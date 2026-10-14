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Кабмин пересмотрел правила управления госкомпаниями: что изменится к концу 2026 года

Кабмин
Правительство обновило положения Политики государственной собственности / Википедия

Правительство обновило Политику государственной собственности: до конца 2026 года должно завершить распределение госпредприятий по категориям, а целесообразность сохранения активов в собственности государства будут проверять по меньшей мере раз в три года.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и окружающей среды Украины.

"Обновленные положения документа ужесточают требования к корпоративному управлению госкомпаний, вводят четкие критерии их эффективности, а также определяют финальное распределение предприятий по категориям, которые целесообразно оставить в государственной собственности", - отметил министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко.

Документ был пересмотрен с учетом принципов и рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Предыдущую редакцию утвердили в 2024 году.

Какие компании будут отчитываться

Правительство определило восемь госкомпаний, которые должны обнародовать сводный отчет за 2025 год:

  • "Укрэнерго";
  • "Нефтегаз Украины";
  • "Укргидроэнерго";
  • "Укрпочта";
  • "Центрэнерго";
  • "Энергоатом";
  • "Укрзализныця";
  • "Оператор ГТС Украины".

Также уточнили основания сохранения предприятий в государственной собственности. В частности, это касается обороноспособности, энергетической безопасности и сфер естественных монополий.

Как будут оценивать госпредприятия

Эффективность политики будут оцениваться по финансовым результатам госкомпаний; уровнем внедрения стандартов корпоративного управления; сбалансированностью представительства в органах управления; исполнением специальных обязанностей в интересах общества.

По данным министерства, Политика государственной собственности является одним из индикаторов Плана Украины в рамках программы Ukraine Facility и обязательств по меморандуму с МВФ.

Напомним, два года назад Кабмин утвердил политику государственной собственности, направленную на улучшение управления государственными активами и привлечение инвестиций.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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