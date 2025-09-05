Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,35

--0,02

EUR

48,13

--0,07

Готівковий курс:

USD

41,32

41,26

EUR

48,32

48,17

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Київ очищає місто від незаконної реклами: у серпні прибрано понад 1700 конструкцій

КМДА
Демонтаж незаконної реклами в Києві / КМДА

У серпні в Києві демонтували 1 765 рекламних конструкцій і вивісок, встановлених із порушенням правил. Це частина роботи міської влади з очищення столиці від візуального хаосу та впорядкування міського середовища.

Як пише Delo.ua,  про це інформує пресслужба КМДА.

Очищення Києва від реклами

У серпні в Києві демонтували 1 765 рекламних конструкцій і вивісок, встановлених із порушенням правил. З них 917 прибирав КП "Київреклама", ще 848 – власники самостійно. Найбільше конструкцій було знято з фасадів будівель – 1 117, також прибрали 334 рекламні носії на парканах, 221 штендер, 69 наземних конструкцій, 14 на дахах і 10 на опорах та об’єктах транспорту. Загалом із початку року в Києві вже демонтовано 14 897 незаконних рекламних об’єктів.

За словами директора КП "Київреклама" Марини Декань, демонтаж є результатом системної роботи з очищення міста, яка спрямована на створення чистого, охайного та впорядкованого простору, де реклама відповідає архітектурі столиці.

Очищення міста від хаотичної реклами є частиною впровадження дизайн-коду Києва. Це допомагає гармонізувати вивіски, зберегти архітектурну цілісність фасадів, забезпечити комфорт для мешканців і сприяти розвитку бізнесу у привабливому міському середовищі.

Щоб уникнути демонтажу, власникам конструкцій радять зареєструвати їх або привести у відповідність до дозвільних документів, щоб реклама вписувалася в міський ландшафт і підтримувала сучасний європейський вигляд столиці.

Фото 2 — Київ очищає місто від незаконної реклами: у серпні прибрано понад 1700 конструкцій
Фото 3 — Київ очищає місто від незаконної реклами: у серпні прибрано понад 1700 конструкцій
Фото 4 — Київ очищає місто від незаконної реклами: у серпні прибрано понад 1700 конструкцій
Фото 5 — Київ очищає місто від незаконної реклами: у серпні прибрано понад 1700 конструкцій
Фото 6 — Київ очищає місто від незаконної реклами: у серпні прибрано понад 1700 конструкцій
Фото 7 — Київ очищає місто від незаконної реклами: у серпні прибрано понад 1700 конструкцій
Фото 8 — Київ очищає місто від незаконної реклами: у серпні прибрано понад 1700 конструкцій
Фото 9 — Київ очищає місто від незаконної реклами: у серпні прибрано понад 1700 конструкцій
Фото 10 — Київ очищає місто від незаконної реклами: у серпні прибрано понад 1700 конструкцій
Фото 11 — Київ очищає місто від незаконної реклами: у серпні прибрано понад 1700 конструкцій
Фото 12 — Київ очищає місто від незаконної реклами: у серпні прибрано понад 1700 конструкцій
Фото 13 — Київ очищає місто від незаконної реклами: у серпні прибрано понад 1700 конструкцій
Фото 14 — Київ очищає місто від незаконної реклами: у серпні прибрано понад 1700 конструкцій
Фото 15 — Київ очищає місто від незаконної реклами: у серпні прибрано понад 1700 конструкцій
Фото 16 — Київ очищає місто від незаконної реклами: у серпні прибрано понад 1700 конструкцій
Фото 17 — Київ очищає місто від незаконної реклами: у серпні прибрано понад 1700 конструкцій
Фото 18 — Київ очищає місто від незаконної реклами: у серпні прибрано понад 1700 конструкцій
Фото 19 — Київ очищає місто від незаконної реклами: у серпні прибрано понад 1700 конструкцій
Фото 20 — Київ очищає місто від незаконної реклами: у серпні прибрано понад 1700 конструкцій
Фото 21 — Київ очищає місто від незаконної реклами: у серпні прибрано понад 1700 конструкцій

Додамо, з початку 2025 року у Києві прибрали 2286 тимчасових елементів благоустрою, термін дії дозвільних документів на які закінчився або документи були відсутні. 

Автор:
Ольга Опенько