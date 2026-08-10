Регистрация на Nexus Luxembourg 2027 уже открыта: пошаговый гайд для стартапов от заявки к участию

Для большинства стартапов главный вызов после создания продукта — масштабирование: поиск инвесторов, международное признание, партнерство и проверка готовности бизнеса к росту. Такие возможности дают международные стартап-конкурсы, в частности, Nexus Luxembourg Startups & Scaleups Awards — часть технологического события Nexus Luxembourg, объединяющая AI-компании, стартапы, инвесторов и представителей инновационной экосистемы.

В рамках Nexus Luxembourg 2027 более 240 стартапов и scaleup-компаний будут отобраны в 12 технологических категориях и представят свои решения на Pitch Arena. Победитель получит призовой пакет стоимостью свыше €125 000: €25 000 денежного приза и свыше €100 000 профессиональных сервисов от юридической поддержки и консультаций до технологических ресурсов и маркетинговых возможностей.

В то же время главная ценность участия — доступ к международной экосистеме, где стартапы оценивают не только по технологии, но и по потенциалу превратиться в масштабируемый бизнес.

Ключевые даты Nexus Luxembourg 2027: событие и дедлайн подачи заявки

Перед подготовкой заявки важно учесть календарь конкурса. Nexus Luxembourg 2027 состоится 9-10 марта 2027 года в Люксембурге. Именно в рамках этого события финалисты получат возможность представить свои стартапы перед международной аудиторией, инвесторами и экспертным жюри.

Если вы планируете посетить мероприятие как участник или гость, организаторы уже открыли продажу билетов Early Bird. Приобрести билеты можно через официальный билетный портал Nexus Luxembourg.

Регистрация стартапов уже открыта

Для стартапов, желающих принять участие в конкурсе Nexus Luxembourg Startups & Scaleups Awards 2027, подача заявок уже началась.

Дедлайн подачи заявки – 16 октября 2026 года.

Фаундеры могут подать заявку через официальную форму конкурса по ссылке.

Важно не откладывать представление на последние дни. Международные startup-конкурсы оценивают не только факт участия, но и качество подготовки материалов: презентации, описания продукта, бизнес-модели и позиционирование.

Оптимально начать подготовку заявки не менее чем за 3–4 недели до дедлайна.

Этого времени достаточно, чтобы:

обновить pitch deck;

проверить финансовые и рыночные данные;

адаптировать презентацию к международной аудитории;

подготовить краткое и понятное описание продукта.

Кто может принять участие в Nexus Luxembourg

Nexus Luxembourg ориентирован на технологические стартапы и scaleup-компании, уже имеющие продукт и видение развития.

Организаторы оценивают заявки по четырем ключевым критериям:

технологическая инновационность;

соответствие теме события;

потенциал роста;

качество команды.

Это значит, что жюри ищет не просто "интересные идеи". Важно показать, что продукт решает реальную проблему, имеет конкретного пользователя, может масштабироваться и имеет команду, способную реализовать замысел.

Какая стадия стартапа подходит для конкурса

Формат Nexus Luxembourg наиболее подходит для компаний, уже прошедших этап простой идеи.

Сильная позиция – когда стартап может показать:

MVP или готовый продукт;

первых пользователей;

результаты тестирования;

партнерства;

первые доходы или другие доказательства спроса

К примеру, слабой может оказаться заявка с описанием: "Мы создаем революционную платформу на основе AI".

Более сильная заявка может звучать так: "Наш AI-продукт помогает логистическим компаниям сократить время планирования маршрутов на 40%, а решение уже протестировали 15 клиентов".

Совет фаундеру, если продукт еще не имеет подтверждения рынка, перед конкурсом стоит сфокусироваться не на презентации, а на первых пользователях.

Категории Nexus Luxembourg: как выбрать правильную номинацию

В конкурсе доступно 12 категорий:

RegTech & LegTech. FinTech & InsurTech. Cybersecurity & Data Sovereignty. Digital Society & GovTech. Enterprise AI & Workflow Automation. SpaceTech. Industrial AI & Smart Logistics. Smart Mobility. GreenTech & ClimateTech. Digital Health & Platforms. Clinical & MedTech Innovation. EdTech & Future of Work.

На первый взгляд, выбор категории кажется формальностью, но он влияет на то, как жюри будет воспринимать ваш продукт.

К примеру, компания создала AI-систему для больниц. Можно позиционировать ее как AI-решение или Digital Health-решение. Однако второй вариант может быть сильнее, потому что сразу объясняет область применения и ценность.

Лайфхак: выбирайте не ту категорию, которая звучит наиболее масштабно, а ту, где проблема, клиент и бизнес-модель вашего стартапа выглядят наиболее убедительно.

Этапы конкурса Nexus Luxembourg: от заявки в финал

Подготовка материалов

Перед подачей заявки необходимо подготовить логотип компании в форматах AI/EPS/SVG, PNG-версию логотипа с прозрачным фоном, pitch deck в PDF до 20 MB и, по желанию, видеопрезентацию.

Многие стартапы начинают с заполнения анкеты, но лучше сначала сформировать основу:

Какую проблему вы решаете?

Для кого?

Почему ваше решение лучше?

Какие результаты уже имеете?

Как будете масштабироваться?

После этого форма заполняется гораздо быстрее и нативнее.

Официальная форма состоит из 16 этапов и содержит информацию о компании, контактном лице, категории участия, учредителях, продукте, бизнесе, инновационности и презентационных материалах.

Но главная задача заявки – не просто ответить на вопрос. Она должна создать целостную историю:

Проблема → Решение → Рынок → Доказательства → Команда → Масштабирование

Если каждый блок говорит о разных вещах, заявка будет выглядеть слабо. Так что жюри должно понять ваш бизнес даже без дополнительных объяснений от фаундера.

Самые распространенные ошибки участников

1. Слишком сложное описание продукта. Если продукт невозможно объяснить одним предложением, то его будет сложно продать жюри.

2. Отсутствие цифр. Даже маленький результат сильнее общих слов.

3. Нет плана масштабирования. Nexus Luxembourg ориентирован на международную аудиторию, поэтому нужно показать:

какие рынки следующие;

как будете привлекать клиентов;

что нужно для роста.

Финальный чеклист перед подачей заявки

Перед отправкой проверьте:

✅ Понятно ли, какую проблему решает продукт?

✅ Можно ли объяснить стартап одним предложением?

✅ Есть ли доказательства спроса?

✅ Понятна ли бизнес-модель?

✅ Показана ли сила команды?

✅ Готов ли pitch deck для международной аудитории?

Для стартапа участие в Nexus Luxembourg – это возможность получить международное внимание, проверить собственную бизнес-модель и познакомиться с людьми, которые могут помочь перейти на следующий уровень.

Но важно помнить: жюри ищет не просто сложную технологию.

Побеждают компании, которые могут четко объяснить:

какую проблему они решают;

почему их решение имеет ценность;

почему именно эта команда способна масштабировать бизнес?

Поэтому перед представлением следует не просто заполнить форму. Нужно построить убедительную историю стартапа — такую, которая через несколько минут покажет его потенциал для международного развития.

Актуальные условия участия и подачи заявки можно найти на официальной странице Nexus Luxembourg Startups & Scaleups Awards.