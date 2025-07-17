Шлях підтримки ветеранів — досвід "Нової пошти"

“ТОП-100” вивчив досвід, накопичений “Новою поштою” у процесі створення та розвитку власної програми підтримки мобілізованих працівників та ветеранів, що повертаються до цивільного життя та роботи у компанії.

Допомога військовим стала справою честі для українського бізнесу. "Нова пошта" допомагає військовим з першого дня війни — як власним співробітникам, які мобілізувалися, так і всім іншим, хто став на захист України. Ця справа, яка зароджувалася стихійно під впливом агресії, досить швидко призвела до системних трансформацій у самих підходах до роботи з людьми у великих компаніях.

На четвертому році війни вже недостатньо підтримувати лише тих, хто долучився до Сил оборони. Дедалі більшої актуальності набуває питання комфортного повернення у цивільне життя тих, хто з тих чи інших причин завершив службу.

Рішення для кожного

Логічно, що вже у 2023 році "Нова пошта" почала робити кроки для підтримки тих військових, які повертаються з фронту. Компанія підписала меморандум про співпрацю із Veteran Hub, який став консультувати команду "Нової пошти" під час розроблення програми роботи з ветеранами та ветеранками.

"Ми виділили окремих людей, які займаються питаннями ветеранів. Адже ми переконані, що до кожного демобілізованого потрібно шукати індивідуальний підхід", — говорить Ольга Лук’яненко, HRD "Нової пошти".

Саме цим — пошуком індивідуальних рішень — займаються у компанії фахівці з підтримки демобілізованих. Вони знайомлять працівника, який донедавна тримав у руках зброю, з додатковими можливостями для нього або неї, супроводжують ветеранів на всіх етапах повернення у компанію, організовують перебування у реабілітаційному центрі тощо.

Шлях ветерана

Що саме передбачає програма повернення ветеранів у "Новій пошті"? Під час її розроблення компанія спиралися на шлях ветерана. На кожному етапі ми шукали відповідь на запитання: "Як компанія може тут допомогти? Чим ми можемо бути корисні для нашого демобілізованого колеги?".

Завдяки цьому підходу виявилося, що саме на етапах "Піклування про себе" та "Винахід себе нового" компанія може бути максимально корисною. Так у програмі підтримки ветеранів з’явилися такі рішення:

Можливість для демобілізованого взяти місяць відпочинку між демобілізацією та виходом на роботу зі збереженням місця роботи та матеріальної виплати від компанії. Організація перебування кожного демобілізованого працівника в оздоровчому або реабілітаційному центрі протягом 2-4 тижнів. Компанія відкрила сучасне модульне містечко на території Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни, щоб створити гідні та комфортні умови для реабілітації військових. Інвестиції у проєкт становлять 50 млн грн. За ці кошти було встановлено 20 будинків, оснащених усім необхідним для відновлення з урахуванням норм інклюзивності. Натепер у містечку пройшли реабілітацію 49 військових, а ще троє пройдуть цього місяця. Повне медичне та психологічне обстеження. За кожним військовим ще на етапі мобілізації за потреби закріплюється психолог або психотерапевт, з яким він чи вона можуть працювати як під час служби, так і після демобілізації. Кількість звернень для мобілізованих і демобілізованих працівників та родин загиблих співробітників до корпоративного психолога необмежена. Виділення у команді тренерів напряму внутрішнього кар’єрного консультування для підбору оптимальної посади та формування програми навчання за потреби для кожного демобілізованого, який не може виконувати роботу на попередньому місці. Розширена програма медичного страхування, за потреби — протезування коштом компанії. Інтеграція у тематичні спільноти та корпоративний волонтерський рух.

"Процес повернення ветеранів до цивільного життя є непростим. Утім у ньому зацікавлений насамперед бізнес. Адже після закінчення війни однією з головних проблем країни буде нестача робочої сили. Тому потрібно використовувати всі можливості, щоб знизити цей дефіцит: бізнесу — програмами утримання співробітників та реінтеграції тих, хто повернеться з фронту; державі — створювати умови, щоб люди хотіли залишатися в Україні", — вважає Ольга Лук’яненко.

Складне повернення у цивільне життя

Робота з демобілізованими складна, це підтверджує досвід, накопичений провідними українськими компаніями. Завдання фахівця з підтримки демобілізованих, знайти підхід до кожного ветерана та ветеранки. Іноді його вдається знайти не одразу.

