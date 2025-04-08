Развенчиваем миф о том, что интерны сканируют документы и носят кофе, — Людмила Андреева, Филипп Моррис Украина

Первая работа как первая любовь - может быть одна и на всю жизнь, а может принести только разочарование. Создать программу стажировки, которая смогла бы влюбить в работу в корпорации, - вызов, который приняли в Филипп Моррис и создали Inkompass. О принципах работы программы, ее влиянии, вызовах и будущем мы поговорили с руководительницей по привлечению талантов Филипп Моррис Украина Людмилой Андреевой.

Как давно реализуется программа Inkompass в Украине? Сколько студентов удалось привлечь для участия в программе? Какой процент остался работать в компании?

— Inkompass — это глобальная программа, реализуемая филиалами «Филипп Моррис» в 40 странах. В Украине ее запустили еще в 2016 году. За последние 10 лет мы привлекли более 500 интернов на разные форматы стажировки. В среднем около 70% участников Inkompass остаются работать в компании. Некоторые из тех, кто учился у нас в 2016 году, сейчас занимают руководящие должности, отвечают за крупные подразделения. К примеру, в IТ-отделе в свое время работали три руководительницы, которые пришли к нам интернами.

Какие основные цели программы для вашей компании? Как студенческие программы помогают в поиске и подготовке будущих кадров?

— Наш бизнес заинтересован в развитии своих людей, поэтому мы годами инвестируем в наши таланты. Для нас программы стажировки - это возможность привлечь новых талантливых и перспективных коллег и развивать их внутри организации. В то же время за последние три года эти программы приобрели для нас еще и социальный смысл. Мы чувствуем ответственность за то, чтобы предоставить украинской молодежи возможность оставаться и работать в Украине. Бывали случаи, когда студенты еще до участия в Inkompass могли поехать учиться или работать за границу, но оставались, поскольку получали от нас предложение, которое разрешало им развиваться в международной компании в Украине. А бывало и, напротив, возвращались из-за границы, поскольку получали приглашение пройти стажировку.

Как вы ищете своих будущих стажеров?

— Обычно мы анонсируем программу через медиа, социальные сети, сотрудничаем со студенческими организациями. Самое приятное, когда выпускники нашей программы начинают активно советовать ее своим друзьям, однокурсникам, знакомым по младшим курсам. Ежегодно растет доля тех, кто приходит к нам по рекомендации. Для меня это лучшее доказательство того, что мы двигаемся в правильном направлении.

Какие критерии отбора студентов для участия в программе?

— Для участия в программе есть ряд требований. Податься могут студенты 3-6 курса или выпускники в течение одного года после завершения обучения. Одно из обязательных условий – знание английского не ниже уровня Upper-Intermediate. Другой важный момент: кандидат должен физически находиться в Украине, чтобы иметь возможность работать с нами и в офисе.

Какие форматы обучения вы используете в Inkompass?

– Мы развенчиваем миф о том, что стажеры сканируют документы и носят кофе. Наши интерны – полноценные участники команды. Программа рассчитана на два этапа по полгода каждый и имеет проектный формат.

Один проект – индивидуальный. Он касается задач в рамках отдела, куда попадает интерн. Второй проект предусматривает командную работу над подготовкой и проведением PMBA — бизнес-академии онлайн, созданной в Филипп Моррис, чтобы все желающие студенты могли узнать, как работает международная компания изнутри. Под сопровождением команды по привлечению талантов интерны разрабатывают концепцию своей академии, договариваются со спикерами и работают над проектом от идеи до финальной реализации. Такая работа помогает не только получить практический опыт реализации проектов, но и улучшает навыки коммуникации.

В этом году набор открыт для следующих функций: маркетинг и диджитал-маркетинг, юридический департамент, IТ, работа с персоналом, коммуникации, дистрибуция и логистика, финансы, бизнес-аналитика, продажи, производство. Мы планируем нанять более 30 студентов в 25 отделах в Киеве и Львове. То есть выбор очень широк и проявить себя можно в разных функциях. Подать заявку можно до 2 мая по ссылке.

Как построен процесс обучения и адаптации студентов в компании?

— Для интернов мы разработали три этапа, обеспечивающих плавную интеграцию во все процессы компании. Сначала мы организовываем серию встреч с менеджментом и генеральным директором, во время которых студенты узнают больше о бизнесе. Следующий шаг — полевой визит, на котором наши специалисты показывают, каковы точки продаж, чем они отличаются, как распространяются продукты, независимо от того, в каком отделе работает стажер. Через несколько недель после старта мы проводим неформальный ивент – вечеринку без участия менеджеров. Туда приглашаем бывших интернов и новых участников программы. Это помогает лучше интегрироваться в команду и создать горизонтальные связи.

Помогает ли сотрудничество со студентами внедрять новые идеи и подходы в бизнесе? Удается ли реализовывать определенные решения, действительно помогающие компании?

- Нам нравится, когда в одной команде работают разные поколения, так появляются новые взгляды, свежие креативные решения и разносторонняя оценка ситуации. К примеру, в позапрошлом году девушка-интерн предложила изменить в IT-отделе определенный процесс. Она подготовила доводы, защитила свою идею перед руководителем. В конце концов, ее решение было внедрено и работает до сих пор.

С какими трудностями сталкивается компания при организации таких программ?

— С начала полномасштабного вторжения общее количество студентов в Украине уменьшилось, поэтому мы шутим, что сейчас в Украине наступила «эпоха креативных решений». Поскольку «Филипп Моррис» — табачная компания, у нас есть больше ограничений в коммуникации, чем в других отраслях, поэтому мы постоянно ищем новые подходы, форматы, возможности, чтобы как можно больше молодежи узнало о программе и воспользовалось шансом. Но мы всегда получаем много заявок, например, в прошлом году было 300 отзывов на 21 позицию. То есть конкурс более 10 человек на одно место.

Иногда после обучения у компании студенты идут работать к конкурентам. Как вы к этому относитесь? Что вы делаете, чтобы избежать этого?

– Мы к этому относимся спокойно. Риск всегда есть. Но люди, попавшие в Филипп Моррис, редко меняют компанию. Культура, уровень заботы о сотрудниках, вовлеченность в проекты — все это создает среду, из которой просто не хочется уходить.

Учитывая, что ваши студенческие программы демонстрируют столь хорошие результаты, планируете ли вы расширять или изменять их в будущем?

— В жизни нашей корпорации не бывает двух одинаковых дней, мы постоянно вводим изменения и улучшаем имеющиеся процессы. Например, в прошлом году мы запустили новую программу стажировки в отделе продаж – Embark. В отличие от Inkompass, она рассчитана на три месяца лета и позволяет за короткий период узнать на практике, как именно продукт попадает на полки магазинов и что для этого нужно. Навыки, полученные «в полях», позволяют подниматься по карьерной лестнице как классическим методом — вертикально вверх, так и горизонтально, приобретая опыт в рамках других функций. Сейчас у нас открыт набор на обе программы. Подать заявку на Embark можно до 2 мая по ссылке.

Как, по-вашему, будет меняться роль таких программ в Украине в ближайшие 5-10 лет?

— Качественные обучающие программы всегда должны быть стратегическим приоритетом для бизнеса. Но недостаточно лишь заявить, что есть стажировка, важно наполнить ее содержанием, чтобы действительно развивать молодежь и создавать реальные профессиональные возможности. Сегодня на рынке все больше компаний начинают об этом задумываться, и это очень радует.