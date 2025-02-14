Производителя "Ушастого няня" включили в список объектов большой приватизации: за сколько планируют продать

Кабинет министров включил в перечень объектов крупной приватизации национализированное предприятие " Винницабытхим ", ранее принадлежавшее российской "Невской косметике" и производившее продукцию под брендом "Ушастый нянь".

Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

"Включена в перечень объектов крупной приватизации государственной собственности доля размером 100 процентов (акций) уставного капитала частного акционерного общества "Винницабытхим"", — отметил он

Мельничук напомнил, что "Винницабытхим" ранее принадлежало российской компании "Невская косметика" из Санкт-Петербурга. В июле 2024 года Высший антикоррупционный суд передал предприятие государству.

Как сообщает народный депутат Алексей Гончаренко, ориентировочно в мае 2025 года предприятие будет выставлено на аукцион.

Прогнозируемая цена – не менее 288 356 тыс. грн, а полученные денежные средства пополнят государственный бюджет.

Фонд госимущества начал подготовку к приватизации

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) получило арестованные активы предприятия "Винницабытхим" в сентябре 2022 года.

В декабре того же года ООО "Крайтекс-Сервис" одержало победу по итогам конкурса по отбору управляющего над арестованными активами ЧАО "Винницабытхим".

Напомним, что бенефициарами победившей компании конкурса являются бизнесмены Валерий Киптик и Руслан Шостак, которым также принадлежат сеть супермаркетов Varus и сеть магазинов Eva.

Отметим также, что решение о передаче "Винницабытхим" в управление "Крайтекс-Сервис" было одобрено Антимонопольным комитетом.

В сентябре 2024 года АРМА передала ПАО "Винницабытхим" в Фонд государственного имущества Украины для дальнейшей реализации на аукционе. А тот приступил к подготовке к приватизации.

В настоящее время завод "Винницабытхим", работающий под управлением компании "Крайтекс-Сервис", насчитывает 96 работников. Из промышленных линий здесь выпускают бытовую химию и косметику.