Путь поддержки ветеранов — опыт "Новой почты"

"ТОП-100" изучил опыт, накопленный "Новой почтой" в процессе создания и развития собственной программы поддержки мобилизованных работников и ветеранов, возвращающихся к гражданской жизни и работе в компании.

Помощь военным стала делом чести для украинского бизнеса. "Новая почта" помогает военным с первого дня войны — как мобилизовавшимся собственным сотрудникам, так и всем остальным, кто стал на защиту Украины. Это дело, которое зарождалось стихийно под влиянием агрессии, довольно быстро привело к системным трансформациям в подходах к работе с людьми в крупных компаниях.

На четвертом году войны уже недостаточно поддерживать только тех, кто присоединился к силам обороны. Все большую актуальность приобретает вопрос комфортного возвращения в гражданскую жизнь тех, кто по тем или иным причинам завершил службу.

Решения для каждого

Логично, что уже в 2023 году "Новая почта" начала делать шаги для поддержки военных, которые возвращаются с фронта. Компания подписала меморандум о сотрудничестве с Veteran Hub, который стал консультировать команду "Новой почты" при разработке программы по работе с ветеранами и ветеранками.

"Мы выделили отдельных людей, которые занимаются вопросами ветеранов. Мы ведь убеждены, что к каждому демобилизованному нужно искать индивидуальный подход", — говорит Ольга Лукьяненко, HRD "Новой почты".

Именно этим поиском индивидуальных решений занимаются в компании специалисты по поддержке демобилизованных. Они знакомят работника, который недавно держал в руках оружие, с дополнительными возможностями для него или его, сопровождают ветеранов на всех этапах возвращения в компанию, организуют пребывание в реабилитационном центре и т.д.

Путь ветерана

Что же предполагает программа возвращения ветеранов в "Новой почте"? При ее разработке компания опиралась на путь ветерана. На каждом этапе мы искали ответ на вопрос: "Как компания может здесь помочь? Чем мы можем быть полезны для нашего демобилизованного коллеги?".

Благодаря этому подходу оказалось, что именно на этапах "Забота о себе" и "Изобретении себя нового" компания может быть максимально полезна. Так в программе поддержки ветеранов появились следующие решения:

Возможность демобилизованного взять месяц отдыха между демобилизацией и выходом на работу с сохранением места работы и материальной выплаты от компании. Организация пребывания каждого демобилизованного работника в оздоровительном или реабилитационном центре в течение 2-4 недель. Компания открыла современный модульный городок на территории Ровенского областного госпиталя ветеранов войны, чтобы создать достойные и комфортные условия для реабилитации военных. Инвестиции в проект составляют 50 млн. грн. На эти средства было установлено 20 домов, оснащенных всем необходимым для восстановления с учетом норм инклюзивности. В настоящее время в городке прошли реабилитацию 49 военных, а еще трое пройдут в этом месяце. Полное медицинское и психологическое обследование. За каждым военным на этапе мобилизации при необходимости закрепляется психолог или психотерапевт, с которым он или она могут работать как во время службы, так и после демобилизации. Количество обращений для мобилизованных и демобилизованных работников и семей погибших сотрудников к корпоративному психологу не ограничено. Выделение в команде тренеров направления внутреннего карьерного консультирования для подбора оптимальной должности и формирования программы обучения при необходимости для каждого демобилизованного, который не может выполнять работу на прежнем месте. Расширена программа медицинского страхования, при необходимости — протезирование на средства компании. Интеграция в тематические сообщества и корпоративное волонтерское движение.

"Процесс возвращения ветеранов в гражданскую жизнь является непростым. Впрочем, в нем заинтересован прежде всего бизнес. Ведь после окончания войны одной из главных проблем страны будет нехватка рабочей силы. Поэтому нужно использовать все возможности, чтобы снизить этот дефицит: бизнеса — программами содержания сотрудников и реинтеграции тех, кто вернется с фронта; государству — создавать условия, чтобы люди хотели оставаться в Украине", - считает Ольга Лукьяненко.

Сложное возвращение в гражданскую жизнь

Работа с демобилизованными сложна, это подтверждает опыт, накопленный ведущими украинскими компаниями. Задача специалиста по поддержке демобилизованных найти подход к каждому ветерану и ветеранки. Иногда его удается найти не сразу.

