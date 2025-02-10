Розстрочка для бізнесу — новий інструмент, який стає все популярнішим серед українських підприємців

Український бізнес зіткнувся з новими викликами під час повномасштабного вторгнення. Через обмеження банків у кредитуванні та високі ризики в умовах війни виникла потреба в альтернативних рішеннях, особливо для підтримки малих та середніх підприємств (ММСП). Про розстрочку для бізнесу і плюси її використання, читайте у матеріалі.

Розстрочка для бізнесу

Протягом багатьох років майже безальтернативним та найпопулярнішим способом залучення фінансування були кредити. Однак у 2024 році українські підприємці отримали доступ до інноваційного фінансового інструменту, який полегшує управління обіговими коштами та значно спрощує бізнесам процес купівлі-продажу. Чи може розстрочка для бізнесу стати рушійною силою розвитку українських підприємств? Так, адже бізнесу потрібен простий і швидкий інструмент для успішного ведення та розвитку своєї діяльності, який не вимагав би застави, великих обсягів документів чи довгих термінів ухвалення рішення.

"Особливо це стосується компаній, які прагнуть підтримувати безперебійну роботу під час кризових умов, зокрема блекаутів та обстрілів, але не мають можливості дозволити собі класичні кредити через складний доступ до ресурсів", — каже директор з розвитку бізнесу фінтех-компанії Activitis Віктор Вільчинський.

Український бізнес у нових реаліях

За останні роки умови ведення бізнесу в Україні суттєво змінилися. Війна та постійна невизначеність змусили підприємців переглянути свої фінансові стратегії. З одного боку, бізнес прагне зберегти ліквідність, а з іншого — шукати способи для розвитку, закупівлі обладнання та розширення асортименту. Тут на допомогу приходить онлайн-сервіс оплати частинами для бізнесу eDilo — новий інструмент, який стає все популярнішим серед українських підприємців.

За словами Віктора Вільчинського, фінтех-компанія Activitis впровадила рішення для бізнесу, розробивши сервіс розстрочки для ММСП. eDilo дозволив компаніям, що продають товари чи послуги, отримувати оплату одразу, а їхнім покупцям — здійснювати платежі частинами або з відтермінуванням.

Чому розстрочка для бізнесу — це новий тренд?

Українські підприємці вже відчули переваги цього інструменту. Основні з них:

Швидке оформлення. Розстрочку можна отримати онлайн за лічені хвилини без потреби збирати великий пакет документів.

Відсутність застави.

Безпаперовий процес. Усе відбувається онлайн: від оформлення до підписання договору.

"Сервіс протестували на діючих клієнтах компанії, які продавали обладнання та техніку. Попит підтвердив доцільність впровадження", — каже Віктор.

Директор з розвитку бізнесу фінтех-компанії Activitis Віктор Вільчинський. Фото: пресслужба Activitis

Він навів приклад, коли елеватор у Харківській області використав розстрочку для придбання промислового генератора, що дозволило підтримувати роботу під час блекаутів, приймати зернові культури від фермерів для сушіння, а саме головне, що вони змогли безперебійно продовжувати бізнес-діяльність.

"Новий фінансовий інструмент допомагає компаніям уникати зупинок у роботі, зберігати робочі місця та підтримувати тривалі ділові відносини", — додав директор з розвитку бізнесу фінтех-компанії Activitis.

Водночас Віктор підкреслив унікальність продукту, адже цифрове рішення є універсальним і придатним для будь-якого бізнесу. Воно дозволяє купувати різноманітні товари та послуги, від техніки до виробничих матеріалів, без значного фінансового навантаження.

Онлайн-сервіс eDilo для ММСП

eDilo створений та запущений у 2024 року фінтех-компанією Activitis. Сервіс дозволяє продавцям одразу отримувати оплату за товари через факторинг дебіторської заборгованості. Це сприяє уникненню розривів ліквідності та пришвидшує товарообіг. Для покупців-ММСП також доступна відстрочка платежів, що допомагає подолати фінансові труднощі та зосередитися на розвитку.

"Цифрове рішення eDilo стало проривом не лише для українського ринку, а й для міжнародного. У Європі подібні інструменти досі залишаються новинкою, адже більшість рішень розстрочки орієнтовані на фізичних осіб та маркетплейси, а не на юридичних осіб. Аналогічні рішення існують лише в окремих секторах, наприклад в аграрному бізнесі США, де фермери вже понад століття використовують розстрочки для купівлі техніки", — розповів Віктор Вільчинський.

За його словами, в Україні ж цей інструмент був абсолютно новаторським. Однак тепер, завдяки сервісу eDilo, кожен бізнес може одночасно бути і продавцем, і покупцем, створюючи екосистему, яка стимулює економічний ріст. Крім того, розстрочка дозволяє бізнесу оптимізувати використання власних ресурсів.Як це працює?

Крок 1: Підприємець обирає товар чи послугу на сайті постачальника, який продає у розстрочку.

Крок 2: Вартість покупки ділиться на кілька рівних частин, які зручно виплачувати протягом встановленого періоду.

Крок 3: Постачальник отримує повну суму від eDilo, а покупець - замовлені товари

Для бізнесів, які купують це означає швидкість, гнучкість і відсутність застави.

Перспективи на майбутнє

Потенціал ринку бізнес-розстрочок в Україні у найближчі 5 років буде сягати $18-20 млрд. Для порівняння, в країнах ЄС факторинг становить 15-19% від ВВП, тоді як в Україні цей показник залишається на рівні 0,17%. Впровадження цифрових інструментів, таких як eDilo, може суттєво змінити цю ситуацію, посилюючи ділову активність і зменшуючи залежність від зовнішніх запозичень.

Розстрочка для бізнесу — це інструмент, який має всі шанси стати стандартом фінансування в Україні. Завдяки простоті, доступності та вигодам, розстрочка є навіть зручнішою за класичні кредити для малого та середнього бізнесу.

Україна вже зараз рухається у правильному напрямку, і розстрочка для бізнесу — це ще один крок до того, щоб підприємства могли впевнено розвиватися навіть у найскладніші часи.