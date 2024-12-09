Реформи фармацевтичного ринку: пошук балансу між змінами та стабільністю

14-й Аптечний саміт України, що відбувся 3 грудня, став майданчиком для обговорення ключових викликів фармацевтичної галузі. Захід зібрав представників влади, бізнесу та експертної спільноти для пошуку балансу між необхідними реформами та стабільністю ринку.

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Ринок у цифрах: тенденції та виклики

За даними дослідницької компанії Proxima Research, представленими на саміті директором компанії Сергієм Іщенком, за 11 місяців 2024 року обсяги аптечного продажу ліків зросли у гривні на 17,7%. При цьому 66,2% громадян регулярно купують лікарські засоби, що значно перевищує показники попередніх років.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко представив амбітні плани на 2025 рік щодо програми "Доступні ліки". "На наступний рік було заплановано 6,1 мільярдів гривень. Ми додали ще плюс 500 мільярдів для розширення номенклатури лікарських засобів, щоб ще плюс 500 тисяч людей змогли скористатися програмою", – повідомив міністр.

Законодавчі ініціативи: потреба у діалозі

Однією з центральних тем дискусій стало питання змін до законопроєкту №11493. "Наша ключова задача – зробити так, щоб лікарські засоби були доступні і правила гри на ринку були зрозумілі всім", — підкреслив Віктор Ляшко у своєму виступі.

За словами міністра, "практика попередніх років взаємодії з аптечними мережами показує про це, що завжди, як би тяжко не було, якби ми не дискутували, ми завжди вирішуємо ті питання, ті виклики які перед нами стоять. Головне – говорити відверто".

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я Михайло Радуцький під час саміту наголошував на готовності до діалогу та врахування точок зору всіх учасників ринку. І на 9 грудня вже заплановано засідання профільного комітету щодо законопроєкту.

Нагадаємо, що 20 листопада ВР ухвалила за основу законопроєкт №11493, покликаний спростити реєстрацію ліків для централізованих закупівель. Одразу після голосування депутатка Юлія Тимошенко заявила про наміри перетворити цей документ на інструмент глобального "переформатування" всього фармацевтичного ринку.

Законопроєкт може передбачати такі зміни для галузі:

Встановлення обмеження на обсяг закупівель препаратів одним покупцем у розмірі не більше 15% від загального обсягу.

Створення єдиного державного електронного каталогу з управлінням націнками та обов’язковим включенням усіх препаратів до нього.

Суттєве обмеження для суб’єктів роздрібної торгівлі укладати договори на маркетингові послуги з виробниками або постачальниками лікарських засобів.

Вплив регуляторних змін

Галузеві об'єднання офіційно звернулися із пропозиціями до обговорення. Асоціація "Виробники ліків України" (АВЛУ) у зверненні до Радуцького говорить про необхідність публічного та прозорого обговорення ініціатив.

Об'єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України (ООРММП) наполягає, що ініціативи істотно можуть змінити умови роботи ринку.

ООРММП стверджує, що з прийняттям законопроекту виникнуть питання щодо прозорості формування цін виробниками. Наприклад, відсутня чітка інформація про собівартість виробництва ліків та обґрунтованість встановлених виробниками цін, що робить будь-яке регулювання малоефективним без комплексного підходу. І це при тому, що сьогодні, за даними Proxima Research, виробники диктують умови по формуванню ціни на 72% від кінцевої вартості ліків. Тобто майже ¾ вартості ліків, які купляє пацієнт, він платить виробникові.

Доповідь голови Proxima Research Сергія Іщенка на 14-му Аптечному саміті України

Олена Філінюк, старша технічна радниця проєкту USAID SafeMed підкреслює, що політика ціноутворення має базуватися на сучасних європейських практиках і бути комплексною. "Це про той баланс, про який сьогодні наша тематика дискусії, а саме: де держава, де бізнес і де споживач. Крім того, якщо ми говоримо про бізнес, де роль виробника, яка роль дистриб'ютора і яка роль аптечної мережі, і в цій політиці ціноутворення, всі дані ланки мають бути відповідно описані, і відповідальність за виконання кожної ланки цієї політики ціноутворення", — каже вона.