"Один из наших коллег по возвращении с фронта закрылся и даже заблокировал номер линии поддержки сотрудников. Он сразу вернулся к работе и отказался от восстановления после тяжелой контузии, — рассказывает Ольга Лукьяненко. — Тогда мы решили пообщаться с его руководителем, чтобы совместно наработать подход и аккуратно и ненавязчиво донести его до коллеги".

Благодаря этому через некоторое время работник сам позвонил по телефону в службу поддержки, где получил информацию о расширенном медицинском страховании, поддержке психологов и психотерапевтов и возможности воспользоваться помощью реабилитационных центров.

"Как результат - сотрудник согласился провести отпуск в одном из лучших реабилитационных центров Украины за счет компании. И мы получили огромное количество благодарности от него за эту возможность", - говорит Ольга Лукьяненко.

Из опыта работы "Новой почты" с демобилизованными становится понятно, что бизнесу необходимо быть гибким, готовым изменять условия своих программ в зависимости от того, как на них реагируют сотрудники, и какие актуальные нужды у них есть. И здесь не обойтись без ошибок и ошибочных решений.

"Например, когда мы разрабатывали нашу программу, были убеждены, что 90% наших коллег будут охотно соглашаться на возможность дополнительного отдыха, а именно один месяц между демобилизацией и выходом на работу, который сотрудник проводит в реабилитационном центре за счет компании", — делится опытом Ольга Лукьяненко.

Впрочем, получилось наоборот — большинство демобилизованных просит ограничиться полным медицинским осмотром и сразу дать им возможность выйти на работу. Поэтому в компании было принято решение несколько подкорректировать программу, и теперь, если у работника нет никаких физических или психических противопоказаний для работы, он или она могут сразу выходить на предыдущую или новую должность. При этом за работником сохраняется возможность провести время в реабилитационном центре позже. Обычно через несколько месяцев демобилизованные обращаются к специалисту по поддержке с просьбой организовать пребывание в центре.

Также в самом начале разработки программы команда Новой почты предполагала, что ветераны и ветеранки будут желать особого внимания к себе. Опыт показал, что все наоборот — ветераны хотят, чтобы о них просто не забыли, но излишнего внимания избегают и воспринимают скорее негативно.

"Именно поэтому при разработке наполнения программы возвращения и адаптации в "Новой почте" мы ищем золотую середину между этими двумя моментами. В целом мы изначально ориентировались на то, что многие моменты мы будем корректировать, убирать, добавлять в зависимости от обратной связи демобилизованных коллег", - говорит Ольга Лукьян.

Сейчас в "Новой почте" работают 273 демобилизованных сотрудника — это примерно 70% от всех, кто был демобилизован. Они решили продолжить работу в компании и для "Новой почты" это хороший показатель.

Забота на всем пути

Стоит добавить, что Путь ветерана в Новой почте начинается с мобилизации. Компания занимается сотрудниками-защитниками еще с момента, когда они становятся на защиту страны. В настоящее время 4029 новопочтовцев защищают Украину в ВСУ и Силах обороны, и компания заботится о каждом из них. Ежемесячно "Новая почта" инвестирует около 55 млн грн в выплаты материальной поддержки всем мобилизованным, закупку необходимого снаряжения, техники, средств защиты для подразделений, где они служат.

Кроме того, "Новая почта" поддерживает финансово и информационно внутреннее волонтерское движение "Свои для своих", в рамках которого сотрудники собственными силами собирают средства на нужды подразделений, в которых служат мобилизованные коллеги. За прошлый год движение собрало более 30 млн. грн.

К сожалению, за время полномасштабного вторжения компания потеряла 223 коллег.

"Мы полностью покрываем расходы семей погибших мобилизованных на их захоронение, а также материально поддерживаем семьи погибших", - говорит Ольга Лукьяненко.

Да, если у погибшего остались дети, "Новая почта" выплачивает 10 тыс. грн каждому ребенку ежемесячно до достижения ими совершеннолетия. Также выделяет каждому ребенку грант в размере $12,5 тыс. на обучение. В настоящее время компания поддерживает 89 детей погибших сотрудников, двое детей получили полный грант на обучение, еще одному ребенку оплачивает обучение в колледже.

Опыт "Новой почты", как и других крупных компаний, дает уверенность в том, что люди, сегодня защищающие Украину, не остаются без достойной поддержки, внимания, понимания и уважения коллег в гражданской жизни.