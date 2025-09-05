Київ очищає місто від незаконної реклами: у серпні прибрано понад 1700 конструкцій

У серпні в Києві демонтували 1 765 рекламних конструкцій і вивісок, встановлених із порушенням правил. Це частина роботи міської влади з очищення столиці від візуального хаосу та впорядкування міського середовища.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Очищення Києва від реклами

У серпні в Києві демонтували 1 765 рекламних конструкцій і вивісок, встановлених із порушенням правил. З них 917 прибирав КП "Київреклама", ще 848 – власники самостійно. Найбільше конструкцій було знято з фасадів будівель – 1 117, також прибрали 334 рекламні носії на парканах, 221 штендер, 69 наземних конструкцій, 14 на дахах і 10 на опорах та об’єктах транспорту. Загалом із початку року в Києві вже демонтовано 14 897 незаконних рекламних об’єктів.

За словами директора КП "Київреклама" Марини Декань, демонтаж є результатом системної роботи з очищення міста, яка спрямована на створення чистого, охайного та впорядкованого простору, де реклама відповідає архітектурі столиці.

Очищення міста від хаотичної реклами є частиною впровадження дизайн-коду Києва. Це допомагає гармонізувати вивіски, зберегти архітектурну цілісність фасадів, забезпечити комфорт для мешканців і сприяти розвитку бізнесу у привабливому міському середовищі.

Щоб уникнути демонтажу, власникам конструкцій радять зареєструвати їх або привести у відповідність до дозвільних документів, щоб реклама вписувалася в міський ландшафт і підтримувала сучасний європейський вигляд столиці.

Додамо, з початку 2025 року у Києві прибрали 2286 тимчасових елементів благоустрою, термін дії дозвільних документів на які закінчився або документи були відсутні.