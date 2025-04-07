Рэкет со стороны силовиков сегодня чувствует почти весь бизнес, — Николай Тимофеев, "Автомагистраль-Юг"

Три месяца назад президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Совета по вопросам поддержки предпринимательства. Недавно глава его офиса Андрей Ермак сообщил, что есть необходимость усовершенствовать работу Рады путем увеличения количества предпринимателей и привлечения представителей правительства. Заместитель председателя ОП Виктор Никита представил цифровую аналитическую платформу "Пульс", которая должна помочь взаимодействию между властью и предпринимателями. Однако украинский бизнес продолжает сигнализировать о проблемах, давлении, препятствии работе, преследованиях. Почему так происходит и чего ждут украинские предприниматели от власти, рассказал генеральный директор строительной компании "Автомагистраль-Юг" Николай Тимофеев.

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Господин Тимофеев, как оцениваете инициативу главы государства?

— Безусловно, положительно. Бизнес, создающий тысячи рабочих мест, должен иметь возможность донести до высшего руководства страны информацию об истинном положении дел. Жаль, что в Совете по вопросам поддержки предпринимательства пока нет ни одного представителя строительной отрасли. Надеемся, что услышат не только представителей финансовой сферы или IT. Строительство – это основа любой экономики.

Какие проблемы отрасли вы считаете наиболее острыми?

— Не буду говорить о дефиците кадров, это и так понятно. Две другие острейшие проблемы — это задолженность за выполненные работы и давление некоторых силовых структур. К примеру, за один из объектов нашей компании задолжали миллиард гривен. Проект не завершен, потому что заказчик решил прекратить финансирование. Если подрядчик не выполнит работу в сроки, то по договору может попасть под значительные штрафные санкции. А где ответственность заказчика? Мы закупили материалы, выполнили работы, оплатили зарплату, но у Агентства восстановления изменились планы, и теперь это чисто наша проблема. Сумма задолженности перед компанией по разным объектам составляет более 8 млрд. грн. Фактически это беспроцентный долгосрочный кредит государству.

Но ведь финансовый ресурс не бесплатный, особенно в воюющей стране. Компания также вынуждена привлекать кредиты, выплачивать проценты. Причем наши дополнительные расходы по привлечению финансирования в цене контрактов никак не учитываются. Но мы готовы поддерживать государство, потому что в стране война. Возмущает лишь тот факт, что вместо благодарности строительный бизнес подвергается рейдерским атакам силовых структур. Это касается не только "Автомагистраль-Юг", но отрасли в целом. Ситуация беспрецедентна. Проанализируйте количество уголовных дел в крупном бизнесе. Преследуют почти всех работающих, что-то производит, платит налоги.

Как это изменить?

— Нужна ответственность правоохранителей за сфабрикованные дела. По примеру цивилизованных стран мира. Если предприятие на этапе досудебного расследования терроризировали и публично дискредитировали, но в результате обвинения не подтвердились — должна наступить уголовная ответственность для тех, кто это организовал. Иначе рэкет не прекратить.

Что чаще всего является поводом для преследований ваших коллег из строительной отрасли?

— Последние годы в Украине большинство контрактов на строительство или ремонт инфраструктуры заключается по принципу жесткой договорной цены по укрупненным показателям стоимости. Это мировая рыночная практика, которая наконец-то введенная у нас вместо еще советского ценообразования. По такому принципу финансируют строительство инфраструктуры Всемирный банк, ЕБРР, ЕИБ, другие международные финансовые структуры.

Как это работает? Заказчик заказал проект, посчитал объемы, стоимость основных материалов и работ, определил цену контракта и объявил тендер. Подрядчик выиграл тендер и должен выполнить заложенный в контракт объем работ, обеспечив качество и сроки. Заказчик не спрашивает, у кого, за сколько подрядчик покупает материалы, как и чем перевозит. Это дело и риски подрядчика, который может на чем выиграть, а на чем проиграть. Контролируются только объемы, качество, сроки (кстати, за двадцать один год не было случая, чтобы "Автомагистраль-Юг" не выполнила обязательства по контракту).

Но руководство следственных органов Нацполиции почему-то по своему усмотрению трактует признанные во всем мире практики. Из контракта выдергивается одна позиция, которая даже не относится к укрупненным показателям стоимости. К примеру, закупка какого-то материала. Следователь, не являющийся специалистом, делает вывод якобы цена завышена, поскольку в таможенной декларации на этот товар указана более низкая стоимость. Поэтому государству нанесен ущерб, и… уголовное дело готово.

Но, во-первых, условиями контракта не предусмотрено, что подрядчик обязан закупать продукцию. исключительно по цене завода-производителя. Это решение подрядчика. Во-вторых, это просто невозможно. К примеру, автомобиль в автосалоне вам не предложат по цене завода. Есть определенная наценка официального импортера, имеющего эксклюзивный контракт на поставку продукции на украинский рынок. Импортер организует логистику, дает гарантию. Где в каком законе указывается, что это преступление? Какую наценку импортера Нацполиция считает приемлемой, а какую "преступной"? Правоохранители решили по собственному желанию регулировать рыночную экономику? Уже молчу, что и подрядчик имеет законное право на прибыль. Как без прибыли инвестировать в технику, развивать производство?

