Производитель крабовых палочек VICI получил 1,25 млрд рублей субсидий от правительства РФ, - расследование

Производитель крабовых палочек VICI – литовская Вичунай групп, контролирующая треть украинского рынка сурими, получил 1,25 млрд рублей субсидий от министерства экономического развития России и кредитуется тремя подсанкционными российскими банками, два из которых – государственные. Об этом сообщил литовский центр расследовательской журналистики Siena.

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"Завод Вичунай групп в Калининграде получил почти 14 млн евро помощи из бюджета России, договор был заключен с Министерством экономического развития России. Данные, собранные Siena, также показывают, что российский бизнес Вичунай групп поддерживал активные отношения как минимум с тремя российскими банками, входящими в список санкций Евросоюза: завод должен банку ВТБ 1,63 млрд рублей, 800 млн рублей – "Альфа-банку", более 2 млрд рублей – "Газпромбанку", принадлежащему газовому гиганту "Газпром", – говорится в сообщении центра Siena.

В Вичунай групп отказываться от субсидий российского правительства не планируют, объясняя сотрудничество с российскими властями необходимостью развивать свой бизнес в России, а продолжение работы с российскими банками – инерцией.

"Член правления Вичунай групп Дайнюс Матийошайтис говорит, что субсидии использовались в соответствии с правилами Свободной экономической зоны, регламентирующими создание рабочих мест и продвижение бизнеса, а работа с банками происходит по инерции, однако цель – покончить с этими отношениями "быстрее". Вичунай групп указывает, что возможность отказа от российских субсидий из-за начавшейся войной против Украины не рассматривалась", - сообщают литовские журналисты.

Напомним, Вичунай групп – литовская компания по производству рыбопродуктов, один из крупнейших игроков украинского рынка сурими. Продукцию компании можно найти на полках ряда украинских торговых сетей – в частности Сильпо, Новус , АТБ, Варус, Мегамаркет и других. Самый известный продукт компании – крабовые палочки VICI . Начиная с марта, Вичунай групп дает противоречивые объяснения относительно остановки своего завода в городе Советск Калининградской области и выхода с российского рынка. Сроки выхода из рынка России постоянно откладываются на более позднюю дату.

Компания также неоднократно заявляла об остановке закупки сырья и прекращении работы завода по окончании запасов, однако 21 июня компания объявила о возобновлении закупки сырья в полном объеме и максимальной загрузке всех производственных линий. В Вичунай групп объяснили такое решение требованием "потенциальных покупателей" предприятия, хотя самих покупателей компания до сих пор не смогла назвать. Как сообщали СМИ, бизнес Вичунай групп контролируется мэром литовского города Каунас Висвалдасом Матийошатисом. Российский завод предприятия поставлял свою продукцию непосредственно в ФГБУ "Комбинат питания №4" и ФГБУ "Комбинат питания "Кремловский", которые входят в состав Управления делами президента российской федерации. По информации Литовского национального телевидения и радио, продукция компании продается в Крыму и на Донбассе.