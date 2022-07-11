Практичні стратегії побудови та управління бізнесом від Марини Авдєєвої у проєкті “Штаб-квартира”

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За результатами дослідження Європейської Бізнес Асоціації, станом на травень в повному обсязі працювало третина українських компаній, а у червні — вже 47%. Це свідчить про те, що вітчизняний бізнес швидко переходить на військові рейки й робить усе можливе, аби підтримати економіку, військо та наблизити нашу перемогу.

Аби допомогти вітчизняним підприємцям та управлінцям найбільш ефективно адаптуватися до нових умов, журнал “ТОП-100. Рейтинги найбільших” разом із онлайн-виданням Delo.ua запускають освітній проєкт “Штаб-квартира”. Щотижня бізнес-практики з багаторічним досвідом ділитимуться практичними антикризовими стратегіями у форматі практичних інтерв'ю та вебінарів.

Перший вебінар відбудеться вже 13 липня об 11.00.

Спікер: Марина Авдєєва, керівний партер СК “Арсенал Страхування”

Тема: Мотивація в бізнесі. Як будувати та управляти бізнесом в умовах війни

Умови участі: доступ до трансляції надається за попередньої реєстрації та після сплати благодійного внеску на підтримку редакції.

Зареєструватися: https://shtab.delo.ua/

Ви дізнаєтеся:

Які уроки війни можуть стати новими бізнесовими навичками?

Як вмикати мотивацію у ситуації невизначенності?

Релокація бізнесу — які є правила побудови бізнесу на новому місці?

Як приймати рішення, коли новини — це зведення з фронту?

Після вебінару запланована Q&A сесія, на якій кожен охочий зможе проконсультуватися з фахівцем щодо власного кейса.

Марина Авдєєва понад 18 років у страховому бізнесі. Разом із партнерами вивела СК «Арсенал Страхування» до ТОП-5 страхових компаній країни, переступивши рівень капіталізації у $30 млн. З перших днів війни «Арсенал Страхування» допомагає ЗСУ грошима, купує військове спорядження, автомобілі, предмети першої необхідності, а співробітники займаються волонтерською діяльністю. Лише у травні 2022-го загальна сума виплат компанії по Україні склала 78 млн грн.

Проєкт “Штаб-квартира” буде корисним:

представникам малого та середнього бізнесу , які не хочуть витрачати ресурси на експерименти, налаштовані й надалі розвивати бізнес, і потребують для цього перевіреного плану дій,

власникам компаній , що прагнуть обмінятися досвідом та кейсами з провідними українськими бізнесменами, вийти на нові ринки, успішно релокуватися та впровадити необхідні, хоча й складні рішення, які стануть драйверами зростання,

управлінцям , охочим прокачати професійні навички, опанувати принципи антикризового менеджменту воєнних реалій та зміцнити позиції компанії.

Долучайтеся до вебінарів “Штаб-квартири”, аби прокачати бізнес-стратегію разом із провідними підприємцями та топменеджерами українського ринку!