев демонтировал более 20 тысяч незаконных рекламных конструкций в 2025 году (ФОТО)

реклама
В 2025 году из города убрали более 20 тыс. незаконных рекламных объектов / КГГА

В 2025 году Киев продолжает борьбу с незаконной рекламой: за 11 месяцев из городского пространства было демонтировано 20069 рекламных конструкций и вывесок.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Демонтаж незаконных рекламных объектов

В ноябре 2025 года в Киеве было демонтировано 1 565 рекламных конструкций и вывесок, размещённых с нарушениями. Больше всего объектов (733) убрали с фасадов зданий, еще 476 конструкций – из заборов, а 233 штендера и 107 мешавших пешеходам наземных объектов также удалили.

С опор и объектов транспорта демонтировали 8 конструкций, столько же – с крыш. Результаты демонтирований свидетельствуют о системности и эффективности работы столичного предприятия в формировании качественной рекламной среды.

В пресс-службе подчеркивают, что для законного размещения рекламных конструкций в Киеве необходимо получить согласование в Управлении по рекламе КГГА. Процедура бесплатная.

Фото 2 — Киев демонтировал более 20 тысяч незаконных рекламных конструкций в 2025 году (ФОТО)
Фото 3 — Киев демонтировал более 20 тысяч незаконных рекламных конструкций в 2025 году (ФОТО)
Фото 4 — Киев демонтировал более 20 тысяч незаконных рекламных конструкций в 2025 году (ФОТО)
Фото 5 — Киев демонтировал более 20 тысяч незаконных рекламных конструкций в 2025 году (ФОТО)
Фото 6 — Киев демонтировал более 20 тысяч незаконных рекламных конструкций в 2025 году (ФОТО)
Фото 7 — Киев демонтировал более 20 тысяч незаконных рекламных конструкций в 2025 году (ФОТО)
Фото 8 — Киев демонтировал более 20 тысяч незаконных рекламных конструкций в 2025 году (ФОТО)
Фото 9 — Киев демонтировал более 20 тысяч незаконных рекламных конструкций в 2025 году (ФОТО)

Напомним, в августе в Киеве демонтировали 1765 рекламных конструкций и вывесок, установленных с нарушением правил.

Автор:
Ольга Опенько