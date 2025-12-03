Київ демонтував понад 20 тисяч незаконних рекламних конструкцій у 2025 році ( ФОТО)

У 2025 році Київ продовжує боротьбу з незаконною рекламою: за 11 місяців з міського простору було демонтовано 20 069 рекламних конструкцій та вивісок.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Демонтаж незаконних рекламних об’єктів

У листопаді 2025 року в Києві було демонтовано 1 565 рекламних конструкцій та вивісок, розміщених з порушеннями. Найбільше об’єктів (733) прибрали з фасадів будівель, ще 476 конструкцій – з парканів, а 233 штендери та 107 наземних об’єктів, що заважали пішоходам, також видалили.

З опор та об’єктів транспорту демонтували 8 конструкцій, стільки ж – із дахів. Результати демонтувань свідчать про системність та ефективність роботи столичного підприємства у формуванні якісного рекламного середовища.

В пресслужбі наголошують, що для законного розміщення рекламних конструкцій у Києві необхідно отримати погодження в Управлінні з питань реклами КМДА. Процедура є безкоштовною.

Нагадаємо, у серпні в Києві демонтували 1 765 рекламних конструкцій і вивісок, встановлених із порушенням правил.