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Производителя "Ушастого няня" включили в список объектов большой приватизации: за сколько планируют продать
Кабинет министров включил в перечень объектов крупной приватизации национализированное предприятие " Винницабытхим ", ранее принадлежавшее российской "Невской косметике" и производившее продукцию под брендом "Ушастый нянь".
Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.
"Включена в перечень объектов крупной приватизации государственной собственности доля размером 100 процентов (акций) уставного капитала частного акционерного общества "Винницабытхим"", — отметил он
Мельничук напомнил, что "Винницабытхим" ранее принадлежало российской компании "Невская косметика" из Санкт-Петербурга. В июле 2024 года Высший антикоррупционный суд передал предприятие государству.
Как сообщает народный депутат Алексей Гончаренко, ориентировочно в мае 2025 года предприятие будет выставлено на аукцион.
Прогнозируемая цена – не менее 288 356 тыс. грн, а полученные денежные средства пополнят государственный бюджет.
Фонд госимущества начал подготовку к приватизации
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) получило арестованные активы предприятия "Винницабытхим" в сентябре 2022 года.
В декабре того же года ООО "Крайтекс-Сервис" одержало победу по итогам конкурса по отбору управляющего над арестованными активами ЧАО "Винницабытхим".
Напомним, что бенефициарами победившей компании конкурса являются бизнесмены Валерий Киптик и Руслан Шостак, которым также принадлежат сеть супермаркетов Varus и сеть магазинов Eva.
Отметим также, что решение о передаче "Винницабытхим" в управление "Крайтекс-Сервис" было одобрено Антимонопольным комитетом.
В сентябре 2024 года АРМА передала ПАО "Винницабытхим" в Фонд государственного имущества Украины для дальнейшей реализации на аукционе. А тот приступил к подготовке к приватизации.
В настоящее время завод "Винницабытхим", работающий под управлением компании "Крайтекс-Сервис", насчитывает 96 работников. Из промышленных линий здесь выпускают бытовую химию и косметику.