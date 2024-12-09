Реформы фармацевтического рынка: поиск баланса между изменениями и стабильностью

14-й Аптечный саммит Украины, состоявшийся 3 декабря, стал площадкой для обсуждения ключевых вызовов фармацевтической отрасли. Мероприятие собрало представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества для поиска баланса между необходимыми реформами и стабильностью рынка.

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Рынок в цифрах: тенденции и вызовы

По данным исследовательской компании Proxima Research, представленным на саммите директором компании Сергеем Ищенко, за 11 месяцев 2024 года объемы аптечных продаж лекарств выросли в гривне на 17,7%. При этом 66,2% граждан регулярно покупают лекарства, что значительно превышает показатели предыдущих лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко представил амбициозные планы на 2025 год по программе "Доступные лекарства". "На следующий год было запланировано 6,1 миллиарда гривен. Мы добавили еще плюс 500 миллиардов для расширения номенклатуры лекарственных средств, чтобы еще плюс 500 тысяч человек смогли воспользоваться программой", – сообщил министр.

Законодательные инициативы: потребность в диалоге

Одной из центральных тем дискуссий стал вопрос изменений в законопроект №11493. "Наша ключевая задача – сделать так, чтобы лекарственные средства были доступны и правила игры на рынке были понятны всем", – подчеркнул Виктор Ляшко в своем выступлении.

По словам министра, "практика предыдущих лет взаимодействия с аптечными сетями показывает об этом, что всегда, как бы тяжело ни было, если бы мы ни дискутировали, мы всегда решаем те вопросы, те вызовы, которые перед нами стоят. Главное – говорить откровенно".

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья Михаил Радуцкий во время саммита отметил готовность к диалогу и к учету точек зрения всех участников рынка. И на 9 декабря уже запланировано заседание профильного комитета по законопроекту.

Напомним, что 20 ноября ВР приняла за основу законопроект №11493, призванный упростить регистрацию лекарства для централизованных закупок. Сразу после голосования депутат Юлия Тимошенко заявила о намерениях превратить этот документ в инструмент глобального "переформатирования" всего фармацевтического рынка.

Законопроект может предусматривать следующие изменения в отрасли:

Установление ограничения объем закупок препаратов одним покупателем в размере не более 15% от общего объема.

Создание единого государственного электронного каталога с управлением наценками и обязательным включением всех препаратов в него.

Существенное ограничение для субъектов розничной торговли заключать договоры на маркетинговые услуги с изготовителями или поставщиками лекарственных средств.

Влияние регуляторных изменений

Отраслевые объединения официально обратились с предложениями по обсуждению. Ассоциация "Производители лекарств Украины" в обращении к Радуцкому говорит о необходимости публичного и прозрачного обсуждения инициатив.

Объединение организаций работодателей медицинской и микробиологической промышленности Украины (ООРММП) настаивает, что инициативы могут существенно изменить условия работы рынка.

ООРММП утверждает, что с принятием законопроекта возникнут вопросы прозрачности формирования цен производителями. Например, отсутствует четкая информация о себестоимости производства лекарств и обоснованности установленных производителями цен, что делает любое регулирование малоэффективным без комплексного подхода. И это притом что сегодня, по данным Proxima Research, производители диктуют условия по формированию цены на 72% от конечной стоимости лекарств. То есть почти ¾ стоимости лекарства, которое покупает пациент, он платит производителю.

Доклад главы Proxima Research Сергея Ищенко на 14-м Аптечном саммите Украины

Елена Филинюк, старшая техническая советница проекта USAID SafeMed подчеркивает, что политика ценообразования должна основываться на современных европейских практиках и быть комплексной. "Это о том балансе, о котором сегодня наша тематика дискуссии, а именно: где государство, где бизнес и где потребитель. Кроме того, если мы говорим о бизнесе, где роль производителя, какая роль дистрибьютора и какая роль аптечной сети, и в этой политике ценообразования все данные звена должны быть соответственно описаны, и ответственность за выполнение каждого звена этой политики ценообразования", — говорит она.

