Российский миллиардер Шелков потерял в Украине значительные активы: ВАКС не изменил свое решение

ВАКС оставил без изменений решение о взыскании активов в доход государства с российского миллиардера Михаила Шелкова и корпорации ВСМПО-АВИСМА.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Как отметили в Минюсте, речь идет о правах требований, относящихся к подконтрольным Шелковым компаниям-нерезидентам, к ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат", общая сумма которых составляет примерно 29 млн доларов США и около 7 млн гривен.

Шелков Михаил Евгеньевич — экспредседатель инвестподразделения "Ростеха" и владелец крупнейшего в мире производителя титана ВСМПО-АВИСМА — уже потерял в Украине значительные активы. В 2023 году были конфискованы его активы в украинских компаниях "ВСМПО ТИТАН Украина", "Тай-Минералс", "Инвестагро" и "Демуринский ГОК" вместе с их имуществом и средствами.

"Команда Министерства юстиции делает все возможное, чтобы остановить действия лиц, причастных к агрессии РФ против Украины, направленых на финансирование государства-агрессора", — отметили в ведомстве.

Что известно о Михаиле Шелкове?

Шелков Михаил Евгеньевич – российский предприниматель, олигарх. Его состояние на 2024 год оценивалось в 3,5 млрд долларов США. В августе прошлого года Бюро экономической безопасности Украины установило, что Шелков создал организованную преступную группу, в состав которой вошли бывший директор ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат", бенефициар и директор австрийской компании. Шелкову и одному из топ-менеджеров комбината было сообщено о подозрении в финансировании антиукраинской деятельности.

Напомним, в январе директору австрийской компании сообщили о подозрении по делу российского олигарха Шелкова. Титаносодержащее сырье из Демуринского ГОКа поступало на предприятия РФ, непосредственно причастные к изготовлению оружия для нужд министерства обороны России.