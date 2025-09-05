Киев очищает город от незаконной рекламы: в августе убрано более 1700 конструкций

В августе в Киеве демонтировали 1765 рекламных конструкций и вывесок, установленных с нарушением правил. Это часть работы городских властей по очищению столицы от визуального хаоса и благоустройству городской среды.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Очистка Киева от рекламы

В августе в Киеве демонтировали 1765 рекламных конструкций и вывесок, установленных с нарушением правил. Из них 917 убирал КП "Киевреклама", еще 848 – владельцы самостоятельно. Больше всего конструкций было снято с фасадов зданий – 1117, также убрали 334 рекламных носителя на заборах, 221 штендер, 69 наземных конструкций, 14 на крышах и 10 на опорах и объектах транспорта. Всего с начала года в Киеве уже демонтировано 14 897 незаконных рекламных объектов.

По словам директора КП "Киевреклама" Марины Декань, демонтаж является результатом системной работы по очистке города, направленной на создание чистого, аккуратного и упорядоченного пространства, где реклама соответствует архитектуре столицы.

Очистка города от хаотической рекламы является частью внедрения дизайн-кода Киева. Это помогает гармонизировать вывески, сохранить архитектурную целостность фасадов, обеспечить комфорт для жителей и способствовать развитию бизнеса в привлекательной городской среде.

Чтобы избежать демонтажа, владельцам конструкций советуют зарегистрировать их или привести в соответствие с разрешительными документами, чтобы реклама вписывалась в городской ландшафт и поддерживала современный европейский вид столицы.

Добавим, с начала 2025 года в Киеве убрали 2286 временных элементов благоустройства, срок действия разрешительных документов на которые истек или документы отсутствовали.