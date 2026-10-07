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Работали в промышленных масштабах: в Черкасской области разоблачили подпольное производство алкоголя

БЭБ разоблачило масштабный подпольный алкозавод в Черкасской области
БЭБ разоблачило масштабный подпольный алкозавод в Черкасской области

В Умани Черкасской области детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) разоблачили незаконное производство алкогольных напитков и спиртовых дистиллятов в промышленных масштабах. Директору частного предприятия и его подельнику уже сообщили о подозрении.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на сообщение БЭБ.

По данным следствия, фигуранты организовали подпольную линию на территории предприятия, обладающего действующей лицензией на изготовление алкоголя.

Однако разрешительный документ служил только прикрытием для теневой деятельности.

Для масштабного изготовления напитков и дистиллятов использовали специальное технологическое оборудование. При этом предприятие не закупало марки акцизного налога, а готовая продукция реализовывалась "в черную" и не отражалась в финансово-хозяйственной отчетности.

Во время санкционированных обысков в производственных помещениях, офисе и местах жительства подозреваемых детективы изъяли:

  • около 12 тонн жидкости с характерным запахом спирта;
  • финансово-хозяйственная документация и черновые записи;
  • мобильные телефоны.

Следователи БЭБ сообщили директору компании и его сообщнику о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление и сбыт алкогольных напитков по предварительному сговору группой лиц).

Официальная лицензия предприятия на право производства алкоголя уже аннулирована.

Ранее в Киеве детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) пресекли незаконную деятельность группы лиц, организовавших схему изготовления и сбыта фальсифицированных алкогольных напитков без соответствующих разрешительных документов.

Автор:
Татьяна Бессараб

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