Реформы для пациентов: что важно учесть

Заместитель министра здравоохранения Эдем Адаманов обратил на саммите особое внимание на необходимость партнерского диалога: "Конечно государство может принять какой-либо законопроект, или постановление Кабмина, но если они не согласованы с рынком и отраслью, то это просто заблокирует какую-то деятельность".

Заместитель министра здравоохранения Эдем Адаманов на 14-м Аптечном саммите Украины

На саммите активно обсуждались вопросы влияния предложенных изменений на доступность лекарств для населения. Участники рынка и эксперты отрасли очертили ряд важных аспектов, требующих детальной проработки:

Сохранение стабильности системы дистрибуции лекарств, особенно в отдаленных регионах

Поддержка широкого ассортимента препаратов в аптеках

Обеспечение экономической устойчивости малых аптечных заведений

Сохранение рабочих мест и налоговых поступлений в отрасли

Особое внимание следует уделить вопросу доступности лекарства в сельской местности, отдаленных районах, прифронтовых территориях, а также местах, приближенных к укрытиям.

Участники саммита отмечают важность постепенного внедрения изменений с учетом потребностей всех категорий населения, а особенно социально уязвимых групп:

Жителей отдаленных территорий

Маломобильных групп населения

Жителей прифронтовых районов

Пожилых людей

Немаловажным инструментом обеспечения доступности стали мобильные аптечные пункты. Как отметил Геннадий Вовк, заместитель председателя Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками: "Мы должны вместе обеспечить сельскую местность доступными лекарствами". Сейчас в Украине функционируют 24 мобильных аптечных пункта в 13 областях, однако эксперты отмечают необходимость расширения этой сети.

Время для взвешенного подхода

Директор ГС "АПАУ" Ирина Суворова отметила необходимость прозрачного и структурированного подхода к обсуждению отраслевых изменений: "В условиях военного положения особенно важно обеспечить прогнозируемость процессов реформирования отрасли. Бизнес демонстрирует социальную ответственность и готов к конструктивному сотрудничеству для внедрения системных изменений".

Участники саммита пришли к согласию, что реформирование отрасли необходимо, но оно должно происходить взвешенно и прозрачно. Ключевыми условиями успешных изменений должны стать:

Проведение широких консультаций со всеми участниками рынка

Учет интересов пациентов, особенно в условиях военного положения

Сохранение доступности лекарства во всех регионах Украины

Расширение программы реимбурсации "Доступные лекарства"

Соответствие перемен европейским практикам

Обеспечение прозрачности процесса реформирования.

Председатель правления ОО Всеукраинская фармацевтическая палата, член совета Международной федерации фармацевтов Олег Климов подчеркнул, что только системный подход является фундаментом дальнейшей эффективности существования такого важного сектора, как аптечные учреждения.

В условиях военного положения особенно важно сохранение стабильности системы обеспечения населения лекарственными средствами. Учитывая критическое значение доступа к лекарствам для здоровья миллионов украинцев, любые изменения в отрасли нуждаются в тщательном анализе и взвешенном подходе.

Профессиональное сообщество подчеркивает необходимость комплексного видения реформ с учетом:

Потребность пациентов в доступных и качественных лекарствах

Возможностей системы здравоохранения

Способности фармацевтического рынка

Опыт всех участников отрасли.

Эксперты отметили важность диалога между государством, бизнесом и профессиональными объединениями для наработки эффективных решений.

"Обеспечение доступности лекарств по наличию и цене для населения зависит от четко сбалансированного и слаженного взаимодействия всех участников обращения лекарственных средств по всей цепочке: производитель — дистрибьютор — аптека", — подчеркнул председатель правления АПАУ Игорь Червоненко.

Председатель правления АПАУ Игорь Червоненко

В то же время, было предложено на единой площадке, Минздрава или комитета Рады, собрать всех представителей отраслевых ассоциаций (производителей, дистрибьюторов, аптек) с целью наработки взвешенного и консолидированного подхода к дальнейшему развитию фармацевтической отрасли.

При этом важно учесть европейский опыт и социально-экономическую ситуацию в Украине. Реформы должны быть прозрачными, обоснованными и ориентированными на нужды людей, что позволит обеспечить устойчивое развитие отрасли и защитить интересы потребителей.