Дело российского олигарха Шелкова: директору австрийской компании сообщили о подозрении

Детективы Бюро экономической безопасности сообщили уроженцы России о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения границ территории и государственной границы Украины, уклонении от уплаты налогов и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем.

Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

Отмечается, что подозреваемая в составе организованной преступной группы, являясь директором австрийской компании, заключала внешнеэкономические контракты и дополнительные соглашения на поставку стратегического титансодержащего сырья с Демуринским ГОКом, принадлежавшим российскому олигарху Михаилу Шелкову.

По данным следствия, фактически продукция направлялась российским и белорусским компаниям, а экспорт производился по заниженным ценам. Таким образом, уменьшался размер налога на прибыль комбината.

"Таким образом титансодержащее сырье из Демуринского ГОКа поступало к предприятиям РФ, которые непосредственно причастны к изготовлению оружия для нужд министерства обороны России или являются ключевыми структурами в сети разработки и изготовления оружия", — отметили в БЭБ.

Там добавили, что женщине объявлено о подозрении, а досудебное расследование продолжается.

Напомним, что 23 января 2023 года ВАКС конфисковал у российского олигарха Шелкова 100% ООО "ВСМПО Титан Украина", движимое и недвижимое имущество, а также деньги на банковских счетах этой компании.

По решению Апелляционной палаты ВАКС от 3 февраля 2023 года по указанному делу также было взыскано в доход государства 100% ООО "Тай-Минералс", ООО "Инвестагро", а также ООО "Демуринский ГОК", его движимое, недвижимое имущество и деньги на банковских счетах.

В начале июля Фонд госимущества, которому были переданы эти активы, продал компанию "Инвестагро" за 27 миллионов гривен. В свою очередь, Демуринский ГОК. планируется продать в рамках процесса "большой приватизации" (продажи активов стоимостью более 250 миллионов гривен).