Справа російського олігарха Шелкова: директорці австрійської компанії повідомили про підозру

Детективи Бюро економічної безпеки повідомили уроженці Росії про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни меж території та державного кордону України, ухиленні від сплати податків та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Зазначається, що підозрювана у складі організованої злочинної групи, бувши директоркою австрійської компанії, укладала зовнішньоекономічні контракти та додаткові угоди на постачання стратегічної титановмісної сировини з Демурінським ГЗК, що належав російському олігарху Михайлу Шелкову.

За даними слідства, фактично продукція направлялася російським та білоруським компаніям, а експорт відбувався за заниженими цінами. У такий спосіб зменшувався розмір податку на прибуток комбінату.

"Таким чином титановмісна сировина з Демурінського ГЗК надходила до підприємств РФ, які безпосередньо причетні до виготовлення зброї для потреб міністерства оборони Росії або ж є ключовими структурами в мережі розробки та виготовлення зброї", - зауважили в БЕБ.

Там додали, що наразі жінці оголошено про підозру, а досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що 23 січня 2023 року ВАКС конфіскував у російського олігарха Шелкова 100% ТОВ "ВСМПО Титан Україна", рухоме та нерухоме майно, а також гроші на банківських рахунках цієї компанії.

За рішенням Апеляційної палати ВАКС від 3 лютого 2023 року у вказаній справі також було стягнуто в дохід держави 100% ТОВ "Тай-Мінералс", ТОВ "Інвестагро", а також ТОВ "Демурінський ГЗК", його рухоме, нерухоме майно та гроші на банківських рахунках.

На початку липня Фонд держмайна, якому було передано ці активи, продав компанію "Інвестагро" за 27 мільйонів гривень. В свою чергу, Демурінський ГЗК планується продати в рамках процесу "великої приватизації" (продажу активів вартістю понад 250 мільйонів гривень).