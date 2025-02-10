Рассрочка для бизнеса — новый инструмент, который становится все более популярным среди украинских предпринимателей

Украинский бизнес столкнулся с новыми вызовами в ходе полномасштабного вторжения. Из-за ограничений банков в кредитовании и высоких рисков в условиях войны возникла потребность в альтернативных решениях, особенно для поддержки малых и средних предприятий (ММСП). О рассрочке для бизнеса и плюсах ее использования, читайте в материале.

Рассрочка для бизнеса

На протяжении многих лет почти безальтернативным и популярным способом привлечения финансирования были кредиты. Однако в 2024 году украинские предприниматели получили доступ к инновационному финансовому инструменту, который облегчает управление оборотными средствами и значительно упрощает бизнес процесс купли-продажи. Может ли рассрочка для бизнеса стать движущей силой развития украинских предприятий? Да, ведь бизнесу нужен простой и быстрый инструмент для успешного ведения и развития своей деятельности, не требующий залога, больших объемов документов или длительных сроков принятия решения.

"Особенно это касается компаний, которые стремятся поддерживать бесперебойную работу во время кризисных условий, в частности блекаутов и обстрелов, но не имеют возможности позволить себе классические кредиты из-за сложного доступа к ресурсам", — говорит директор по развитию бизнеса финтех-компании Activitis Виктор Вильчинский.

Украинский бизнес в новых реалиях

В последние годы условия ведения бизнеса в Украине существенно изменились. Война и неопределенность заставили предпринимателей пересмотреть свои финансовые стратегии. С одной стороны, бизнес стремится сохранить ликвидность, а с другой — искать способы развития, закупки оборудования и расширения ассортимента. Здесь на помощь приходит онлайн-сервис оплаты частями для бизнеса eDilo — новый инструмент, который становится все более популярным среди украинских предпринимателей.

По словам Виктора Вильчинского, финтех-компания Activitis ввела решения для бизнеса, разработав сервис рассрочки для ММСП. eDilo разрешил компаниям, продающим товары или услуги, получать оплату сразу, а их покупателям — производить платежи по частям или с отсрочкой.

Почему рассрочка для бизнеса – это новый тренд?

Украинские предприниматели уже ощутили преимущества этого инструмента. Основные из них:

Быстрое оформление. Рассрочку можно получить онлайн в считанные минуты без необходимости собирать большой пакет документов.

Отсутствие залога.

Безбумажный процесс. Все происходит онлайн: от оформления до заключения договора.

"Сервис протестировали на действующих клиентах компании, продававшие оборудование и технику. Спрос подтвердил целесообразность внедрения", — говорит Виктор.

Директор по развитию бизнеса финтех-компании Activitis Виктор Вильчинский. Фото: прессслужба Activitis

Он привел пример, когда элеватор в Харьковской области использовал рассрочку для приобретения промышленного генератора, что позволило поддерживать работу во время блекаутов, принимать зерновые культуры от сушки, а самое главное, что они смогли бесперебойно продолжать бизнес-деятельность.

"Новый финансовый инструмент помогает компаниям избегать остановок в работе, сохранять рабочие места и поддерживать длительные деловые отношения", — добавил директор по развитию бизнеса финтех-компании Activitis.

В то же время Виктор подчеркнул уникальность продукта, ведь цифровое решение является универсальным и пригодным для любого бизнеса. Оно позволяет покупать разнообразные товары и услуги от техники до производственных материалов, без значительной финансовой нагрузки.

Онлайн-сервис eDilo для ММСП

eDilo создан и запущен в 2024 году финтех-компанией Activitis. Сервис позволяет продавцам сразу получать оплату за товары из-за факторинга дебиторской задолженности. Это способствует избеганию разрывов ликвидности и ускоряет товарооборот. Для покупателей ММСП также доступна отсрочка платежей, что помогает преодолеть финансовые трудности и сосредоточиться на развитии.

"Цифровое решение eDilo стало прорывом не только для украинского рынка, но и для международного. В Европе подобные инструменты до сих пор остаются новинкой, ведь большинство решений рассрочки ориентированы на физических лиц и маркетплейсы, а не на юридических лиц. Аналогичные решения существуют только в отдельных секторах, например в аграрном бизнесе США, где фермеры уже более века используют рассрочки для покупки техники", - рассказал Виктор Вильчинский.

По его словам, в Украине этот инструмент был абсолютно новаторским. Однако теперь благодаря сервису eDilo каждый бизнес может одновременно быть и продавцом, и покупателем, создавая экосистему, которая стимулирует экономический рост. Кроме того, рассрочка позволяет бизнесу оптимизировать использование собственных ресурсов. Как это работает?

Шаг 1: Предприниматель выбирает товар или услугу на сайте поставщика, продаваемого в рассрочку.

Шаг 2: Стоимость покупки делится на несколько равных частей, удобно выплачивать в течение установленного периода.

Шаг 3: Поставщик получает полную сумму от eDilo, а покупатель – заказанные товары

Для покупающих бизнес это означает скорость, гибкость и отсутствие залога.

Перспективы на будущее

Потенциал рынка бизнес-рассрочок в Украине в ближайшие 5 лет будет достигать $18 млрд. Для сравнения, в странах ЕС факторинг составляет 15% ВВП, тогда как в Украине этот показатель остается на уровне 0,25%. Внедрение цифровых инструментов, таких как eDilo, может существенно изменить ситуацию, усиливая деловую активность и уменьшая зависимость от внешних заимствований.

Рассрочка для бизнеса — инструмент, имеющий все шансы стать стандартом финансирования в Украине. Благодаря простоте, доступности и выгодам, рассрочка даже удобнее классических кредитов для малого и среднего бизнеса.

Украина уже сейчас двигается в правильном направлении, и рассрочка для бизнеса – это еще один шаг к тому, чтобы предприятия могли уверенно развиваться даже в самые сложные времена.