"Один із наших колег після повернення з фронту закрився і навіть заблокував номер лінії підтримки співробітників. Він відразу повернувся до роботи та відмовився від відновлення після тяжкої контузії, — розповідає Ольга Лук’яненко. — Тоді ми вирішили поспілкуватися з його керівником, аби спільно напрацювати підхід та акуратно і ненав’язливо донести до колеги всі його можливості".

Завдяки цьому через деякий час працівник сам зателефонував у службу підтримки, де отримав інформацію про розширене медичне страхування, підтримку психологів та психотерапевтів і можливість скористатися допомогою реабілітаційних центрів.

"Як результат — співробітник погодився провести відпустку в одному з найкращих реабілітаційних центрів України коштом компанії. І ми отримали величезну кількість вдячності від нього за цю можливість", — каже Ольга Лук’яненко.

З досвіду роботи "Нової пошти" з демобілізованими стає зрозуміло, що бізнесу необхідно бути гнучким, готовим змінювати умови своїх програм залежно від того, як на них реагують співробітники, та які актуальні потреби вони мають. І тут не обійтися без помилок та хибних рішень.

"Наприклад, коли ми розробляли нашу програму, то були переконані, що 90% наших колег будуть охоче погоджуватися на можливість додаткового відпочинку, а саме один місяць між демобілізацією та виходом на роботу, який співробітник проводить у реабілітаційному центрі коштом компанії", — ділиться досвідом Ольга Лук’яненко.

Утім вийшло навпаки — більшість демобілізованих просить обмежитися повним медичним оглядом і відразу дати їм можливість вийти на роботу. Тож у компанії ухвалили рішення дещо підкоригувати програму, і тепер, якщо у працівника немає жодних фізичних чи психічних протипоказань для роботи, він чи вона можуть відразу виходити на попередню або нову посаду. При цьому за працівником зберігається можливість провести час у реабілітаційному центрі пізніше. Зазвичай за кілька місяців демобілізовані звертаються до фахівця з підтримки із проханням організувати перебування у центрі.

Також на самому початку розроблення програми команда "Нової пошти" припускала, що ветерани та ветеранки бажатимуть особливої уваги до себе. Досвід показав, що все навпаки — ветерани хочуть, аби про них просто не забули, але надмірної уваги уникають і сприймають її радше негативно.

"Саме тому під час розроблення наповнення програми повернення та адаптації у "Новій пошті" ми шукаємо золоту середину між цими двома моментами. Загалом ми від самого початку орієнтувалися на те, що багато моментів ми будемо коригувати, прибирати, додавати залежно від зворотного зв’язку демобілізованих колег", — каже Ольга Лук’яненко.

Зараз у "Новій пошті" працюють 273 демобілізовані співробітники — це приблизно 70% від усіх, хто був демобілізований. Вони вирішили продовжити роботу у компанії, і для "Нової пошти" це хороший показник.

Турбота протягом всьому шляху

Варто додати, що Шлях ветерана у "Новій пошті" розпочинається з мобілізації. Компанія опікується співробітниками-захисниками ще з моменту, коли вони стають на захист країни. Натепер 4029 новопоштовців захищають Україну у ЗСУ та Силах оборони, і компанія турбується про кожного з них. Щомісяця "Нова пошта" інвестує приблизно 55 млн грн у виплати матеріальної підтримки усім мобілізованим, закупівлю необхідного спорядження, техніки, засобів захисту для підрозділів, де вони служать.

Окрім цього, "Нова пошта" підтримує фінансово та інформаційно внутрішній волонтерський рух "Свої для своїх", у межах якого співробітники власними силами збирають кошти на потреби підрозділів, у яких служать мобілізовані колеги. За минулий рік рух зібрав понад 30 млн грн.

На превеликий жаль, за час повномасштабного вторгнення компанія втратила 223 колег.

"Ми повністю покриваємо витрати родин загиблих мобілізованих на їхнє поховання, а також матеріально підтримуємо сім’ї загиблих", — каже Ольга Лук’яненко.

Так, якщо у загиблого залишилися діти, "Нова пошта" виплачує 10 тис. грн кожній дитині щомісяця до досягнення ними повноліття. Також виділяє кожній дитині грант у розмірі $12,5 тис. на навчання. Натепер компанія підтримує 89 дітей загиблих співробітників, двоє дітей отримали повний грант на навчання, ще одній дитині оплачує навчання у коледжі.

Досвід "Нової пошти", як і інших великих компаній, дає впевненість у тому, що люди, які сьогодні боронять Україну, не залишаються без гідної підтримки, уваги, розуміння та поваги колег у цивільному житті.