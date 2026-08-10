Реєстрація на Nexus Luxembourg 2027 вже відкрита: покроковий гайд для стартапів від заявки до участі

Для більшості стартапів головний виклик після створення продукту — масштабування: пошук інвесторів, міжнародне визнання, партнерства та перевірка готовності бізнесу до зростання. Такі можливості дають міжнародні стартап-конкурси, зокрема Nexus Luxembourg Startups & Scaleups Awards — частина технологічної події Nexus Luxembourg, яка об’єднує AI-компанії, стартапи, інвесторів і представників інноваційної екосистеми.

У межах Nexus Luxembourg 2027 понад 240 стартапів і scaleup-компаній будуть відібрані у 12 технологічних категоріях та представлять свої рішення на Pitch Arena. Переможець отримає призовий пакет вартістю понад €125 000: €25 000 грошового призу та понад €100 000 професійних сервісів — від юридичної підтримки й консультацій до технологічних ресурсів і маркетингових можливостей.

Водночас головна цінність участі — доступ до міжнародної екосистеми, де стартапи оцінюють не лише за технологією, а й за потенціалом перетворитися на масштабований бізнес.

Ключові дати Nexus Luxembourg 2027: подія та дедлайн подання заявки

Перед підготовкою заявки важливо врахувати календар конкурсу. Nexus Luxembourg 2027 відбудеться 9–10 березня 2027 року у Люксембурзі. Саме у межах цієї події фіналісти отримають можливість представити свої стартапи перед міжнародною аудиторією, інвесторами та експертним журі.

Якщо ви плануєте відвідати подію як учасник або гість, організатори вже відкрили продаж квитків Early Bird. Придбати квитки можна через офіційний квитковий портал Nexus Luxembourg.

Реєстрація стартапів уже відкрита

Для стартапів, які хочуть взяти участь у конкурсі Nexus Luxembourg Startups & Scaleups Awards 2027, подання заявок уже розпочалося.

Дедлайн подання заявки — 16 жовтня 2026 року.

Фаундери можуть подати заявку через офіційну форму конкурсу за лінком.

Важливо не відкладати подання на останні дні. Міжнародні startup-конкурси оцінюють не лише сам факт участі, а й якість підготовки матеріалів: презентації, опису продукту, бізнес-моделі та позиціонування.

Оптимально почати підготовку заявки щонайменше за 3–4 тижні до дедлайну.

Цього часу достатньо, щоб:

оновити pitch deck;

перевірити фінансові та ринкові дані;

адаптувати презентацію до міжнародної аудиторії;

підготувати короткий і зрозумілий опис продукту.

Хто може взяти участь у Nexus Luxembourg

Nexus Luxembourg орієнтований на технологічні стартапи та scaleup-компанії, які вже мають продукт і бачення розвитку.

Організатори оцінюють заявки за чотирма ключовими критеріями:

технологічна інноваційність;

відповідність тематиці події;

потенціал зростання;

якість команди.

Це означає, що журі шукає не просто "цікаві ідеї". Важливо показати, що продукт вирішує реальну проблему, має конкретного користувача, може масштабуватися та має команду, здатну реалізувати задум.

Яка стадія стартапу підходить для конкурсу

Формат Nexus Luxembourg найбільше підходить для компаній, які вже пройшли етап простої ідеї.

Сильна позиція — коли стартап може показати:

MVP або готовий продукт;

перших користувачів;

результати тестування;

партнерства;

перші доходи або інші докази попиту.

Наприклад, слабкою може виявитися заявка з описом: "Ми створюємо революційну платформу на основі AI".

Сильніша заявка може звучати так: "Наш AI-продукт допомагає логістичним компаніям скоротити час планування маршрутів на 40%, а рішення вже протестували 15 клієнтів".

Порада фаундеру, якщо продукт ще не має жодного підтвердження ринку, перед конкурсом варто сфокусуватися не на презентації, а на перших користувачах.

Категорії Nexus Luxembourg: як вибрати правильну номінацію

У конкурсі доступні 12 категорій:

RegTech & LegTech. FinTech & InsurTech. Cybersecurity & Data Sovereignty. Digital Society & GovTech. Enterprise AI & Workflow Automation. SpaceTech. Industrial AI & Smart Logistics. Smart Mobility. GreenTech & ClimateTech. Digital Health & Platforms. Clinical & MedTech Innovation. EdTech & Future of Work.

На перший погляд вибір категорії здається формальністю, але він впливає на те, як журі сприйматиме ваш продукт.

Наприклад, компанія створила AI-систему для лікарень. Можна позиціонувати її як AI-рішення або ж Digital Health-рішення. Проте другий варіант може бути сильнішим, тому що одразу пояснює сферу застосування та цінність.

Лайфхак: обирайте не ту категорію, яка звучить найбільш масштабно, а ту, де проблема, клієнт і бізнес-модель вашого стартапу виглядають найбільш переконливо.

Етапи конкурсу Nexus Luxembourg: від заявки до фіналу

Підготовка матеріалів

Перед поданням заявки потрібно підготувати логотип компанії у форматах AI/EPS/SVG, PNG-версію логотипа з прозорим фоном, pitch deck у PDF до 20 MB та, за бажанням, відеопрезентацію.

Багато стартапів починають із заповнення анкети, але краще спочатку сформувати основу:

Яку проблему ви вирішуєте?

Для кого?

Чому ваше рішення краще?

Які результати вже маєте?

Як будете масштабуватися?

Після цього форма заповнюється значно швидше та нативніше.

Офіційна форма складається з 16 етапів і містить інформацію про компанію, контактну особу, категорію участі, засновників, продукт, бізнес, інноваційність та презентаційні матеріали.

Але головне завдання заявки — не просто відповісти на питання. Вона має створити цілісну історію:

Проблема → Рішення → Ринок → Докази → Команда → Масштабування

Якщо кожен блок говорить про різні речі, заявка виглядатиме слабко. Тож журі має зрозуміти ваш бізнес навіть без додаткових пояснень від фаундера.

Найпоширеніші помилки учасників

1. Занадто складний опис продукту. Якщо продукт неможливо пояснити одним реченням, його буде складно продати журі.

2. Відсутність цифр. Навіть маленький результат сильніший за загальні слова.

3. Немає плану масштабування. Nexus Luxembourg орієнтований на міжнародну аудиторію, тому потрібно показати:

які ринки наступні;

як залучатимете клієнтів;

що потрібно для зростання.

Фінальний чекліст перед поданням заявки

Перед надсиланням перевірте:

✅ Чи зрозуміло, яку проблему вирішує продукт?

✅ Чи можна пояснити стартап одним реченням?

✅ Чи є докази попиту?

✅ Чи зрозуміла бізнес-модель?

✅ Чи показана сила команди?

✅ Чи готовий pitch deck для міжнародної аудиторії?

Для стартапу участь у Nexus Luxembourg — це можливість отримати міжнародну увагу, перевірити власну бізнес-модель та познайомитися з людьми, які можуть допомогти перейти на наступний рівень.

Але важливо пам’ятати: журі шукає не просто найскладнішу технологію.

Перемагають ті компанії, які можуть чітко пояснити:

яку проблему вони вирішують;

чому їхнє рішення має цінність;

чому саме ця команда здатна масштабувати бізнес.

Тому перед поданням варто не просто заповнити форму. Потрібно побудувати переконливу історію стартапу — таку, яка за кілька хвилин покаже його потенціал для міжнародного розвитку.

Актуальні умови участі та подання заявки можна знайти на офіційній сторінці Nexus Luxembourg Startups & Scaleups Awards.