Save Pets of Ukraine: нагодувати та зігріти чотирилапих у біді

Ініціатива Save Pets of Ukraine виникла на початку березня 2022 року, відразу після повномасштабного російського вторгнення. Це була швидка реакція компанії Kormotech, українського виробника харчування для котів та собак, на виклики війни, яка змінила життя не тільки людей, але і тварин.

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Про ініціативу компанії Kormotech розповідаємо в рамках проєкту MMR “Відповідальна країна”.

Kormotech виділив 200 тонн корму власного виробництва та запустив міжнародний ланцюг допомоги тваринам в Україні. З того часу ініціатива допомагає притулкам та зооволонтерам, надаючи безкоштовно корм, вакцини, лікарські препарати, а також генератори та обігрівачі.



Цифри та досягнення

З моменту свого заснування у березні 2022 року, Save Pets of Ukraine передали 916 тонн корму, відтак нагодували та врятували понад 230 тисяч собак та котів. Крім цього, ініціатива передала 1000 вакцин, а також 675 медичних препаратів для притулків. Команда проєкту отримала 29 805 заявок про допомогу і ця цифра щоденно зростає. Діяльність Save Pets of Ukraine охоплює всі області України, однак першочергово фокусується на прифронтових територіях, які найбільше постраждали від війни.

У грудні 2022 року Save Pets of Ukraine підтримали також кінологічні підрозділи поліції. У кінологічний центр Херсонської поліції передали необхідну амуніцію, сухі корми, клітки для перевезення службових собак. Центр був розграбований за час російської окупації, що значною мірою ускладнило роботу кінологів та їхніх підопічних. Також гуманітарну підтримку отримали кінологічні підрозділи поліції Чернігівської та Львівської областей. Save Pets of Ukraine та Kormotech планують і надалі підтримувати кінологічні центри та чотирилапих поліцейських.

Save Pets of Ukraine ставить за мету допомогу тваринам, які її найбільше потребують у час війни, але також вважає своєю місією бути рупором ситуації з безпритульними собаками та котами, яка склалася в країні. На даний момент зафіксовано 110 згадок ініціативи у ЗМІ, а також понад 5 тисяч – в соціальних мережах. Це переважно дописи з вдячністю від зооволонтерів та людей, що опікуються притулками в різних куточках країни. Всі вони (а це майже 3 тисячі авторів у соц. мережах) вже стали амбасадорами Save Pets of Ukraine.

Як все починалось

Після окупації Криму та початку війни на Сході, Kormotech започаткував ініціативу “Не залишай нас в АТО”. Компанія підтримувала власників та опікунів покинутих тварин у зоні бойових дій, постачала корми у фронтову та прифронтову зони.

За цей час було надіслано більше 40 тонн кормів для котів та собак, надано консультації ветеринарів та зоозахисників всім, хто опікувався долею тварин, залишених на лінії зіткнення.

Від 2017 року проєкт трансформувався у модель постійної співпраці з притулками для котів і собак та зооволонтерами по всій Україні, де останні мають можливість купувати корми виробництва Kormotech за спеціальними цінами. Це програма PetExpert, яка стартувала у 2020 році. За цей час на сайті зареєструвались 255 зооволонтерів, притулків, благодійних фондів та громадських зоозахисних організацій. Майже ⅔ з них і зараз продовжують активно купувати корми для підопічних тварин через програму.

Вже з початку широкомасштабної війни на сайті Petexpert зареєструвались 129 волонтерів, з них половина активно взаємодіють із програмою.

З повномасштабним вторгненням стало зрозуміло – потрібно розбудовувати організовану систему підтримки тварин в Україні. Так з’явилась ініціатива Save Pets of Ukraine, яка сформувала глобальний ланцюг допомоги, об’єднуючи благодійні організації та бізнес-структури у різних країнах світу.

Систематизація притулків

Для надання більш системної та якісної допомоги власними силами, а також із залученням донорів, Kormotech та Save Pets of Ukraine ініціювали перший в Україні перепис притулків для тварин. З початку війни кількість безпритульних собак та котів значно зросла, а заклади, які ними опікуються, - переповнені. Так після 24 лютого 2022 року з’явились нові притулки та мініпритулки, які рятують тварин власними силами та потребують підтримки.

Головною метою перепису є облік тварин, які живуть у притулках, а також створення та ведення реєстру організацій, що адмініструють та утримують ці притулки, щоб спрогнозувати необхідні об’єми допомоги. Крім того, перепис дозволить визначити проблематику закладів, що опікуються тваринами. Збір даних дозволить створити ефективну систему своєчасної та регулярної допомоги.

Для перепису притулків залучили дослідницький центр «Соціоінформ». До бази потрапили притулки, стерилізаційні центри та зооволонтери, які надали притулок не менш як 20-ти тваринам (собакам та котам).

Подарунки чотирилапим

Напередодні Нового року стартували дві ініціативи, що дозволили підтримати власників домашніх улюбленців в Україні, зробивши святковий подарунок їхнім чотирилапим. Команда Save Pets of Ukraine підтримала обидва проєкти.

Міжнародна акція «Operation paw-pose» формує та передає внутрішньо переміщеним особам, що евакуювались зі своїми чотирилапими, святкову коробку. В неї входить миска, нашийник, іграшка, смаколики, ліки, шампунь, вітаміни та інше. Будь-хто з-за кордону може придбати такі подарункові бокси та долучитись до доброї справи. Вже придбано понад 100 наборів, 68 з яких отримали власники котів та собак з Харкова.

Акція триватиме до середини січня 2023 і проводиться спільними зусиллями команди ініціативи Save Pets of Ukraine, фонду U-Hearts, британської агенції Spottydog та вітчизняного маркетплейсу Epicentrk.ua.

«Чотирилапий Санта» - українська акція, яка надає корм для домашніх тварин, що живуть з пенсіонерами, внутрішньо переміщеними особами, людьми, які втратили роботу, а також у багатодітних сім’ях і сім’ях військових. «Чотирилапий Санта» вже отримав понад 5 тисяч заявок на допомогу. Корм для проєкту частково надає ініціатива Save Pets of Ukraine. Акція триватиме до 19 січня.

Історії чотирилапих та їх людей

Щоб звернути увагу на питання тварин, життя яких суттєво змінилося під час війни, команда Save Pets of Ukraine зібрала історії про людей та їхніх улюбленців і організувала фотовиставку під назвою «Рятуючи чотирилапих (та людей) в Україні». Експозиція, що складається з фото та текстів, подорожує містами України: спершу вона була у Львові, далі у Дніпрі і зараз роботи можна побачити у Києві, в просторі Kooperativ. Це надихаючі історії зі щасливим кінцем про те, як люди рятували своїх чотирилапих друзів, вивозили з-під обстрілів у безпечні місця, а тварини у відповідь рятували своїх власників, зігріваючи у сховищах та піднімаючи настрій у складних обставинах.

Всі історії циклу «Рятуючи чотирилапих (та людей) в Україні» скоро будуть також опубліковані у вигляді однойменної книги. Кошти від продажу тиражу Save Pets of Ukraine планує направити на допомогу тваринам.

Save Pets of Ukraine – молодий проєкт, який має вже значні здобутки та ще більші плани. Команда працює над тим, щоб надавати більш оперативну та систематичну допомогу притулкам та зооволонтерам. Найближчим часом буде запущена програма патронажу притулків, яка має на меті покращити стан здоров’я тварин та допомогти їм знайти нову люблячу сім’ю.