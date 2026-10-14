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Кабмін переглянув правила управління держкомпаніями: що зміниться до кінця 2026 року

Кабмін
Уряд оновив положення Політики державної власності / Вікіпедія

Уряд оновив Політику державної власності: до кінця 2026 року мають завершити розподіл держпідприємств за категоріями, а доцільність збереження активів у власності держави перевірятимуть щонайменше раз на три роки.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки та довкілля України.

"Оновлені положення документу посилюють вимоги до корпоративного управління держкомпаній, запроваджують чіткі критерії їхньої ефективності, а також визначають фінальний розподіл підприємств за категоріями, які доцільно залишити у державній власності", — зазначив міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко.

Документ переглянули з урахуванням принципів і рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Попередню редакцію затвердили у 2024 році.

Які компанії звітуватимуть

Уряд визначив вісім держкомпаній, які мають оприлюднити зведений звіт за 2025 рік:

  • "Укренерго"; 
  • "Нафтогаз України"; 
  • "Укргідроенерго"; 
  • "Укрпошта"; 
  • "Центренерго"; 
  • "Енергоатом"; 
  • "Укрзалізниця"; 
  • "Оператор ГТС України".

Також уточнили підстави для збереження підприємств у державній власності. Зокрема, це стосується обороноздатності, енергетичної безпеки та сфер природних монополій.

Як оцінюватимуть держпідприємства

Ефективність політики оцінюватимуть за фінансовими результатами держкомпаній; рівнем впровадження стандартів корпоративного управління; збалансованістю представництва в органах управління; виконанням спеціальних обов’язків в інтересах суспільства.

За даними міністерства, Політика державної власності також є одним з індикаторів Плану України в межах програми Ukraine Facility та зобов’язань за меморандумом із МВФ.

Нагадаємо, два роки тому Кабмін затвердив політику державної власності, яка спрямована на покращення управління державними активами та залучення інвестицій.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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