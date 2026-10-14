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Кабмин пересмотрел правила управления госкомпаниями: что изменится к концу 2026 года
Правительство обновило Политику государственной собственности: до конца 2026 года должно завершить распределение госпредприятий по категориям, а целесообразность сохранения активов в собственности государства будут проверять по меньшей мере раз в три года.
Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и окружающей среды Украины.
"Обновленные положения документа ужесточают требования к корпоративному управлению госкомпаний, вводят четкие критерии их эффективности, а также определяют финальное распределение предприятий по категориям, которые целесообразно оставить в государственной собственности", - отметил министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко.
Документ был пересмотрен с учетом принципов и рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Предыдущую редакцию утвердили в 2024 году.
Какие компании будут отчитываться
Правительство определило восемь госкомпаний, которые должны обнародовать сводный отчет за 2025 год:
- "Укрэнерго";
- "Нефтегаз Украины";
- "Укргидроэнерго";
- "Укрпочта";
- "Центрэнерго";
- "Энергоатом";
- "Укрзализныця";
- "Оператор ГТС Украины".
Также уточнили основания сохранения предприятий в государственной собственности. В частности, это касается обороноспособности, энергетической безопасности и сфер естественных монополий.
Как будут оценивать госпредприятия
Эффективность политики будут оцениваться по финансовым результатам госкомпаний; уровнем внедрения стандартов корпоративного управления; сбалансированностью представительства в органах управления; исполнением специальных обязанностей в интересах общества.
По данным министерства, Политика государственной собственности является одним из индикаторов Плана Украины в рамках программы Ukraine Facility и обязательств по меморандуму с МВФ.
Напомним, два года назад Кабмин утвердил политику государственной собственности, направленную на улучшение управления государственными активами и привлечение инвестиций.