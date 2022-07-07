Виробник крабових паличок VICI отримав 1,25 млрд рублів субсидій від уряду РФ, - розслідування

Виробник крабових паличок VICI – литовська Вічунай груп, що контролює третину українського ринку сурімі, отримав 1,25 млрд рублів субсидій від міністерства економічного розвитку Росії та кредитується трьома підсанкційними російськими банками, два з яких – державні. Про це повідомив литовський центр розслідувальної журналістики Siena.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Завод Вічунай груп у Калінінграді отримав майже 14 млн євро допомоги з бюджету рф, договір було укладено з Міністерством економічного розвитку Росії. Дані, зібрані Siena, також показують, що російський бізнес Вічунай груп підтримував активні відносини як мінімум з трьома російськими банками, які входять до списку санкцій Євросоюзу: завод винен банку ВТБ 1,63 млрд рублів, 800 млн рублів – "Альфа-банку", більше 2 млрд рублів – "Газпромбанку", який належить газовому гіганту "Газпром", – йдеться у повідомленні центру Siena.

У Вічунай груп відмовлятися від субсидій російського уряду не планують, пояснюючи співпрацю з російською владою необхідністю розвивати свій бізнес у росії, а продовження роботи з російськими банками – інерцією.

"Член правління Вічунай груп Дайнюс Матійошайтіс каже, що субсидії використовувалися відповідно до правил Вільної економічної зони, які регламентують створення робочих місць та просування бізнесу, а робота з банками відбувається за інерцією, проте мета – покінчити з цими відносинами "якнайшвидше". Вічунай груп вказує, що можливість відмови від російських субсидій через розпочату нею війну проти України не розглядалася", - повідомляють литовські журналісти.

Нагадаємо, Вічунай груп – литовська компанія з виробництва рибопродуктів, один з найбільших гравців українського ринку сурімі. Продукцію компанії можна знайти на полицях низки українських торгівельних мереж – зокрема, Сільпо, Новус, АТБ, Варус, Мегамаркет та інших. Найвідоміший продукт компанії – крабові палички VICI. Починаючи з березня Вічунай груп дає суперечливі пояснення щодо зупинки свого заводу у місті Совєтськ Калінінградської області та виходу з російського ринку. Терміни виходу з ринку рф постійно відкладаються на пізнішу дату.

Компанія також неодноразово заявляла про зупинку закупки сировини і припинення роботи заводу по закінченню запасів, проте 21 червня компанія оголосила про відновлення закупівлі сировини у повному обсязі і максимальному завантаженні всіх виробничих ліній. У Вічунай груп пояснили таке рішення вимогою "потенційних покупців" підприємства, хоча самих покупців компанія досі не спромоглася назвати. Як повідомляли ЗМІ, бізнес Вічунай груп контролюється мером литовського міста Каунас Вісвалдасом Матійошайтісом. Російський завод підприємства постачав свою продукцію безпосередньо до ФДБУ "Комбінат харчування №4" та ФДБУ "Комбінат харчування "Кремлівський", які входять до складу Управління справами президента російської федерації. За інформацією Литовського національного телебачення і радіо, продукція компанії продається у Криму та на Донбасі.