Реформи для пацієнтів: що важливо врахувати

Заступник міністра охорони здоров'я Едем Адаманов звернув на саміті особливу увагу на необхідність партнерського діалогу: "Звісно держава може прийняти якийсь законопроєкт, або постанову Кабміну, але якщо вони не узгоджені з ринком і з галуззю, то це просто заблокує якусь діяльність".

Зааступник міністра охорони здоров'я Едем Адаманов на 14-му Аптечному саміті України

На саміті активно обговорювались питання впливу запропонованих змін на доступність ліків для населення. Учасники ринку та експерти галузі окреслили низку важливих аспектів, які потребують детального опрацювання:

Збереження стабільності системи дистрибуції ліків, особливо у віддалених регіонах

Підтримка широкого асортименту препаратів в аптеках

Забезпечення економічної стійкості малих аптечних закладів

Збереження робочих місць та податкових надходжень у галузі

Особливу увагу слід приділити питанню доступності ліків у сільській місцевості, віддалених районах, прифронтових територіях, а також місцях, наближених до укриттів.

Учасники саміту наголошують на важливості поступового впровадження змін із врахуванням потреб усіх категорій населення, а особливо – соціально вразливих груп:

Мешканців віддалених територій

Маломобільних груп населення

Жителів прифронтових районів

Людей похилого віку

Важливим інструментом забезпечення доступності стали мобільні аптечні пункти. Як зазначив Геннадій Вовк, заступник голови Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками: "Ми маємо разом забезпечити сільську місцевість доступними ліками". Наразі в Україні функціонують 24 мобільні аптечні пункти у 13 областях, проте експерти відзначають необхідність розширення цієї мережі.

Час для виваженого підходу

Директорка ГС "АПАУ" Ірина Суворова відзначила необхідність прозорого та структурованого підходу до обговорення галузевих змін: "В умовах воєнного стану особливо важливо забезпечити прогнозованість процесів реформування галузі. Бізнес демонструє соціальну відповідальність і готовий до конструктивної співпраці задля впровадження системних змін".

Учасники саміту дійшли згоди, що реформування галузі необхідне, але воно має відбуватися виважено та прозоро. Ключовими умовами успішних змін мають стати:

Проведення широких консультацій з усіма учасниками ринку

Врахування інтересів пацієнтів, особливо в умовах воєнного стану

Збереження доступності ліків у всіх регіонах України

Розширення програми реімбурсації "Доступні ліки"

Відповідність змін європейським практикам

Забезпечення прозорості процесу реформування.

Голова правління ГО "Всеукраїнська фармацевтична палата", член ради Міжнародної федерації фармацевтів Олег Клімов підкреслив, що тільки системний підхід є фундаментом подальшої ефективності існування такого важливого сектору, як аптечні заклади.

В умовах військового стану особливо важливим є збереження стабільності системи забезпечення населення лікарськими засобами. Враховуючи критичне значення доступу до ліків для здоров'я мільйонів українців, будь-які зміни в галузі потребують ретельного аналізу та зваженого підходу.

Професійна спільнота наголошує на необхідності комплексного бачення реформ з урахуванням:

Потреб пацієнтів у доступних та якісних ліках

Можливостей системи охорони здоров'я

Спроможності фармацевтичного ринку

Досвіду всіх учасників галузі.

Експерти наголосили на важливість діалогу між державою, бізнесом та професійними об'єднаннями для напрацювання ефективних рішень.

"Забезпечення доступності ліків за наявністю та ціною для населення залежить від чітко збалансованої та злагодженої взаємодії всіх учасників обігу лікарських засобів по всьому ланцюжку: виробник — дистриб'ютор — аптека", — підкреслює голова правління АПАУ Ігор Червоненко.

Голова правління АПАУ Ігор Червоненко

Водночас було запропоновано на єдиному майданчику, МОЗ або комітету Ради, зібрати всіх представників галузевих асоціацій (виробників, дистриб’юторів, аптек) з метою напрацювання зваженого та консолідованого підходу до подальшого розвитку фармацевтичної галузі.

При цьому важливо врахувати європейський досвід та соціально-економічну ситуацію в Україні. Реформи повинні бути прозорими, обґрунтованими та орієнтованими на потреби людей, що дозволить забезпечити сталий розвиток галузі та захистити інтереси споживачів.