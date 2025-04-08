Розвінчуємо міф про те, що інтерни сканують документи і носять каву, — Людмила Андреєва, Філіп Морріс Україна

Перша робота як перше кохання — може бути одна і на все життя, а може принести лише розчарування. Створити програму стажування, яка змогла б закохати у роботу в корпорації, — виклик, який прийняли у “Філіп Морріс” і створили Inkompass. Про принципи роботи програми, її вплив, виклики та майбутнє ми поговорили з керівницею із залучення талантів “Філіп Морріс Україна” Людмилою Андреєвою.

Як давно реалізується програма Inkompass в Україні? Скільки студентів вдалося залучити до участі у програмі? Який відсоток залишився працювати у компанії?

— Inkompass — це глобальна програма, яка реалізується філіями «Філіп Морріс» у 40 країнах. В Україні її запустили ще 2016-го. За останні 10 років ми залучили понад 500 інтернів на різні формати стажування. У середньому приблизно 70% учасників Inkompass залишаються працювати у компанії. Деякі з тих, хто навчався у нас 2016 року, нині обіймають керівні посади, відповідають за великі підрозділи. Наприклад, в ІТ-відділі свого часу працювали три керівниці, які прийшли до нас інтернами.

Які основні цілі програми для вашої компанії? Як студентські програми допомагають у пошуку та підготовці майбутніх кадрів?

— Наш бізнес зацікавлений у розвитку своїх людей, тому ми роками інвестуємо у наші таланти. Для нас програми стажування — це можливість залучити нових талановитих і перспективних колег та розвивати їх всередині організації. Водночас за останні три роки ці програми набули для нас ще й соціального сенсу. Ми відчуваємо відповідальність за те, щоб надати українській молоді можливість залишатися та працювати в Україні. Бували випадки, коли студенти ще до участі в Inkompass могли поїхати навчатись або працювати за кордон, але залишалися, оскільки отримували від нас пропозицію, яка дозволяла їм розвиватися у міжнародній компанії в Україні. А бувало й, навпаки, поверталися з-за кордону, оскільки отримували запрошення пройти стажування.

Як ви шукаєте своїх майбутніх стажерів?

— Зазвичай ми анонсуємо програму через медіа, соціальні мережі, співпрацюємо зі студентськими організаціями. Найприємніше, коли випускники нашої програми починають активно радити її своїм друзям, однокурсникам, знайомим із молодших курсів. Щороку зростає частка тих, хто приходить до нас саме по рекомендацію. Для мене це найкращий доказ того, що ми рухаємося у правильному напрямку.

Які критерії відбору студентів для участі у програмі?

— Для участі у програмі є низка вимог. Податися можуть студенти 3-6 курсу або випускники протягом одного року після завершення навчання. Одна з обов’язкових умов — знання англійської не нижче рівня Upper-Intermediate. Інший важливий момент: кандидат має фізично перебувати в Україні, щоб мати змогу працювати з нами і в офісі.

Які формати навчання ви використовуєте під час програми Inkompass?

— Ми розвінчуємо міф про те, що стажери сканують документи і носять каву. Наші інтерни — повноцінні учасники команди. Програма розрахована на два етапи по пів року кожний і має проєктний формат.

Один проєкт — індивідуальний. Він стосується завдань у межах відділу, куди потрапляє інтерн. Другий проєкт передбачає командну роботу над підготовкою та проведенням PMBA — бізнес-академії онлайн, створеної у «Філіп Морріс», щоб усі охочі студенти могли дізнатись, як працює міжнародна компанія зсередини. Під супроводом команди із залучення талантів інтерни розробляють концепцію своєї академії, домовляються зі спікерами та працюють над проєктом від ідеї до фінальної реалізації. Така робота допомагає не тільки отримати практичний досвід реалізації проєктів, але й покращує навички комунікації.

