Виробника "Ушастого няня" включили до списку об'єктів великої приватизації: за скільки планують продати

Кабінет міністрів включив до переліку об'єктів великої приватизації націоналізоване підприємство "Вінницяпобутхім", яка раніше належало російській "Невській косметиці" і виробляло продукцію під брендом "Ушастий нянь".

Про це повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук.

"Включено до переліку обʼєктів великої приватизації державної власності частку розміром 100 відсотків (акцій) статутного капіталу приватного акціонерного товариства "Вінницяпобутхім"", - зауважив він

Мельничук нагадав, що "Вінницяпобутхім" раніше належало російській компанії "Невская косметика" з Санкт-Петербургу. В липні 2024 року Вищий антикорупційний суд України передав підприємство державі.

Як повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко, орієнтовно в травні 2025 року підприємство буде виставлене на аукціон.

Прогнозована ціна – не менше 288 356 тис. грн, а отримані кошти поповнять державний бюджет.

Фонд держмайна почав підготовку до приватизації

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало арештовані активи підприємства "Вінницяпобутхім" у вересні 2022 року.

У грудні того ж року ТОВ "Крайтекс-Сервіс" здобуло перемогу за підсумками конкурсу з відбору управителя над арештованими активами ПрАТ "Вінницяпобутхім".

Нагадаємо, що бенефіціарами компанії-переможця конкурсу є бізнесмени Валерій Кіптик і Руслан Шостак, яким також належать мережа супермаркетів Varus і мережа магазинів Eva.

Зазначимо також, що рішення про передачу "Вінницяпобутхіму" в управління "Крайтекс-Сервіс" було схвалене Антимонопольним комітетом.

У вересні 2024 року АРМА передала ПАТ "Вінницяпобутхім" до Фонду державного майна України для подальшої реалізації на аукціоні. А той розпочав підготовку до приватизації.

Наразі завод "Вінницяпобутхім", який працює під управлінням компанії "Крайтекс-Сервіс" налічує 96 працівників. З промислових ліній тут випускають побутову хімію та косметику.