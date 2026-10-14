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Бизнес оштрафовали почти на 850 тыс. грн за рекламу алкоголя

штраф
Бизнес оштрафовали почти на 850 тыс. грн за рекламу алкоголя / Depositphotos

За девять месяцев 2026 года Госпродслужба выявила 320 нарушений требований к рекламе алкогольных напитков. По результатам рассмотрения дел было принято 290 решений о наложении штрафов на общую сумму 848,8 тыс. грн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Госпродпотребслужбы.

Нарушения касались как содержания рекламы алкогольных напитков, так и мест размещения.

В частности, реклама не должна поощрять употребление алкоголя или создавать впечатление, что его потребление помогает добиваться успеха или решать проблемы.

Из общей суммы наложенных штрафов нарушители уже уплатили 691,8 тыс. грн – более 80%.

Наибольшее количество нарушений в рекламе алкогольных напитков зафиксировали в Киевской, Полтавской и Харьковской областях.

Напомним, за первое полугодие 2026 года Госпродслужба выявила 227 нарушений в рекламе алкоголя. Тогда было принято 211 решений о штрафах на общую сумму 628 тыс. грн.

Автор:
Татьяна Гойденко

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