"Автомагистраль-Юг" не скрывает доходов, наша компания в прошлом году уплатила налогов на сумму более 1,54 млрд грн. Или для того, чтобы "органы" считали нас законопослушными, мы должны быть исключительно убыточными? Я думаю, это всем понятно, в том счете и людям, фабрикующим против нас дела. Но ведь для них это, как говорится, JUST BUSINESS

То есть Агентство восстановления, как заказчик, к подрядчикам не имеет претензий, а у руководства следственного органа есть?

- Совершенно верно, потому что нет оснований для претензий — подрядчик контракт выполнил, уложившись в цену. Если кому-то не нравится, есть цивилизованный путь — судебный иск. Спрашивайте, доказывайте, что подрядчик нарушил условия контракта. Но ведь нарушений не выявлено. Открывается уголовное производство — силовики терроризируют компанию. сотрудников, партнеров, поставщиков, проводятся обыски, в которых изымают всю документацию и носители информации. Часто несколько раз. Вы только возобновили работу, вам снова ломают дверь. На следующем этапе следствие нанимает эксперта, готового подписать, что угодно. Этот эксперт считает "среднерыночную" цену по информации, которую ему предоставляет следователь. Не учитывается прибавка импортера, конъюнктура рынка, отсутствие финансирования, огромные объемы, сжатые сроки поставки, другие риски.

Как эта ситуация вынудила вас пересмотреть деятельность вашей компании?

— У нас огромные контракты в Румынии. Приблизительно в пять раз больше, чем наш годовой оборот в Украине. Но ни одно давление не заставит нас покинуть украинский рынок. Это наша страна, которая нуждается в нашей помощи. Мы фактически единственная крупная строительная компания, строящая фортификации на Востоке, удерживающая военные логистические маршруты. За время войны мы инвестировали около €30 млн. в новую специализированную технику, высокопроизводительные бетонные заводы, благодаря которым можем создавать мощные объекты защиты, военные объекты, масштабные искусственные постройки. Кроме нас, никто эти проекты не реализует, ведь в условиях войны иностранные компании в Украину не придут. Поэтому блокируя нашу работу, силовики одновременно работают против интересов. государства, ослабляя его способность противостоять врагу.

Вы упомянули проекты в Румынии, на каком этапе?

— Нас с партнерами признан победителем двух тендеров, каждый примерно на 600 млн евро , на строительство скоростной автотрассы. Готовимся к старту работ. В нашем офисе в Бухаресте уже идет подготовительная работа. Одновременно мы продолжаем бороться за другие объекты на общую сумму свыше € 3 млрд. Ожидаем и положительных новостей из Молдовы: мы там в процессе реализации строительства обхода города Вулканешты, финансируемого ЕБРР, но планируем и новые крупные контракты. Мы также сотрудничаем с ЕБРР в Украине. Вскоре начинаем работы по капитальному ремонту участка дороги М-09 от Львова до Рави-Русской.

Фортификации на Покровском направлении уже завершены?

— Мы давно завершили линии обороны, начинавшиеся в конце прошлого года. И сейчас по заказу военных строим еще одну линию. Есть очень положительные отзывы от заказчика относительно нашей работы. Но по своей инициативе внесли некоторые технологические изменения, которые упростят монтаж металлических конструкций, демонтаж или ремонт. В настоящее время на объекте выполняются земляные работы и монтируются бетонные конструкции. Мы сами организовали производство, чтобы всегда под рукой обладать необходимым объемом материалов.

Новый водопровод, который снабжает водой Кривой Рог, какова его судьба?

— Водопровод работает на полную проектную мощность. Завершена пуско-наладка автоматизированной системы управления, рекультивированы территории, на которых возобновлено агропроизводство. Все хорошо, все удовлетворены. В этом году нет необходимости прекращать водозабор из Ингульца на время сброса шахтных вод, потому что мы перенесли точку сброса стоков ниже по течению. Кстати, с нами за выполненные по проекту работы еще не рассчитались. Задолженность свыше 400 млн. грн.

Ремонт дорог на время войны остановлен, сколько еще может продолжаться?

— Автодороги, которые мы ремонтировали 5-7 лет тому назад, в хорошем состоянии. Вопросов по ним нет. Там все надежно по технологии, у них еще велик запас прочности. Но есть трассы, которые не успели восстановить в рамках "Большого строительства" и не ремонтировались по 15-20 лет. С ними труднее. Проблему решаем аварийным ремонтом – ямочными или картами. Такой ремонт не требует больших затрат. Теперь реализуем программу аварийных ремонтов на маршрутах военной логистики с интенсивным трафиком, где важно обеспечить проезд. Но так или иначе это временное решение. Со временем придется реанимировать средние текущие ремонты дорог, иначе мы рискуем снова оказаться в ситуации 2018-2019 годов, когда между некоторыми областными центрами фактически отсутствовало нормальное автомобильное сообщение.