Save Pets of Ukraine: накормить и согреть четырехлапых в беде

Инициатива Save Pets of Ukraine возникла в начале марта 2022 года сразу после полномасштабного российского вторжения. Это была быстрая реакция компании Kormotech, украинского производителя питания для кошек и собак, на вызовы войны, изменившей жизнь не только людей, но и животных.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об инициативе компании Kormotech рассказываем в рамках проекта MMR "Ответственная страна" .

Kormotech выделил 200 тонн корма собственного производства и запустил международную цепь помощи животным в Украине. С этого времени инициатива помогает приютам и зооволонтерам, предоставляя бесплатно корм, вакцины, лекарственные препараты, а также генераторы и обогреватели.



Цифры и достижения

С момента своего основания в марте 2022 года, Save Pets of Ukraine передали 916 тонн корма, накормили и спасли более 230 тысяч собак и кошек. Кроме того, инициатива передала 1000 вакцин, а также 675 медицинских препаратов для приютов. Команда проекта получила 29805 заявок о помощи и эта цифра ежедневно растет. Деятельность Save Pets of Ukraine охватывает все области Украины, однако в первую очередь фокусируется на прифронтовых территориях, наиболее пострадавших от войны.

В декабре 2022 года Save Pets of Ukraine поддержали кинологические подразделения полиции. В кинологический центр Херсонской полиции передали необходимую амуницию, сухие корма, клетки для перевозки служебных собак. Центр был разграблен за время российской оккупации, что значительно усложнило работу кинологов и их подопечных. Также гуманитарную поддержку получили кинологические подразделения полиции Черниговской и Львовской областей. Save Pets of Ukraine и Kormotech планируют и дальше поддерживать кинологические центры и четырехлапых полицейских.

Save Pets of Ukraine ставит целью помощь животным, наиболее нуждающимся во время войны, но также считает своей миссией быть рупором ситуации с беспризорными собаками и котами, которая сложилась в стране. В настоящее время зафиксировано 110 упоминаний инициативы в СМИ, а также более 5 тысяч – в социальных сетях. Это преимущественно сообщения с благодарностью от зооволонтеров и людей, которые заботятся о приютах в разных уголках страны. Все они (а это почти 3 тысячи авторов в соц. сетях) уже стали амбасадорами Save Pets of Ukraine.

Как все начиналось

После оккупации Крыма и начала войны на Востоке, Kormotech начал инициативу "Не оставляй нас в АТО". Компания поддерживала владельцев и опекунов заброшенных животных в зоне боевых действий, поставляла корма во фронтовую и прифронтовую зоны.

За это время было отправлено более 40 тонн кормов для кошек и собак, предоставлены консультации ветеринаров и зоозащитников всем, кто заботился о судьбе животных, оставленных на линии столкновения.

С 2017 года проект трансформировался в модель постоянного сотрудничества с приютами для кошек и собак и зооволонтерами по всей Украине, где последние могут покупать корма производства Kormotech по специальным ценам. Это программа PetExpert, стартовавшая в 2020 году. За это время на сайте зарегистрировались 255 зооволонтеров, приютов, благотворительных фондов и общественных зоозащитных организаций. Почти ⅔ из них и сейчас продолжают активно покупать корма для подопечных животных через программу.

Уже с начала широкомасштабной войны на сайте Petexpert зарегистрировалось 129 волонтеров, из них половина активно взаимодействуют с программой.

С полномасштабным вторжением стало понятно – нужно строить организованную систему поддержки животных в Украине. Так появилась инициатива Save Pets of Ukraine, сформировавшая глобальную цепь помощи, объединяя благотворительные организации и бизнес-структуры в разных странах мира.

Систематизация приютов

Для оказания более системной и качественной помощи собственными силами, а также с привлечением доноров Kormotech и Save Pets of Ukraine инициировали первую в Украине перепись приютов для животных. С начала войны количество беспризорных собак и кошек значительно возросло, а заведения, которые о них заботятся, - переполнены. Так после 24 февраля 2022 появились новые приюты и миниприюты, которые спасают животных собственными силами и нуждаются в поддержке.

Главной целью переписи является учет животных, проживающих в приютах, а также создание и ведение реестра организаций, администрирующих и содержащих убежища, чтобы спрогнозировать необходимые объемы помощи. Кроме того, перепись позволит определить проблематику заведений, занимающихся животными. Сбор данных позволит создать эффективную систему своевременной и регулярной помощи.

Для переписи приютов привлекли исследовательский центр « Социоинформ ». В базу попали приюты, стерилизационные центры и зооволонтеры, которые предоставили убежище не менее 20 животных (собакам и котам).

Подарки четырехлапым

В канун Нового года стартовали две инициативы, позволившие поддержать владельцев домашних любимцев в Украине, сделав праздничный подарок их четырехлапым. Команда Save Pets of Ukraine поддержала оба проекта.

Международная акция Operation paw-pose формирует и передает внутренне перемещенным лицам, которые эвакуировались со своими четырехлапыми, праздничную коробку. В нее входит миска, ошейник, игрушка, вкусности, лекарства, шампунь, витамины и прочее. Любой из-за границы может приобрести такие подарочные боксы и приобщиться к хорошему делу. Уже приобретено более 100 наборов, 68 из которых получили владельцы кошек и собак из Харькова.

Акция продлится до середины января 2023 года и проводится совместными усилиями команды инициативы Save Pets of Ukraine, фонда U-Hearts , британского агентства Spottydog и отечественного маркетплейса Epicentrk.ua .

« Четырехлапый Санта » - украинская акция, которая предоставляет корм для домашних животных, живущих с пенсионерами, внутренне перемещенными лицами, потерявшими работу людьми, а также в многодетных семьях и семьях военных. «Четырехлапый Санта» уже получил более 5 тысяч заявок на помощь. Корм для проекта частично предоставляет инициатива Save Pets of Ukraine. Акция продлится до 19 января.

Истории четырехлапых и их людей

Чтобы обратить внимание на вопросы животных, жизнь которых существенно изменилась во время войны, команда Save Pets of Ukraine собрала истории о людях и их любимцах и организовала фотовыставку под названием «Спасая четырехлапых (и людей) в Украине». Экспозиция, состоящая из фото и текстов, путешествует по городам Украины: сначала она была во Львове, дальше в Днепре и сейчас работы можно увидеть в Киеве, в пространстве Kooperativ. Это вдохновляющие истории со счастливым концом о том, как люди спасали своих четырехлапых друзей, вывозили из-под обстрелов в безопасные места, а ответные животные спасали своих владельцев, согревая в хранилищах и поднимая настроение в сложных обстоятельствах.

Все истории цикла «Спасая четырехлапых (и людей) в Украине» скоро будут также опубликованы в виде одноименной книги. Средства от продажи тиража Save Pets of Ukraine планируют направить на помощь животным.

Save Pets of Ukraine – молодой проект, имеющий уже значительные достижения и еще большие планы. Команда работает над тем, чтобы оказывать более оперативную и систематическую помощь приютам и зооволонтерам. В ближайшее время будет запущена программа патронажа приютов, которая стремится улучшить состояние здоровья животных и помочь им найти новую любящую семью.