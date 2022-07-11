Практические стратегии построения и управления бизнесом от Марины Авдеевой в проекте "Штаб-квартира"

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По результатам исследования Европейской Бизнес Ассоциации, по состоянию на май месяц в полном объеме работала треть украинских компаний, а в июне — уже 47%. Это говорит о том, что отечественный бизнес быстро переходит на военные рельсы и делает все возможное для того, чтобы поддержать экономику, армию и приблизить нашу победу.

Чтобы помочь отечественным предпринимателям и управленцам наиболее эффективно адаптироваться к новым условиям, журнал “ТОП-100. Рейтинги крупнейших” вместе с онлайн-изданием Delo.ua запускают образовательный проект “ Штаб-квартира ”. Еженедельно бизнес-практики с многолетним опытом будут делиться практическими антикризисными стратегиями в формате практических интервью и вебинаров.

Первый вебинар состоится уже 13 июля в 11:00.

Спикер : Марина Авдеева, руководящий партер СК "Арсенал Страхование"

Тема : Мотивация в бизнесе. Как строить и управлять бизнесом в условиях войны

Условия участия : доступ к трансляции предоставляется при предварительной регистрации и после уплаты благотворительного взноса в поддержку редакции.

Зарегистрироваться : https://shtab.delo.ua/

Вы узнаете:

Какие уроки войны могут стать новыми навыками бизнеса?

Как включать мотивацию в ситуации неопределенности?

Релокация бизнеса — какие правила построения бизнеса на новом месте?

Как принимать решение, когда новости – это сведение с фронта?

После вебинара запланирована Q&A сессия, на которой каждый желающий сможет проконсультироваться со специалистом по собственному кейсу.

Марина Авдеева больше 18 лет в страховом бизнесе. Вместе с партнерами вывела СК «Арсенал Страхование» в ТОП-5 страховых компаний страны, перешагнув уровень капитализации в $30 млн. С первых дней войны «Арсенал Страхование» помогает ВСУ деньгами, покупает военное снаряжение, автомобили, предметы первой необходимости, а сотрудники занимаются волонтерской деятельностью. Только в мае 2022-го общая сумма выплат компании по Украине составила 78 млн. грн.

Проект "Штаб-квартира" будет полезен:

представителям малого и среднего бизнеса , которые не хотят тратить ресурсы на эксперименты, настроены и дальше развивать бизнес, и нуждаются в этом проверенном плане действий,

владельцам компаний , стремящихся обменяться опытом и кейсами с ведущими украинскими бизнесменами, выйти на новые рынки, успешно релоцироваться и внедрить необходимые, хотя и сложные решения, которые станут драйверами роста,

управленцам , желающим прокачать профессиональные навыки, овладеть принципами антикризисного менеджмента военных реалий и укрепить позиции компании.

Присоединяйтесь к вебинарам "Штаб-квартиры", чтобы прокачать бизнес-стратегию вместе с ведущими предпринимателями и топменеджерами украинского рынка!