Російський мільярдер Шелков втратив в Україні значні активи: ВАКС не змінив своє рішення

ВАКС залишив без змін рішення щодо стягнення активів у дохід держави з російського мільярдера Михайла Шелкова та корпорації ВСМПО-АВІСМА.

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції України.

Як зазначили у Мінюсті, йдеться про права вимоги, які належать підконтрольним Шелкову компаніям-нерезидентам, до ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат", загальна сума яких становить приблизно 29 млн дол. США та майже 7 млн гривень.

Шелков Михайло Євгенович — ексголова інвестпідрозділу "Ростеху" та власник найбільшого у світі виробника титану ВСМПО-АВІСМА — вже втратив в Україні значні активи. У 2023 році, було конфісковано його активи в українських компаніях "ВСМПО ТИТАН Україна", "Тай-Мінералс", "Інвестагро" та "Демурінський ГЗК" разом з їхнім майном та коштами.

"Команда Міністерства юстиції робить все можливе, аби зупинити дії осіб, причетних до агресії РФ проти України, направлені на фінансування держави-агресора", — зазначили у відомстві.

Що відомо про Михайла Шелкова?

Шелков Михайло Євгенович — російський підприємець, олігарх. Його статки станом на 2024 рік оцінювалися у 3,5 млрд доларів США. У серпні минулого року Бюро економічної безпеки України встановили, що Шелков створив організовану злочинну групу, до складу якої увійшли колишній директор ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат", бенефіціар і директорка австрійської компанії. Шелкову та одному з топменеджерів комбінату було повідомлено про підозру у фінансуванні антиукраїнської діяльності.

Нагадаємо, у січні директорці австрійської компанії повідомили про підозру у справі російського олігарха Шелкова. Титановмісна сировина з Демурінського ГЗК надходила до підприємств РФ, які безпосередньо причетні до виготовлення зброї для потреб міністерства оборони Росії.