Цього року набір відкритий до таких функцій: маркетинг та диджитал-маркетинг, юридичний департамент, ІТ, робота з персоналом, комунікації, дистрибуція та логістика, фінанси, бізнес-аналітика, продажі, виробництво. Ми плануємо найняти понад 30 студентів у 25 відділів у Києві та Львові. Тобто вибір дуже широкий і проявити себе можна у різних функціях. Подати заявку можна до 2 травня за посиланням.

Як побудований процес навчання та адаптації студентів у компанії?

— Для інтернів ми розробили три етапи, що забезпечують плавну інтеграцію в усі процеси у компанії. Спочатку ми організовуємо серію зустрічей із менеджментом та генеральним директором, під час яких студенти дізнаються більше про бізнес. Наступний крок — польовий візит, на якому наші спеціалісти показують, якими є точки продажу, чим вони відрізняються, як розповсюджуються продукти, незалежно від того, в якому саме відділі працює стажер. Через кілька тижнів після старту ми проводимо неформальний івент — вечірку без участі менеджерів. Туди запрошуємо колишніх інтернів і нових учасників програми. Це допомагає краще інтегруватись у команду та побудувати горизонтальні зв’язки.

Чи допомагає співпраця зі студентами впроваджувати нові ідеї та підходи у бізнесі? Чи вдається реалізовувати певні рішення, що реально допомагають компанії?

— Нам подобається, коли в одній команді працюють різні покоління, адже так з’являються нові погляди, свіжі креативні рішення та різностороння оцінка ситуації. Наприклад, позаминулого року дівчина-інтерн запропонувала змінити в IT-відділі певний процес. Вона підготувала аргументи, захистила свою ідею перед керівником. Врешті-решт її рішення було впроваджено та працює досі.

Із якими труднощами стикається компанія під час організації таких програм?

— Від початку повномасштабного вторгнення загальна кількість студентів в Україні зменшилась, тому ми жартуємо, що зараз в Україні настала «епоха креативних рішень». Оскільки «Філіп Морріс» — це тютюнова компанія, у нас є більше обмежень у комунікації, ніж в інших галузях, тому ми постійно шукаємо нові підходи, формати, можливості, щоб якомога більше молоді дізналось про програму і скористалося шансом. Але ми завжди отримуємо багато заявок, наприклад, минулого року було 300 відгуків на 21 позицію. Тобто конкурс більше ніж 10 людей на одне місце.

Інколи після навчання у компанії студенти йдуть працювати до конкурентів. Як ви до цього ставитеся? Що робите, аби уникнути цього?

— Ми до цього ставимося спокійно. Ризик завжди є. Але люди, які потрапили до «Філіп Морріс», рідко змінюють компанію. Культура, рівень піклування про співробітників, залученість у проєкти — усе це створює середовище, з якого просто не хочеться йти.

З огляду на те, що ваші студентські програми демонструють такі гарні результати, чи плануєте ви розширювати або змінювати їх у майбутньому?

— У житті нашої корпорації не буває двох однакових днів, ми постійно впроваджуємо зміни і покращуємо наявні процеси. Наприклад, минулого року ми запустили нову програму стажування у відділі продажів — Embark. На відміну від Inkompass, вона розрахована на три місяці літа і дає можливість за короткий період дізнатись на практиці, як саме продукт потрапляє на полички магазинів та що для цього потрібно. Навички, здобуті «у полях», дозволяють підійматися кар’єрними сходами як класичним методом — вертикально вгору, так і горизонтально, здобуваючи досвід у межах інших функцій. Зараз у нас відкритий набір на обидві програми. Подати заявку на Embark можна до 2 травня за посиланням.

Як, на вашу думку, змінюватиметься роль таких програм в Україні у найближчі 5-10 років?

— Якісні навчальні програми завжди мають бути стратегічним пріоритетом для бізнесу. Але недостатньо лише заявити, що є стажування, важливо наповнити його змістом, аби дійсно розвивати молодь і створювати реальні професійні можливості. Сьогодні на ринку дедалі більше компаній починають про це задумуватись, і це дуже тішить.